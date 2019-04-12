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Московский листок

Советский нефтепровод, который правящий в РФ класс использует как личный, пора ремонтировать

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 1

белоруссия нефть силовигархия евросоюз классоваяненависть
Советский нефтепровод, который правящий в РФ класс использует как личный, пора ремонтировать

Белоруссия ограничит или перекроет прокачку российской нефти в страны Европы якобы в связи с необходимостью капитального ремонта пяти участков нефтепровода, которому вскоре будет 55 лет. Об этом заявил белорусский вице-премьер Игорь Петришенко после совещания у президента Александра Лукашенко, передает БелТА. 

Он отметил, что специалисты призывали закрыть нефтепровод на ремонт еще полтора года назад, т.к. износ основных фондов активной части нефтепровода уже более 65%. Но тогда было принято решение не перекрывать транзит российской нефти, чтобы не подводить партнеров. Нынешнюю необходимость остановить или ограничить работу нефтепровода "Дружба" вице-премьер связал с требованиями экологии и "зеленой экономики". Сколько продлится ремонт, специалисты не определили, сообщает радио "Свобода". 

Отметим, что угроза перекрыть подачу российской нефти западным партнерам прозвучала на фоне обострения отношения между Москвой и Минском. Буквально накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия Россия, которая закрывает российский рынок для ряда белорусских товаров, с введением санкций. "Там уже обнаглели настолько, что начинают нам выкручивать руки", - заявил белорусский лидер. 

Поэтому Лукашенко на совещании был настроен решительно и призвал правительство остановить нефтепровод на ремонт, и не учитывать интересы российской стороны.

От редакции: А вот это, товарищи, реалии утраты союзных отношений! Поэтому когда кремлёвские господа произносят словосочетание "союзное государство" - громко можете смеяться им в лицо. Никакого союзного государства и даже союза в торговле нет давным-давно, и не было, это чистой воды фикция - "ничего личного, только бизнес". Свои бульдозеры и их широченные шины, которым силовигархии не важно что давить - "санкционку" или собственный народ (который живёт своим трудом, зачастую связанным с Белоруссией), - правящий в РФ класс уже направил на белорусские яблочки и груши. И ничего тут смешного: эти самые яблоки и груши мы могли бы покупать в Москве по весьма дешёвой цене, но это не выгодно правящей сволочи, ей выгодно и свой народ приучать платить за всё подороже, и белорусским колхозам показывать кукиш, и при этом прокачивать своим европейскийм "коллегам" через Белоруссию (которая имеет точно такое же право на советскую нефть, как и РФ) нефть и газ в таком количестве, чтобы и дальше оставаться в России правящим классом.

Ясна схема? Вот против этого свинского отношения, против этого буржуинства, засевшего в Кремле, батька и восстал - и правильно сделал. Более того, прогрессивные политические силы должны бы помочь ему в перекрытии всех трубопроводов, которыми пользуется силовигархия для опустошения Союзных недр в целях личного обогащения. Пора уже провести национализацию всего того что СССР оставил в наследство в равной степени и Белоруссии, и России, на благо республикам, а не для обогащения миллеров и сечиных. И вот когда ЕС начнёт задавать силовигархии неприятные вопросы, ведь без российского сырья там встанет индустрия - тогда, наверное, и Ткачёв со своим краснодарским лобби "подвинется", и Путин иначе заговорит с батькой, а мы вместо напичканных чёрт знает чем яблок с других континентов, будем хрумкать родные белорусские, украинские и молдавские яблочки.  

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик2267 написал 12.04.2019 12:27
Лукашу сионисты-олигархи нос откусят, как сортирному Карлику откусили мозг и наполнили ботоксом?
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