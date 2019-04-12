Помните, в «Берегись автомобиля» Смоктуновский в роли Гамлета произносит: «Горацио, я гибну. Мать, прощай!», а мама-Добржанская, рыдающая вместе с Аросевой в ложе, привстав с места, кричит: «Юра, я здесь!»

Сегодня 12 апреля, День космонавтики. Чуть ли не единственный праздник (еще День Победы, конечно), который, без всякого преувеличения, можно назвать общенародным. И как же бездарно мы много лет его не отмечаем..

Мы больше не отмечаем 12 апреля

Зато есть бесконечные «Московские сезоны»: какое-то столичное варенье, Здравствуй, рыба, северные промыслы. Или вот еще, готовьтесь, скоро: Пасха, стилистически совмещенная с Первомаем. Гипсовые пионеры с горнами на фоне огромных яиц. И арочки, увитые искусственными цветами, - в конце апреля нету других, откуда же? Не иначе у нашего главного москвича какой-то долговременный контракт с крупной ритуальной фирмой...

Но я отвлеклась. Пару лет назад Интернет пестрел мемами с фотографией улыбающегося Гагарина: «Прости нас, Юра, мы все просрали» (иногда использовался более выразительный глагол). Кое-где я похожее граффити видела на домах. Мысль, конечно, понятная: был сильный Советский Союз, Гагарин — его символ, а теперь мы все порушили, перессорились, про... ли. Так вот я — не об этом. 12 апреля — это День для землян вообще, а не только для бывших граждан СССР. И во всем мире об этом, кстати, помнят! А то, что первыми в космосе были мы — это ж повод для гордости до скончания веков! Мы же человеческую цивилизацию вперед продвинули!!!

За пафос извините меня, люди добрые. Мой папа был летчиком, воевал в Великую Отечественную, собирал библиотеку воспоминаний авиаконструкторов. Для меня имена Галлая, Каманина, Королева с малых лет уже что-то значили. Я видела потрясающие кадры: что творилось в Москве 12 апреля 1961 года. Я была на всех МАКСах в Жуковском. Личное у меня к этому всему отношение, понимаете?

И поэтому я не хочу два дня подряд плясать на площадях в День города. Я хочу настоящего праздника — сегодня! Юра, я здесь!!! И не только я.