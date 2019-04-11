Рейтинг Путина упал на 15% за год

Действующий президент РФ Владимир Путин набрал бы 55% голосов избирателей, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. Это на 15% меньше, чем в январе 2018 года, и на 5%, по сравнению с апрелем 2014 года, следует из опроса "Левада-центра".

По словам политолога Константина Калачева, такие цифры "являются очень тревожными для власти".

"Если окончательно уронить рейтинги, с транзитом власти преемнику в 2024 году могут возникнуть проблемы", - цитирует политолога "Коммерсант". По его словам, эксперта, "ситуативно на электоральные рейтинги в России влияют выборы президента на Украине и возможная победа альтернативного кандидата Владимира Зеленского". Однако, по его словам, близость рейтинга президента к отметке в 50% делает невозможным в России проведение второго тура. "Немного мобилизации, предвыборных обещаний, и результат (кандидата власти) будет", - соглашается с ним заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков.

У других бывших кандидатов в президенты рейтинг за год не изменился. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал бы 6% голосов (5% в 2018 году), за экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина проголосовали бы 5% опрошенных (6% в 2018 году). При этом социологи отмечают, что рейтинг последнего вдвое больше, чем у председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова (2%), который выдвигался в президенты четыре раза. По 1% набрали бы такие кандидаты, как министр обороны Сергей Шойгу и основатель ФБК Алексей Навальный. Данные опроса показывают, что «в обществе держится ощущение безальтернативности: рейтинг Путина упал, но больше ничей рейтинг не вырос», отметил Денис Волков.