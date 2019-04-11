Товарищ Ким Чен Ын не будет церемониться со странами, пытающимися поставить КНДР на колени

Председатель ТПК Ким Чен Ын пообещал нанести удар по тем, кто желает поставить его страну «на колени» посредством санкций, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — заявил Ким Чен Ын на заседании правящей Трудовой партии Кореи в среду, 10 апреля.

Такое заявление прозвучало накануне встречи американского президента Дональда Трампа с его южнокорейским коллегой Мун Чдэ Ином. Два лидера проведут переговоры в Вашингтоне в четверг, 11 апреля. Основной темой их обсуждения станет решение ядерного вопроса Корейского полуострова, передает РБК.

ЦТАК сообщает так же:

"В докладе председатель ТПК научно анализировал изменившуюся международную обстановку и особенности обостряющейся день за днем нынешней внешнеполитической ситуации, осветил основную цель недавнего саммита глав КНДР и США и позицию партии. Также он сказал, что, высоко неся знамя опоры на собственные силы, следует неустанно продвигать строительство социализма на основе самостоятельной национальной экономики, соответствующей условиям и реалиям КНДР и опирающейся на нашу силу, технику и ресурсы. И тем самым нанести сильный удар враждебным силам, с истерикой ошибочно полагающим, что санкциями можно покорить нас.

Товарищ высший руководитель подытожил и проанализировал успехи и недостатки, имевшиеся в борьбе за ускорение строительства социализма под высоко поднятым знаменем опоры на собственные силы после 7-го съезда партии, и поставил неотложную цель и задачи, которых соратники по партии должны достичь в более высоком выявлении мощи самостоятельной экономики. И он отметил, что во всех областях, местностях и единицах под знаменем опоры на собственные силы и самообеспеченности товарищи вели стойкий наступательный бой, и в последние годы достигнуты большие успехи в строительстве социализма. Так же товарищ Ким Чен Ын упомянул, что достигнут важный сдвиг в борьбе за чучхезацию и самообеспеченность народного хозяйства и продемонстрированы скрытая мощь и могучий потенциал самостоятельной экономики, и сказал, что через успехи, достигнутые в строительстве социализма он остро чувствовал бесспорную правильность нашей линии."

1 апреля северокорейские власти призвали граждан страны не надеяться на помощь из-за рубежа, а рассчитывать на собственные силы для развития экономики.

В конце февраля в Ханое состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

Материалы по теме:

США пригрозили КНДР ужесточением санкций

Социализм в отдельно взятой стране возможен: отец идей чучхе доказал это

Товарищ Ким Чен Ын встретился с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама