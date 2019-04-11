А власть-то нас уважает? Шлосберг решил проверить это законодательно

Депутат Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг анонсировал внесение законопроектов "о неуважении власти к народу", отвечающих на вступивший в силу закон о неуважении к власти, известный также как "закон Клишаса", и призванных ликвидировать безнаказанность представителей власти, в том числе при принятии коллегиальных решений.

Как сообщается на его сайте, Шлосберг подготовил три законопроекта, направленных на урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов в РФ, возникшего после принятия закона о неуважении к власти. По его словам, при принятии закона не были разработаны нормы, предусматривающие ответственность органов и должностных лиц, обязанных обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина и получающих за выполнение этих функций вознаграждение из бюджетов разного уровня.

При этом оправдание должностными лицами нарушения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией и законами РФ, приобрело систематический характер, а привлечение к ответственности того или иного чиновника происходит лишь по усмотрению вышестоящего должностного лица или же просто не предусматривается законом. Поэтому существует необходимость законодательно установить ответственность органов и лиц, претендующих на уважительное отношение граждан к себе.

Законопроект, внесенный Львом Шлосбергом, вводит административную ответственность за публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма.

Политик поясняет, что его законопроект направлен против укрепившегося в последние годы мнения, что коллегиальность принятия правовых актов обеспечивает безнаказанность как для должностных лиц, внесших проект правового акта, так и для лиц, принимающих участие в голосовании.

Поэтому Шлосберг в законопроекте предлагает ввести ответственность за "личное голосование лица, исполняющего публичные политические полномочия и функции, за принятие, утверждение, издание нормативного правового акта, признанного в судебном порядке выражающим публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина".

Парламентарий полагает, что преобладание в органах государственной власти и органах местного самоуправления членов и выдвиженцев от одной политической партии "создает условия для принятия правовых актов не по воле и в интересах избирателей, а в силу партийной дисциплины и наличия у одной политической партии абсолютного большинства голосов".

Чтобы исправить ситуацию, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить новой статьей 5.70: "Публичное действие, выражающее явное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина".

Под публичным действием, выражающим явное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам, понимается публичное выступление, в котором содержатся явное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина, их отрицание или оправдание их нарушения.

В десяти частях проекта статьи 5.70 перечисляются нормы, за нарушение которых наступает ответственность, причем базовая ответственность за публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина устанавливается и для рядовых граждан - в существенно меньших масштабах, чем для публичных лиц. Санкции для публичных лиц значительно возрастают при совершении ими второго и последующих правонарушений.

Так, публичное действие, выражающее явное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией правам и свободам человека и гражданина, карается предупреждением или штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей. Для лиц, замещающими государственные или выборные муниципальные должности или находящихся на государственной или муниципальной службе, предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей или административный арест до 5 суток. Повторное нарушение такого рода влечет за собой штраф от 100 до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 50 часов, или административный арест до 10 суток, последующие - штраф от 200 до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

Если правонарушение совершено в отношении группы лиц по признаку пола, возраста, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, политического убеждения, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, санкции могут включать в себя штраф от 100 до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 10 суток. Повторное его совершение предусматривает штраф от 200 до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 150 часов, или административный арест до 15 суток, последующие - штраф от 300 до 500 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов, или административный арест до 20 суток.

Правонарушение, совершенное представителем власти в отношении группы лиц и выразившееся в голосовании за принятие, утверждение и издание нормативного правового акта, признанного в судебном порядке выражающим публичное неуважение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, предлагается карать штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 100 часов, или административным арестом до 15 суток. Повторное совершение такого правонарушения предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей или обязательные работы до 150 часов, или административный арест до 20 суток, последующие - штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или обязательные работы до 200 часов, или административный арест до 30 суток.

"У меня есть обращения из целого ряда регионов России: граждане будут требовать от своих депутатов внести аналогичные законопроекты в свои законодательные собрания, и, может быть, случится чудо: отыщется депутат Госдумы, [который] просто выносит [проект] на рассмотрение всей Государственной Думы. Это будет настоящий законодательный флешмоб. Мы покажем, что есть депутаты, законодатели, которые не согласны с этим правовым беспределом: он на самом деле неправовой", - заявил депутат в интервью радиостанции "Эхо Москвы в Казани". По его словам, ранее принятые законы являются неправовыми актами, "и на них должен был быть квалифицированный жесткий юридический ответ".

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Закон был подготовлен и внесен в декабре 2018 года в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и его коллегами. Авторы также предлагали штрафовать за публикацию оскорбительных для государства и общества материалов на сумму от одной до пяти тысяч рублей, либо арестовывать на срок до 15 суток.

Другой законопроект сенаторов, подготовленный также в декабре, предлагал запретить публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий". За подобные публикации предлагается наказывать штрафом в размере до миллиона рублей.

Напомним, 2 апреля Генпрокуратура РФ стала применять закон о неуважении к власти, принятый менее месяца назад. Руководствуясь новой правовой нормой, надзорное ведомство потребовало от Роскомнадзора обратиться к ярославским СМИ для удаления новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина. Об этом TJ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник в одном из ярославских изданий пояснил, что Генпрокуратура требует от Роскомнадзора "ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления". Редактор местного издания 76.ru Ольга Прохорова посетила ярославское управление Роскомнадзора. По ее словам, в местных управлениях работают "адекватные люди", а давление "идет гораздо выше".

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