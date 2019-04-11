Почему страна превратилась для пожилых людей в огромную гору Нараяма?

В свете пенсионной реформы, после которой стало ясно, что страна превратилась для пожилых людей в огромную гору Нараяма, на которую в средневековой Японии уносили умирать стариков, ставших обузой, вопрос частных накоплений, что называется, заиграл новыми красками.
Ну ладно, государство скинуло с себя вопрос обеспечения пожилых, как «отработанный материал». Но как человеку теперь позаботиться о себе самому?
Самый-то простой способ – откладывать какие-то деньги на счет в банке. «Длинный» период дает хоть какие—то сносные проценты, не то чтобы уберечь средства от инфляции насовсем, но как-то все же сохранить.
Но вот незадача – даже на моей памяти накопления граждан нашей страны конфисковывали дважды – когда рушился СССР и вклады в Сбербанке… ну до сих пор граждане, достигшие каким-то чудом 80-ти лет получают сегодня по номиналу, один нынешний рубль за один советский. Только на советский рубль вы могли купить 6 батонов хлеба, а на нынешний и коробку спичек не приобретете.
Второй раз ограбление произошло в 1998 году, когда один только банк СБС-Агро "кинул" миллион вкладчиков - потом, спустя годы, им тоже "вернули" деньги, но по номиналу: брали, когда доллар стоил 6 рублей, а возвращали рублями по 30 за доллар.
Но есть и вторая проблема – объявления о закрытии банков стали обычным делом. Да, вы как владчик первой очереди, можете рассчитывать в обозримом будущем (но совсем не сразу) на возврат суммы, не превышающей 1 миллион 400 тысяч рублей. Этим занимается Агентство страхования вкладов, вроде бы все в порядке…
Но давайте прикинем, сумма в полтора миллиона рублей может обеспечить хоть кому-нибудь спокойную старость?
Да, есть множество пенсионеров, для которых само слово «миллион» звучит как «буржуй» и «враг народа». Но даже самый бедный пенсионер, скажем, в Москве, получает пенсию где-то в 12 тысяч рублей, то есть примерно 145 тысяч в год. То бишь искомый 1 миллион 400 тысяч – это всего лишь минимальная пенсия за 10 лет. На «достойную жизнь» никак не похоже… Особенно если вы решили «зажиться» дольше 70 лет – власти Москвы убеждают нас, что средняя продолжительность жизни в столице уже 76…
Это к тому, что пенсионные накопления должны быть в разы больше той суммы, которую АСВ возвращает.
Как видим, перед нами уже совсем не проблема «буржуев». Это не говоря о том, что конфискация вкладов, а именно так следует по уму называть политику ЦБ по отношению к «проблемным» банкам, становится катастрофой для юридических лиц – понятно, что для юрлица остаток на счет в полтора миллиона просто ничто. А конфискация оборотных средств на счету в банке становится для любой компании настоящей катастрофой.
И вот люди, кому на рекламных буклетах банков сулят счастливую старость, вынуждены объединяться в «группы по интересам», а интерес один – вернуть как-нибудь свои деньги. Такая «счастливая старость» - пикеты и митинги, стояния и бдения… Не все, кстати, доживают. Само подобное переживание может существенно сократить «возраст дожития», но тогда перед родственниками встает проблема на что похоронить вчерашнего обладателя «счастливой старости».
Естественно, подавляющее большинство таких «групп по интересам» создается с одной целью, и если эта цель оказывается так или иначе достигнута, то тут же все разбегаются – общего интереса уже нет… До следующего закрытия банка. И новая группа начинает бег по тому же кругу с весьма сомнительным результатом.
Кстати, с этим сталкиваются не только вкладчики, но и обманутые дольщики, и даже профсоюзы. Скажем, покойный ныне Сергей Биец (кстати, не доживший, вопреки статистике, до пенсионного возраста) пытался в свое время создавать профсоюз гастарбайтеров еще во время забастовок на «Дон-строе». И вот профсоюз получился, результат достигнут… а через полгода прежние члены профсоюза уезжают на родину, а новые приезжают «стерильными», то есть ведутся на посулы работодателя, остаются без обещанной зарплаты, и с ними снова с нуля нужно создавать профсоюз…
Хотя есть люди, которые предлагают цивилизованный выход из сложившейся ситуации.
Михаил Долматов, лидер кредиторов банка «Югра» создает сейчас Всероссийский союз вкладчиков. Раз проблема закрытия банков стала постоянно, но нужна и постоянная структура, которая будет помогать людям выходить из ситуации.
«Любое подобное движение должно заканчиваться переговорами и выплатами, а не бесконечными хождениями на митинги и баррикады», - сказал он в интервью «Эху Москвы».
Суть в том, что диалог с властями, в частности с Центробанком, должен вестись постоянно и на профессиональной основе, в противном случае результат достигнут скорее всего не будет.
Для того, чтобы вернуть людям деньги, они должны находится в так называемой «конкурсной массе», причем желательно, чтобы она пополнялась, а не таяла – именно из нее будут производиться выплаты, больше им взяться неоткуда. И проведением пикетов и митингов конкурсная масса не увеличивается.
Конкурсную массу можно пополнять либо через распродажу имущества, либо через обязательства юридических лиц, которые надо побуждать к исполнению своих кредитных обязательств. А юридические лица, как правило, как только банк «лопнул», свои кредитные обязательства исполнять прекращают.
Кто-то должен побуждать всех этих людей поступать правильно и по закону.
Кстати, сейчас число «проблемных банков» приблизилось к 400, а вкладчиков, которые не могут вернуть свои вклады – миллионы!
Тот же Михаил Долматов считает это не просто социальной, но и политической проблемой, за которой стоят реальные судьбы людей – кто-то квартиру продал, и остался и без жилья, и без денег, кому-то не хватает теперь денег на операцию, и он уже не рассчитывает дожить до решения своей финансовой проблемы. А кому-то теперь просто жить не на что.
Обзор написал 11.04.2019 16:54
Юсуф Ибрагимов написал 11.04.2019 16:53
Поговорим о сегодняшних делах. Все вы знаете, депутаты Государственной Думы, представители Совета Федерации, премьер министр и министры правительства, Путин и окружение Путина творят и издают антинародные законы, день за днем возрастает антинародные высказывания, унижающие чести и достоинства народов России. Откуда такие бесчеловечные люди? Они из области Мерзость запустения. Путин вот этих мерзких людей соблазнил баснословными заработными платами, им дал возможность и время заниматься воровством, коррупцией, вымогательством. Более того, и Государственная Дума, и Совет Федерации владеет огромными финансовыми ресурсами, которые используются при принятии законов путем голосования. Путин создал комфортные условия жизни не только депутатам и представителям Совета Федерации. Баснословные финансовые ресурсы выделяется в область СМИ для пропаганды вшивых идей Путина и для предварения в жизнь его идей, планов, внутренней и внешней политики. Нужно отметить и особо подчеркивать, если исходить из 19 летнего правления Путина, то девизом правления будет, «Деньги правят миром». Деньги стали кумиром, вторым богом после Путина, для людей из области Мерзость запустения. Чем отличается Российская элита, и в том числе элита национальных республик, от образа евреев? Если еврей не наносят вреда еврейскому народу по зову Бога Яхве, то Российская элита, рожденная из Мерзость запустения, способна уничтожать не только наций и национальностей, их языка, культуры, науки, традиций, но может уничтожать всего Российского народа. Если исходить из этого факта, то Путин внес достойный вклад СИОНИЗМУ. В России возник и развивается ПУТИНСКИЙ НОЕСИОНИЗМ. 10 .04 2019 год.
Юсуф Ибрагимов написал 11.04.2019 16:52
Юсуф Ибрагимов написал 11.04.2019 16:49
Юсуф Ибрагимов написал 11.04.2019 16:44
1. Под обманным предлогом освобождения от рабства, разделяя общества на антагонистические классы, устроили братоубийственную революцию. Брат против брата, отец против сына. Народ воевал сам собой. Я не думаю, вот эта кровопролитная революция, далее и гражданская война были организованы ради строительства Социализма в России. И вот по какой причине. После революции огосударствляли всех природные богатств. Так же были огосударствлены средства производства, здания, сооружения и т. д. Огосударствление – это переход всех выше перечисленных богатств во владение государства. Обратите особое внимание, природные богатства, средства производства, здания и сооружения не наносят вреда вождям и их соратникам, не наносят вреда планам вождей и их власти. Для них опасным является людские ресурсы. Именно народы России могут их свергнуть и отторгать от власти. Исходя из этого соображения и целью защиты своего режима долгое время от революционных бурь, вожди, при огосударствлении всех богатств, негласно огосударствили и людских ресурсов. Именно так возникли государственные рабы. Для того, чтобы рабы были послушными, вожди использовали положительные лозунги о счастливой жизни в будущем. Под этими положительными лозунгами уже появились покорные рабы, живущие в выжидающем режиме хорошей и счастливой жизни. Отсюда исходит, Ленин и его соратники организовали революцию не ради строительства Социализма в России. В результате революции народы России освободились из одного рабства, и тут же оказались марксистко- Ленинском рабстве. Если исходить из содержания выше написанного, то обман, ложь, лицемерие, жестокость, бесчеловечность присутствует в лице Маркса, Ленина и его соратников. А эти качества соответствуют Дьявольскому лицу Бога Яхве. А Дьявольская сторона лица бога Яхве и есть сионизм.
2.Революция называется буржуазной, если право иметь собственность не нарушается. Английская революции, Французская и Немецкая революции не шли до конца. Как дело касалось среднего класса и выше, революции прекращались. В этих революциях право иметь собственность осталось. Маркс был недоволен итогами революций, прошедших в Западной Европе. Он очень хорошо знает, для того, чтобы возникла государственная собственность, нужно уничтожать и царя и буржуа. А уничтожение царя и буржуа возможно только в том случае, если революция шла до конца, до уничтожения царя и буржуа. Чтобы революция шла до конца, Маркс заимствует (плагиат) у Гераклита Темного его идею о движении. Гераклит считал источником движения борьбу противоположностей: «Противоборствующие соединяет и их несогласия создается прекраснейшая гармония, и все бывает благодаря распре». Так именно рождается закон исторического и диалектического материализма «Единства и борьба противоположностей». Вот этот закон позволяет Марксу разделить обществу того времени на два класса. С одной стороне стоит класс рабочих и крестьян, а с другой стороне класс царя и буржуа. И притом эти классы объявляются антагонистическими заклятыми врагами. В таком варианте революция совершится до победного конца по сценарию Маркса. Из описанного выше исходит, Маркс совершенно сознательно, не в бредовом состоянии ума, вложил в свою программу уничтожения не только старую царскую государственную систему, но и уничтожения царя и буржуа. Как вы знаете, программу Маркса воплощает в жизнь Ленин. Революция под руководством Ленина и его соратников уничтожает и царскую государственную систему, и царскую семью, и класса буржуа. Вот такими «жестоковейными» (Маисей) людьми были Маркс, Ленин и их соратники. После их преступлений, черная сторона лица Бога Яхве стала еще чернее и бог Яхве восторжествовал.Продолжение есть.
Юсуф Ибрагимов написал 11.04.2019 16:37
Поговорим еще раз о СИОНИЗМЕ. Слово "сионизм" связано с горой Синай. После освобождения из египетского плена, после истечения 40 дней, Маисей, со своим народом останавливается у подножия горы Синай. Оставив народ у ее подножия, сам Маисей поднялся на вершину за наставлениями Господа. Там состоялся диалог между Богом Яхве и его пророком. Маисей не умел писать, По этой причине Бог Яхве сам написал в скрижалях своих заповедей. После истечения сорока дней, Маисей спускается подножию горы и видит, народ, отлив из своих золотых украшений золотого тельца, веселится вокруг него. Со злости Маисей разбивает скрижалей с заповедями. О чем говорит вот эта сцена Маисея со скрижалями? Сцена со скрижалями говорит о том, что стремление иудеев к богатствам, роскошной жизни должно остаться в тайне. В любые времена истории главная цель иудеев есть стремление к богатствам, к роскошной жизни. Это стремление может достигаться любыми известными способами. Если вы не знаете главной цели иудеев, вы не полностью поймете сущности СИОНИЗМА.
Маисей повторно восходит в гору Синай. Бог Яхве передает ему десять заповедей. Эти заповеди в интернете есть, сами можете познакомится. Если исходить из содержания заповедей, Бог Яхве нация образующий, объединяющий вокруг себя иудейского народа фактор. Следовательно, Бог Яхве принадлежит только иудейскому народу и защищает только этого народа, интересов этого народа. Бог Яхве очень ревнивый, двуликий. Одно лицо Его сияет, а другое лицо черное, как лицо Дьявола. Еврейскому народу Он желает только добра и велит евреям не совершать злые поступки против еврейского народа. Если еврей еврею наносит вред, если еврей наносит вред еврейскому народу, Бог Яхве ревнует и наказывает того еврея, который нанес вред. Другое лицо и уста Яхве велят евреям использовать всех форм насилия по отношению других государств и против их народов, в том числе велит использовать ложь, обман, лицемерие. Если еврей не совершает злые поступки другим государствам и против их народа, Бог Яхве ревнует и наказывает того еврея, который бездействует. На этом месте будет уместно слова самого Бога Яхве и вы поймете пределов Зла, применяемых евреями по отношению других государств и против их народов. ""Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, [и изваяния богов их сожгите огнем], ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога], потому что имя Его - ревнитель; Он Бог ревнитель". (Исход 34:13-14).Обращаю ваше внимание и подчеркиваю, СИОНИЗ есть черная ,дьявольская сторона лица Бога Яхве. Бог Яхве вступает как добродетель по отношению еврейского народа, а по отношению других государств и их народов вступает как Дьявол. И евреи как две капли воды похожие своему Богу Яхве.
язнаю11 написал 11.04.2019 16:37
Только революция. Только народовластие.
просто жить не на что. написал 11.04.2019 15:44