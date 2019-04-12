Свергнувший путинского коллегу Военный совет взял на себя управление Суданом

Государственное телевидение Судана сообщило о том, что захвативший власть в стране военный совет возглавил министр обороны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф. Именно он в последние несколько месяцев занимал должность первого вице-президента, а накануне заявил о снятии со своего поста многолетнего лидера страны Омара аль-Башира, сообщает агентство Reuters.

Ауф в 2000-е годы возглавлял военную разведку, затем руководил генеральным штабом Судана. После 2010 года он некоторое время занимал должность посла Судана в Омане.

В 2007 году Ауф был внесен в американский санкционный список. В Вашингтоне были недовольны его хорошими связями с Ираном. Помимо этого генерал подозревался в том, что отдавал приказы жестоко расправляться с мирным населением во время конфликте в северном Дарфуре.

Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи. Последний возглавлял суданский Генштаб.

Ранее Ауф заявил, что следующие президентские выборы в Судане состоятся через два года. Это вызвало негативную реакцию в Вашингтоне. В Государственном департаменте в США подчеркнули, что передача власти гражданскому правительству должна состояться значительно раньше. Там указали, что выступают за мирный и демократический Судан.

Против планов военных выступила и суданская оппозиция, потребовавшая скорого проведения новых выборов. Ее сторонники не покинули улицы крупнейших городов страны, даже несмотря на объявленный военными властями комендантский час после 22:00 по местному времени.

До сих пор неизвестна судьба президента аль-Башира, который правил Суданом последние 30 лет. Военные утверждают, что он находится в безопасном месте. Источники агентства Reuters утверждают, что экс-главу государства содержат в его резиденции под усиленной охраной.

На улицах Хартума день за днём остаются тысячи человек, то есть смена власти проходит не без внимания и участия масс, гражданская активность не падает, а растёт. Основная масса граждан Судана сосредоточена у штаб-квартиры главного командования армии. Забастовка там продолжалась с субботы, 6 апреля, когда в ходе антиправительственных выступлений погибли 6 человек. На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума. Путь к бегству для команды отстранённого от власти президента таким образом - отрезан.

Суданское государственное информагентство SUNA заявило, что Служба национальной безопасности и разведки Судана объявила об освобождении всех политических заключенных по всей стране. Ранее об освобождении всех политзаключенных и тех, кто был арестован в ходе последних массовых акций протеста в столице, объявил телеканал Al-Hadath. По его информации, родственники задержанных штурмовали здания, где содержались заключенные. Как заявил телеканалу бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди, Аль-Башир и другие члены руководства находятся под домашним арестом.

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