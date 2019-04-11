Почему страна превратилась для пожилых людей в огромную гору Нараяма?

В свете пенсионной реформы, после которой стало ясно, что страна превратилась для пожилых людей в огромную гору Нараяма, на которую в средневековой Японии уносили умирать стариков, ставших обузой, вопрос частных накоплений, что называется, заиграл новыми красками.

Ну ладно, государство скинуло с себя вопрос обеспечения пожилых, как «отработанный материал». Но как человеку теперь позаботиться о себе самому?

Самый-то простой способ – откладывать какие-то деньги на счет в банке. «Длинный» период дает хоть какие—то сносные проценты, не то чтобы уберечь средства от инфляции насовсем, но как-то все же сохранить.

Но вот незадача – даже на моей памяти накопления граждан нашей страны конфисковывали дважды – когда рушился СССР и вклады в Сбербанке… ну до сих пор граждане, достигшие каким-то чудом 80-ти лет получают сегодня по номиналу, один нынешний рубль за один советский. Только на советский рубль вы могли купить 6 батонов хлеба, а на нынешний и коробку спичек не приобретете.

Второй раз ограбление произошло в 1998 году, когда один только банк СБС-Агро "кинул" миллион вкладчиков - потом, спустя годы, им тоже "вернули" деньги, но по номиналу: брали, когда доллар стоил 6 рублей, а возвращали рублями по 30 за доллар.

Но есть и вторая проблема – объявления о закрытии банков стали обычным делом. Да, вы как владчик первой очереди, можете рассчитывать в обозримом будущем (но совсем не сразу) на возврат суммы, не превышающей 1 миллион 400 тысяч рублей. Этим занимается Агентство страхования вкладов, вроде бы все в порядке…

Но давайте прикинем, сумма в полтора миллиона рублей может обеспечить хоть кому-нибудь спокойную старость?

Да, есть множество пенсионеров, для которых само слово «миллион» звучит как «буржуй» и «враг народа». Но даже самый бедный пенсионер, скажем, в Москве, получает пенсию где-то в 12 тысяч рублей, то есть примерно 145 тысяч в год. То бишь искомый 1 миллион 400 тысяч – это всего лишь минимальная пенсия за 10 лет. На «достойную жизнь» никак не похоже… Особенно если вы решили «зажиться» дольше 70 лет – власти Москвы убеждают нас, что средняя продолжительность жизни в столице уже 76…

Это к тому, что пенсионные накопления должны быть в разы больше той суммы, которую АСВ возвращает.

Как видим, перед нами уже совсем не проблема «буржуев». Это не говоря о том, что конфискация вкладов, а именно так следует по уму называть политику ЦБ по отношению к «проблемным» банкам, становится катастрофой для юридических лиц – понятно, что для юрлица остаток на счет в полтора миллиона просто ничто. А конфискация оборотных средств на счету в банке становится для любой компании настоящей катастрофой.

И вот люди, кому на рекламных буклетах банков сулят счастливую старость, вынуждены объединяться в «группы по интересам», а интерес один – вернуть как-нибудь свои деньги. Такая «счастливая старость» - пикеты и митинги, стояния и бдения… Не все, кстати, доживают. Само подобное переживание может существенно сократить «возраст дожития», но тогда перед родственниками встает проблема на что похоронить вчерашнего обладателя «счастливой старости».

Естественно, подавляющее большинство таких «групп по интересам» создается с одной целью, и если эта цель оказывается так или иначе достигнута, то тут же все разбегаются – общего интереса уже нет… До следующего закрытия банка. И новая группа начинает бег по тому же кругу с весьма сомнительным результатом.

Кстати, с этим сталкиваются не только вкладчики, но и обманутые дольщики, и даже профсоюзы. Скажем, покойный ныне Сергей Биец (кстати, не доживший, вопреки статистике, до пенсионного возраста) пытался в свое время создавать профсоюз гастарбайтеров еще во время забастовок на «Дон-строе». И вот профсоюз получился, результат достигнут… а через полгода прежние члены профсоюза уезжают на родину, а новые приезжают «стерильными», то есть ведутся на посулы работодателя, остаются без обещанной зарплаты, и с ними снова с нуля нужно создавать профсоюз…

Хотя есть люди, которые предлагают цивилизованный выход из сложившейся ситуации.

Михаил Долматов, лидер кредиторов банка «Югра» создает сейчас Всероссийский союз вкладчиков. Раз проблема закрытия банков стала постоянно, но нужна и постоянная структура, которая будет помогать людям выходить из ситуации.

«Любое подобное движение должно заканчиваться переговорами и выплатами, а не бесконечными хождениями на митинги и баррикады», - сказал он в интервью «Эху Москвы».

Суть в том, что диалог с властями, в частности с Центробанком, должен вестись постоянно и на профессиональной основе, в противном случае результат достигнут скорее всего не будет.

Для того, чтобы вернуть людям деньги, они должны находится в так называемой «конкурсной массе», причем желательно, чтобы она пополнялась, а не таяла – именно из нее будут производиться выплаты, больше им взяться неоткуда. И проведением пикетов и митингов конкурсная масса не увеличивается.

Конкурсную массу можно пополнять либо через распродажу имущества, либо через обязательства юридических лиц, которые надо побуждать к исполнению своих кредитных обязательств. А юридические лица, как правило, как только банк «лопнул», свои кредитные обязательства исполнять прекращают.

Кто-то должен побуждать всех этих людей поступать правильно и по закону.

Кстати, сейчас число «проблемных банков» приблизилось к 400, а вкладчиков, которые не могут вернуть свои вклады – миллионы!

Тот же Михаил Долматов считает это не просто социальной, но и политической проблемой, за которой стоят реальные судьбы людей – кто-то квартиру продал, и остался и без жилья, и без денег, кому-то не хватает теперь денег на операцию, и он уже не рассчитывает дожить до решения своей финансовой проблемы. А кому-то теперь просто жить не на что.