3% богатых россиян владеют почти всеми финансовыми активами страны

В 2018 году на 3% богатейших россиян приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование экспертов Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка. На 20% самого бедного населения приходилось 6%, 4% и 3% соответственно.

Эксперты отмечают, что начиная с 2013 средние доходы богатейших семей России снижались, при этом их доля в экономике страны только росла. Доходы беднейшего слоя населения за этот же период незначительно увеличились, но сильно выросла долговая нагрузка.

Авторы исследования утверждают, что подобный анализ уровня социального неравенства в стране производился впервые. Публикуемая Росстатом официальная статистика по их словамне охватывает граждан с высокими и сверхвысокими доходами. "Проблема вовлечения богатых и сверхбогатых в статистический оборот окончательно не решена и в странах с развитой статистикой, однако у нас она неизмеримо острее — российская статистика пока вовсе не приспособлена к ее решению. Уместность использования для этого налоговой статистики вслед за передовыми странами вызывает большие сомнения из-за масштабности теневых доходов в верхних доходных группах", - отмечают исследователи.