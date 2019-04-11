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Московский листок

Лоббисты Усманова добились своего в Госдуме: Рунет будет обогащать только их

Опубликовано 11.04.2019 в разделе комментариев 2

госдура рунет
Лоббисты Усманова добились своего в Госдуме: Рунет будет обогащать только их

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. По словам депутатов, главная задача этой инициативы — обеспечение надёжной работы российского сегмента интернета в случае сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия. 

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил предложение исключить из законопроекта об устойчивости Рунета требование создать национальную систему доменных имён на базе Роскомнадзора. Такую возможность обсуждали перед вторым чтением документа в Госдуме.

Напомним, как и какие лоббисты продвигали данный откровенно корпоративный, обогащающий узкую группу лиц законопроект. Им хватило четырёх месяцев.

Представители "Яндекса" и Mail.ru Group, которой принадлежит "ВКонтакте", в ходе расширенного заседания Госдумы 18 января поддержали законопроект об создании в России автономного сегмента интернета, передает агентство RNS. 

Вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян заявил, что законопроект необходимо поддержать, поскольку "если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом". А наличие мер, направленных против такого рода угроз, позволит индустрии "чувствовать себя более спокойно". 

Директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов заявил, что законопроект был представлен "вовремя", но требует серьезной доработки - нужно проработать список угроз и планов противодействия.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: А я ничего не понял.
Гость написал 11.04.2019 12:43
Тебя заставят дополнительно платить узбеку,только и всего..
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А я ничего не понял.
Без имени написал 11.04.2019 12:35
Кто нибудь, что ни будь может разъяснить?
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