В Ленинград пришёл апрельский снег: автомобилистам резину менять рано

11 апреля погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Санкт-Петербурга. В городе температура воздуха опустилась ниже ноля. А мокрый снег привел к образованию снежного покрова и гололедице. В результате произошло несколько серьезных ДТП. Кроме того, на некоторых участках дорог наблюдаются заторы.

Самая крупная авария этим утром случилась на Митрофаньевском путепроводе. Пять машин столкнулись и перекрыли две полосы движения из трех, передает телеканал "Санкт-Петербург". Также произошло несколько других ДТП, которые затрудняют движение. Информация о пострадавших пока не поступала. В соцсетях пользователи обсуждают, стоило ли петербургским автомобилистам менять резину с зимней на летнюю и советуют передвигаться по городу на метро.

По прогнозу метеорологов, днем 11 апреля температура воздуха составит 0...-2°C. Ночью 12 апреля вновь пройдет снег, похолодает до -2...-4°C. В пятницу днем ожидается +3...+5°C. 13 апреля ночью температура опустится до -4...-6°C, днем прогреется до +4...+6°C.

От редакции: Нам вот весьма повезло на выходных: суббота была вообще ясной насквозь, потому и солнце успело прогреть этот весьма прохладный и промозглый в иные сезоны город. А вот в воскресенье при стартовой ясности неба к двум часам появились облачка, и зашевелился с ветерком холод, который лишь ночью спустился с чистых небес вниз, в город. Теперь холод уже как-то увереннее чувствовал себя, ощущалось это даже в плацкарте, пришлось лезть за одеялом на соседнюю, 3-ю полку с боковой... Но "болтанка" такая продолжится до начала мая, хотя и в мае, помню, году в 1994-м уверенно сыпал снег. Просто Москва-то всегда от снега отходила медленнее Ленинграда, но сейчас - то так, то сяк, осторожным надо быть не одним автомобилистам. Одеваться с запасом.

Д.Ч.

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