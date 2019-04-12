Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мы больше не отмечаем 12 апреля

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 1

ссср сталин космос гагарин
Мы больше не отмечаем 12 апреля

Первая израильская лунная миссия провалилась — аппарат Beresheet разбился при посадке. Сначала у Beresheet возникли проблемы с основным двигателем, затем связь с ним оборвалась. Через несколько минут руководители миссии объявили, что не смогли посадить аппарат на лунную поверхность. 

«Если в первый раз не получилось, мы попробуем снова», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что через два-три года израильский зонд обязательно приземлится на Луну «в целом виде».

***

Разбился зонд - плохо, конечно, но следующий рано или поздно посадят. Главное есть решимость. И то, что полет приурочили явно к 12 апреля тоже, наверно, не случайно. День полета Гагарина давно уже стал всемирным днем космонавтики, и израильские ученые, надо полагать, хотели встроить и свой шаг в общее движение человечества в космос.

Зато у нас День космонавтики как-то отмечают не очень... Такое чувство, что стесняются.

Хотел в Москве пойти куда-нибудь, а мероприятий и нету.

На ВДНХ проводят какой-то невнятный вечер в павильоне "Космос".

В парке имени Баумана пройдет лекция о космонавтике - живо вспомнилась "Карнавальная ночь" с лектором в исполнении Филиппова.

Музей современной истории (бывш. Музей Революции) будет отмечать День космонавтики 13-14 числа - видимо, дата 12 апреля никак не укладывается в современную историю России...

Ну еще пара концертов классической музыки, непонятно каким боком приуроченных к полету в космос.

На этом всё.

Почему? 

Разве, запустив человека в космос, в СССР сделали что-то неправильно? Или беда в том, что первым полетел именно советский человек, а не кто-нибудь из "приличной страны"? А советского сейчас принято стесняться, упоминать в каком-то извинительном тоне - мол, была такая темная страница в истории... Стройки социализма - "на костях", войну выиграли - "завалили трупами", в космос полетели - ...

Что было не так в полете Гагарина точно не известно, но, похоже, что-то такое, от чего никак невозможно ни гордиться, ни праздновать. Вот во всем мире в этот день проходят Гагарин-party. Везде, только не у нас. Стесняются.

Наверно, надписи "СССР" на шлеме первого космонавта стесняются. Тоже мне, не мог наклеить что-нибудь политкорректное, ну хоть "Cocа Cola"...

Вообще в СССР не могло быть ничего хорошего. НКВД, ГУЛАГ, заградотряды, СМЕРШ. 

Какой еще Гагарин? Не было!

А.Б.

PS. В московском разделе новостей Яндекса появилась новость про 12 апреля!

Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве 12 апреля

На этом заканчиваются столичные новости о Дне космонавтики.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
С праздником, товарищи!
Sergo написал 12.04.2019 00:40
Это горбачевых и ельциных не было. А Гагарин будет всегда.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Новороссия уже мстит своим предателям
Новороссия уже мстит своим предателям
10.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Какими достижениями РФ можно гордиться? (0)
Мы больше не отмечаем 12 апреля (1)
К 30-летию Великой Апрельской бюрократической революции. (1)
Ростовские полицаи, обвиняемые в избиении задержанного, скрылись на Украине (0)
Силовигархия бесит Лукашенко своими яблочными санкциями (6)
Лучший агитационный ролик на Украине (0)
Почему страна превратилась для пожилых людей в огромную гору Нараяма? (5)
В Ленинград пришёл апрельский снег: автомобилистам резину менять рано (0)
В Англии арестован Ассанж, и королевство поспособствует его смертной казни (0)
Товарищ Ким Чен Ын не будет церемониться со странами, пытающимися поставить КНДР на колени (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Праздник Солнца
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: За что ж мы разлюбили Гагарина?
Максим Калашников Максим Калашников: Какими достижениями РФ можно гордиться? Опрос на улицах Москвы накануне Дня космонавтики.
Максим Калашников Максим Калашников: Все в Москве - на митинг 13 апреля!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Умер Усов.
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss