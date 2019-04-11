В Англии арестован Ассанж, и королевство поспособствует его смертной казни

Власти Великобритании задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор лишил его убежища в посольстве страны в Лондоне. Эквадорский президент Ленин Морено сообщил, что Великобритания пообещала не экстрадировать Ассанжа в страну, в которой ему может угрожать смертная казнь.

"В соответствии с нашей твердой приверженностью правам человека и международному праву, я попросил Великобританию гарантировать, что мистер Ассанж не будет экстрадирован в страну, где к нему могут быть применены пытки или смертная казнь", - сказал Морено в видеообращении, опубликованyом в Twitter.

По его словам, британское правительство подтвердило намерение выполнить эту просьбу в письменной форме.

В 2012 году Швеция обвинила Ассанжа, который тогда находился в британской столице, в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Лондонский суд постановил экстрадировать основателя WikiLeaks. Опасаясь, что Швеция передаст его США, где его обвиняют в разглашении секретных данных, он укрылся в посольстве Эквадора, где и находился до сих пор.

В 2017 году Швеция прекратила преследование Ассанжа. Поводом для его задержания, по сообщениям полиции Лондона, стало неуважение к суду: в 2012 году основатель портала WikiLeaks проигнорировал решение юридической инстанции.

Отметим, что Ассанж многих сильных мира сего разозлил своими в интервью телеканалу Russia Today назвал социальную сеть Facebook «величайшим в истории инструментом для шпионажа». Он заявил, что Facebook автоматически собирает конфиденциальные данные пользователей, после чего информация становится доступной спецслужбам США.

По сути, социальная сеть - это самая полная база данных о людях, их отношениях друг с другом, их именах, адресах проживания, личных и родственных связях, интересах и политических взглядах. Поэтому сотрудники спецслужб могут, просто просмотрев личную страницу, получить немало информации, на сбор которой обычными методами пришлось бы потратить много времени и сил.

«Facebook - это величайшая шпионская машина, когда-либо созданная людьми», подчеркнул Ассанж. По его мнению, аналогичные функции выполняют и еще некоторые интернет-сервисы: Google, Yahoo.

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