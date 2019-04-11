В Судане военные посовещались и скинули своего путина

Армия Судана на экстренном заседании приняла решение снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира, его помощников и отправить в отставку правительство, сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Ожидается, что суданские вооруженные силы объявят о создании военного совета для управления страной в переходный период, который продлится около года. Группа офицеров уже вошла в здание государственного ТВ. По телеканалам транслируются военные марши и национальная музыка, армия готовится выступить с "важным заявлением", сообщает Al-Arabiya.

Телеканал Al-Hadath сообщает о задержании руководителя президентской гвардии, а также экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна. Арестованы руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха. Между тем местный негосударственный телеканал Al-Mashhad сообщает, что аль-Башир покинул страну.

Тем временем на улицах Хартума находятся тысячи человек. Основная масса сосредоточена у штаб-квартиры главного командования армии. Забастовка там продолжалась с субботы, 6 апреля, когда в ходе антиправительственных выступлений погибли 6 человек. На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.

Напомним, что весенний диктаторо-пад наблюдается вообще - чем южнее, тем чаще. В прошлый вторник президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie Presse Service. Решение 82-летнего главы государства принято на фоне протестов и фактического отказа армии подчиняться недееспособному президенту.

"Президент Абдельазиз Бутефлика официально уведомил главу Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства", - говорится в коммюнике президентской администрации, которое цитирует агентство.

В обращении Бутефлики также указывалось, что президент своей отставкой хочет успокоить сограждан. "Имею честь уведомить вас о своем решении прекратить полномочия в качестве главы государства со 2 апреля 2019 года. Это решение принято мною сознательно и по собственной воле, чтобы успокоить сердца и души моих соотечественников, позволить им вместе двигать Алжир в направлении лучшего будущего, чего они вполне обоснованно желают, - отметил Бутефлика. - Принятое мною решение исходит из беспокойства о том, чтобы наблюдаемая сегодня чрезмерность в словах не привела к потенциально опасным изменениям для защиты людей и имущества, что является важнейшей задачей государства".

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