Анонсированы очередные политические похороны Зюганова

На сайте https://www.kprfonline.ru/ не так давно появился рейтинг возможных (и невозможных) преемников Геннадия Зюганова на посту лидера КПРФ. Не знаю, имеет или не имеет к этому отношение руководство партии Зюганова (я так понимаю, что нет), но расклад получается исключительно занятный.

Пока по итогам голосования в интернете первые три "призовых" места занимают люди, которые ни при каких обстоятельствах во главе КПРФ не окажутся.

48 процентов у Грудинина и 42 процента у Удальцова, которые даже и не члены партии, и тем более не занимают никаких постов в ее структуре, то есть ни на что не могут претендовать даже по чисто формальным признакам.

Валерий Рашкин входит в руководство КПРФ и является депутатом Госдумы, но именно его сейчас "отодвинули" из секретарей ЦК, оставив только среди 22 членов президиума. И положение его самого в партийной бюрократии сегодня явно не на подъеме, возможно, именно в силу разговоров о возможном преемстве.

Это все говорит о серьезном расхождении между реальным положением вещей в партии, и тем, как его хотели бы видеть ее рядовые члены и сторонники.

Реальность такова, что решать, кто станет преемником Зюганова, будет даже не верхняя партийная бюрократия, а кураторы внутренней политики в кремле. И, естественно, любые опросы будут иметь еще меньше значения, чем подобные опросы перед выборами. А Геннадий Андреевич жив, здоров и на выход не собирается. Опять же и его желания тоже не так важны, как важно то, что в кремле он абсолютно всех устраивает, и менять его никто не позволит. Как это происходит с Жириновским, у которого есть хотя бы вполне понятный преемник - сын. И то старика держат, потому что без него партия Жириновского развалится немедленно.

Без Зюганова КПРФ не развалится, это с ним она раскалывалась несколько раз, теряя большие или меньшие куски, но благодаря финансовым и администратинвым инвольтациям "из-за стенки" выглядит весьма прочной.

Хотя, конечно, рано или поздно Зюганова придется менять по естественным причинам.

Но что нам дает рейтинг? По сути, ничего. Скажем, в рейтинге Леонид Зюганов, внук вождя, стоит на последнем месте, но много ли это значит? В реальности он уже руководит фракцией КПРФ в Мосгордуме и собирается снова туда избраться в сентябре. И если список партии выглядит весьма проблемным, то за политическую судьбу Зюганова-младшего можно быть спокойным - он опять станет депутатом, и с высокой степенью вероятности опять возглавит фракцию.

Весьма вероятно, что партию после ухода Геннадия Зюганова возглавит Андрей Клычков, нынешний губернатор Орловской области, весьма симптоматично сохраняющий свое место в президиуме ЦК КПРФ, но у него всего 6 процентов в рейтинге.

Есть и "официальные" кандидаты на преемничество - это Юрий Афонин, заместитель Зюганова, с 12 процентами, и другой его заместитель Дмитрий Новиков с 10 процентами. Но кого-то из них прочит себе в преемники сам Зюганов при согласии партбюрократии.

Что по этому поводу думают в кремле, пока не известно.

Ну а что думают члены партии и тем более сторонники, похоже, не интересно вообще никому.

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Теперь, конечно, возникает вопрос, какое дело до этого партийного междусобойчика всем, кто в нем не участвует?

Но проблема в том, что пока существует тандем Администрации президента и КПРФ, все остальные партии и движения на левом фланге будут находиться в маргинальном положении, даже если их численность будет превышать таковую у КПРФ. И чем дольше будет сохраняться нынешнее status quo, тем более тяжелыми последствиями для общества это обернется в перспективе.

Анатолий Баранов