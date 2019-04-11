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Московский листок

Ростовские полицаи, обвиняемые в избиении задержанного, скрылись на Украине

Опубликовано 11.04.2019 в разделе комментариев 0

украина наркотики полицейщина полицаи ростов
Ростовские полицаи, обвиняемые в избиении задержанного, скрылись на Украине

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отделения полиции N5 УМВД России по Ростовской области, подозреваемые в избиении задержанного, объявлены в федеральный розыск. Об этом в четверг сообщил официальный сайт управления СК РФ по Ростовской области. Примечательно, что подозреваемые уже покинули пределы России. 

"В ходе расследования уголовного дела два сотрудника полиции скрылись от органов следствия. Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в федеральный розыск. В настоящее время следствием по уголовному делу выполняются необходимые действия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшихся от следствия лиц", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что от следствия скрылись двое из трех подозреваемых. 

Как сообщили в управлении, уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции возбуждено по п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь идет о двух эпизодах преступления: следствие полагает, что в июне 2018 года и в марте 2019 года в ходе задержания двух человек подозреваемые "причинили им телесные повреждения различной степени тяжести". 

Проверка в отношении полицейских была начата по заявлению руководителя Общероссийского антинаркотического движения "АнтиДилер" Дмитрия Носова. Общественник 26 марта на заседании Государственного антинаркотического комитета попросил проверить информацию о сотрудниках полиции, "крышующих" аптеки, в которых ведется наркоторговля, сообщает официальный сайт МВД РФ. 

Кроме того, Носов сообщил, что двое сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков избили задержанного. 

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководству ГУСБ МВД России "провести проверку изложенных сведений с выездом на место". После проведения проверки по этим фактам было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. 

Четверых сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции N5 Октябрьского района Ростова-на-Дону вызвали для дачи показаний, но двое из них не явились. Они незаконно покинули страну. После этого был подписан приказ об их увольнении. 

Госпогранслужба Украины также сообщила о том, что двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища, перейдя границу в районе пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. Стражи порядка заявили, что их якобы преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности. 

По словам сотрудников МВД, они расследовали дело о продаже наркотиков в аптеках. И это не понравилось "влиятельным лицам", которые, используя свои связи с властными структурами, сфабриковали в их отношении уголовное дело. 

Госпогранслужба Украины опубликовала видео с пояснениями полицейских. Один из них пожаловался на действия российских следователей по делу об избиении задержанного: "Они утверждают, что мы его били, но мы этого не делали. Да, мы действительно его задерживали, но с учетом того, что [я] считаю, [что] это дело немножко с политическим окрасом и расследуется оно Следственным комитетом, какой-либо объективности там не будет". 

Полицейский добавил, что "не хочет сидеть" за преступление, которое не совершал.

Тем временем с начала марта в полиции Тюменской области начали массово увольняться сотрудники, стаж которых достигает 20 лет. Образовался дефицит кадров, сообщает Znak.com со ссылкой на главу УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Об этом он сказал на заседании комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению. 

"У нас на сегодня некомплект достаточно высокий. И это характерно для многих регионов России. Вызвано это тем, что так называемая пенсионная реформа внесла определенный резонанс. И те, кто достиг 20-летнего рубежа выслуги лет, после которого они имеют право на пенсию, начали активно покидать ряды органов внутренних дел", - пояснил Юрий Алтынов. 

По его словам, на сегодня из-за этого в УМВД есть "достаточно большой некомплект" - порядка 8%, или около 600 сотрудников. Сильнее всего нехватка кадров ощущается в подразделениях уголовного розыска, контроля за оборотом наркотиков, участковых, патрульно-постовой службы.  

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