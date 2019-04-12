Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

3% богатых россиян владеют почти всеми финансовыми активами страны

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 1

3% богатых россиян владеют почти всеми финансовыми активами страны

В 2018 году на 3% богатейших россиян приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование экспертов Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка. На 20% самого бедного населения приходилось 6%, 4% и 3% соответственно.

Эксперты отмечают, что начиная с 2013 средние доходы богатейших семей России снижались, при этом их доля в экономике страны только росла. Доходы беднейшего слоя населения за этот же период незначительно увеличились, но сильно выросла долговая нагрузка.

Авторы исследования утверждают, что подобный анализ уровня социального неравенства в стране производился впервые. Публикуемая Росстатом официальная статистика по их словамне охватывает граждан с высокими и сверхвысокими доходами. "Проблема вовлечения богатых и сверхбогатых в статистический оборот окончательно не решена и в странах с развитой статистикой, однако у нас она неизмеримо острее — российская статистика пока вовсе не приспособлена к ее решению. Уместность использования для этого налоговой статистики вслед за передовыми странами вызывает большие сомнения из-за масштабности теневых доходов в верхних доходных группах", - отмечают исследователи.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
В лад написал 12.04.2019 11:09
Это что же получается, что у ВОВЫ целых три процента своих ???
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Новороссия уже мстит своим предателям
Новороссия уже мстит своим предателям
10.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
3% богатых россиян владеют почти всеми финансовыми активами страны (1)
"Юра, я здесь!" (1)
Анонсированы очередные политические похороны Зюганова (5)
Какими достижениями РФ можно гордиться? (10)
Мы больше не отмечаем 12 апреля (19)
К 30-летию Великой Апрельской бюрократической революции. (12)
Ростовские полицаи, обвиняемые в избиении задержанного, скрылись на Украине (2)
Силовигархия бесит Лукашенко своими яблочными санкциями (10)
Лучший агитационный ролик на Украине (0)
Почему страна превратилась для пожилых людей в огромную гору Нараяма? (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: О расстрельном списке преемников Зюганова
orphoprosecutor orphoprosecutor: Юра, я здесь!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Как формируется общественное мнение
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Новая генерация людей
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Гиганты жадности
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss