Мы больше не отмечаем 12 апреля

Первая израильская лунная миссия провалилась — аппарат Beresheet разбился при посадке. Сначала у Beresheet возникли проблемы с основным двигателем, затем связь с ним оборвалась. Через несколько минут руководители миссии объявили, что не смогли посадить аппарат на лунную поверхность.

«Если в первый раз не получилось, мы попробуем снова», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что через два-три года израильский зонд обязательно приземлится на Луну «в целом виде».

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Разбился зонд - плохо, конечно, но следующий рано или поздно посадят. Главное есть решимость. И то, что полет приурочили явно к 12 апреля тоже, наверно, не случайно. День полета Гагарина давно уже стал всемирным днем космонавтики, и израильские ученые, надо полагать, хотели встроить и свой шаг в общее движение человечества в космос.

Зато у нас День космонавтики как-то отмечают не очень... Такое чувство, что стесняются.

Хотел в Москве пойти куда-нибудь, а мероприятий и нету.

На ВДНХ проводят какой-то невнятный вечер в павильоне "Космос".

В парке имени Баумана пройдет лекция о космонавтике - живо вспомнилась "Карнавальная ночь" с лектором в исполнении Филиппова.

Музей современной истории (бывш. Музей Революции) будет отмечать День космонавтики 13-14 числа - видимо, дата 12 апреля никак не укладывается в современную историю России...

Ну еще пара концертов классической музыки, непонятно каким боком приуроченных к полету в космос.

На этом всё.

Почему?

Разве, запустив человека в космос, в СССР сделали что-то неправильно? Или беда в том, что первым полетел именно советский человек, а не кто-нибудь из "приличной страны"? А советского сейчас принято стесняться, упоминать в каком-то извинительном тоне - мол, была такая темная страница в истории... Стройки социализма - "на костях", войну выиграли - "завалили трупами", в космос полетели - ...

Что было не так в полете Гагарина точно не известно, но, похоже, что-то такое, от чего никак невозможно ни гордиться, ни праздновать. Вот во всем мире в этот день проходят Гагарин-party. Везде, только не у нас. Стесняются.

Наверно, надписи "СССР" на шлеме первого космонавта стесняются. Тоже мне, не мог наклеить что-нибудь политкорректное, ну хоть "Cocа Cola"...

Вообще в СССР не могло быть ничего хорошего. НКВД, ГУЛАГ, заградотряды, СМЕРШ.

Какой еще Гагарин? Не было!

А.Б.

PS. В московском разделе новостей Яндекса появилась новость про 12 апреля!

Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве 12 апреля

На этом заканчиваются столичные новости о Дне космонавтики.