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Московский листок

Силовигархия бесит Лукашенко своими яблочными санкциями

Опубликовано 11.04.2019 в разделе комментариев 4

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Силовигархия бесит Лукашенко своими яблочными санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком своего правительства, на котором поднял тему взаимодействия с Россией, передает агентство БелТА. Сначала он отметил, что Россия "все больше и больше вводит санкций" против Минска. 

Так, президент затронул тему ограничения поставок белорусских продуктов на российский рынок: накануне Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши из Белоруссии, а в конце марта запретил импорт турецких груш через Белоруссию. Лукашенко расценил это как свидетельство того, что Россия "закрывает рынок для Белоруссии", тогда как нынешнее белорусское правительство не видит в этом проблемы.

Коснувшись проблемы взаимоотношений, Лукашенко напомнил, что около полутора лет назад возникла необходимость ремонтировать идущие через Белоруссию нефтепровод и нефтепродуктопровод. По его словам, их "надо было бы" закрыть, но Минск этого не сделал, понимая, что это нанесет ущерб России, а ремонтировал их "в авральном порядке". Однако теперь правительство намерено в случае необходимости закрывать для ремонта нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию. 

"Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - сказал Лукашенко, заявив, что власти Белоруссии должны принять "соответствующие меры", и потребовав от правительства доложить ему о ситуации на следующей неделе. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с такой оценкой со стороны Лукашенко, передает ТАСС. "Никакие санкции Россия не вводит", - заявил Песков, обратил внимание на тот факт, что "существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой". "Продолжается двусторонняя работа по выходу на это самое совместное понимание", - заверил он, подчеркнув, что Россия по-прежнему привержена идее союзного государства. 

От редакции: Силовигархия с её священной войной против любой "санкционки" - показывает, что такое буржуазия у власти в таком крупнейшем осколке СССР, как РФ. Очевидно, что никакая интеграция, и особенно экономическая при таком подходе правящих в РФ нефтегазовых миллиардеров - не нужна "России", а точнее этой самой элите. Ей нужна лишь выгодная опять же ей одной прокачка нефти и газа через Белоруссию, и исправное функционирование в республике той индустрии и сельского хозяйства, которая там чудом осталась от СССР, потому что избежала приватизации - тоже не входит в сферу интересов правящего в РФ класса. Ему важнее реализовать то, что тут, в России выращивает родня Сашеньки Ткачёва, краснодарского.

Это большая проблема для наших путриотов-компрадоров, которым "санкционка" встала поперёк их горла с 2014-го. Им проще давить тонны прекрасной, пригодной для употребления еды (которая всё равно изъятя - её можно распределить), чем развивать сельское хозяйство в рамках "союзного государства" - которое, конечно, фикция... Так что батька опять прав: как душили, так и будут душить, не газпромовскими ценами, так санкциями. Так уж заведено в иерархическом буржуазном государстве.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 4
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Лукашенко-двуликий Янус.
Вот так. написал 11.04.2019 18:26
Еще вчера следовало распустить Союзное государство России и Беларуси,как НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ. И сразу бацьке станет нечем прикрываться. Вот с постмайданной Украиной у нас сейчас все ясно и понятно,без газа по пиисят,без липового братства. Красота.Да проведите наконец по этому вопросу одновременные референдумы и если народ какой -нибудь страны выскажется против,так сразу эту лавочку и прикрывайте,как крайне неперспективный проект. А если выскажутся "За",тогда и бацьке нечем будет крыть и скорость интеграции увеличится..
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(без названия)
Житель крайнего Севера написал 11.04.2019 18:17
Не знал, что в апреле в Белоруссии урожай яблок.
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Как наконец, забыть про СССР и начать жить
Стас Владимирович написал 11.04.2019 18:14
Белорусы, вы же не трусы! Трымайте Луку на Володарского, со всей лукавой семейкой!
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(без названия)
33 написал 11.04.2019 17:36
пожелаем беларуси лержаться. слава А. Г. ЛУКАШЕНКО.
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