Про оптимизацию столичной медицины нам говорили? Уважение по телефону выказывали? Чем я недовольна-то?

Старый анекдот:

— Доктор, мне всего 50, но в постели я уже практически ничего не могу. А Рабиновичу 70, и он говорит, что для него два-три раза за ночь — обычное дело. Как быть?

— А вы тоже говорите!

В последнее время постоянно сталкиваюсь с тем, как «тоже говорят».

Была на днях в неплохом когда-то заведении «Il Патио». Встречают со словами «бон джорно», провожают с «ариведерчи». Вот, собственно, и все от Италии. Остальное — родимое: жареный позавчера хлебушек, политый оливковым маслом (фокачча), слипшаяся теплая макаронная дрянь томатного цвета (лазанья), рис с шампиньонами (ризотто с белыми грибами), чай пуэр (со вкусом веника). А, забыла: блюда подали без приборов, пришлось красть с соседнего столика.

Не, ну а чё? Карта Италии на стене есть? Есть! Названия блюд аутентичные? Вполне. Плюс даже приветствия выучили! Чего вы еще хотите-то?

Дальше — грустное. Моей маме 94. Ей периодически нужен доктор по самым разным поводам. Вообще-то ей полагается патронажный врач - и по возрасту, и по статусу: она ветеран Великой Отечественной войны, между прочим. Был у нас однажды патронажный врач — за день до выборов Собянина, фантастическое совпадение. Ну в общем, на днях понадобился доктор.

Сейчас, если вы не знаете, просто вызвать врача из районной поликлиники невозможно: надо звонить в специальный колл-центр, а они оттуда врачей сами распределяют. Минут сорок в трубке звучала приятная музыка, периодически мне напоминали, как важен для них мой звонок. В итоге я брякнула трубку и вызвала врача через руководство районной социальной службы — одновременно угрожая и жалуясь на бессилие. Про медицинский уровень прибывшего доктора писать не буду, чтобы не нервничать. Спасибо, что хоть по-русски говорил.

И опять же — ну а чё? Про оптимизацию столичной медицины нам говорили? Еще как! Музыку хорошую я 40 минут слушала? Уважение мне по телефону выказывали? Чем я недовольна-то?

А на закуску — смешное. Опять же на днях была на концерте в Аптекарском огороде. Место очень люблю: раскрутили его грамотно и стильно. Концерт проходил в оранжерее — это тоже здорово. Молодая и красивая пианистка-композиторша играет свои произведения. И каждое сопровождает словами, типа «эту композицию я создала два года назад и назвала её «Крылья», потому что у каждого человека должны быть крылья», или «а эту композицию я написала в прошлом месяце и назвала её «Вечное движение», потому что наша жизнь — это вечное движение». Свежо, ново, оригинально... Но самое главное, что буквально через пару композиций стало понятно, что они ворованные процентов на 90. То есть правильнее было бы: «эту мелодию Мишеля Леграна я написала на той неделе», а «этого Микаэла Таривердиева сп...дила (прошу прощения) прямо накануне концерта».

В общем так: я шиковала в итальянском кафе, пользовалась бесплатными услугами московской системы здравоохранения и побывала на концерте шедевров молодого композитора.