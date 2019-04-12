Количество заболевших кишечной инфекцией в детском саду N53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга увеличилось с 21 до 35 человек. У 13 из них диагностирован сальмонеллез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора. Начата доследственная проверка.

"На 11.04.2019 года зарегистрировано 35 случаев кишечной инфекций (31 ребенок и четверо взрослых). Госпитализированы 12 человек. У 10 детей и трех взрослых установлен диагноз "сальмонеллез", - говорится в сообщении.

По информации Роспотребнадзора, в детском саду проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений, а медицинские работники совершают поквартирные обходы с целью наблюдения и осмотра воспитанников.

Как сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга, всего в детском саду N53, расположенном на Ленской улице, воспитывается 290 детей. 5 апреля присутствовали 198 детей. "Первые заболевшие были в выходные, об этом сообщили родителям, многие из которых решили не везти детей в садик в понедельник [8 апреля]", - уточнили в пресс-службе, добавив, что 8 апреля в детсаду присутствовали 111 воспитанников.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 21 воспитанник детского сада заболел острой кишечной инфекцией, девять из них были госпитализированы. Деятельность детсада приостановлена. Роспотребнадзор и прокуратура также проводят проверки.

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella, сопровождающееся выраженной интоксикацией и дегидратацией. Наиболее опасными в плане распространения сальмонеллеза являются термически плохо обработанные яйца, молочные и мясные продукты.

Добавим, в конце 2018 года появились сообщения о массовом заражении малышей в детских садах Москвы. Речь идет об эпидемии дизентерии, распространившейся как минимум в нескольких детсадах и вызванной некачественными продуктами. Некоторые дошкольные учреждения были закрыты на карантин.

Впоследствии СМИ выяснили, что поставками питания в детские сады занимается фирма "Конкорд", а также некая ассоциация, принадлежащие "повару Путина" Евгению Пригожину. В 2015 году конкурс на поставку еды в школы и детские сады выиграли пять компаний, входящие в эту ассоциацию. А новые правила проведения тендеров лишь закрепили скрытую монополию, после чего на детском питании начали экономить, урезая порции и предлагая более дешевые продукты.

В конце марта стало известно, что за последние 8 лет к структурам Пригожина было подано 711 исков на сумму 899 млн рублей: от употребления некачественной еды пострадали воспитанники детских садов, пациенты больниц и санаториев, спасатели и военные.

Истцы жаловались на обнаружение несъедобных ингредиентов, в том числе червей, тараканов, человеческих волос и полиэтиленовых пакетов. Еда иногда была приготовлена из гнилых продуктов или инфицирована, или же военнослужащие и школьники получали еду с задержкой и в меньших количествах, а сам подрядчик нарушал технологию приготовления и условия хранения еды.

Очевидно, что Пригожину и его компаниям просто некогда разбираться в вопросах качества питания детей своих соотечественников: ведь внешнеполитическая работа, "Панафриканский проект" отнимает столько времени, сил и средств! Друг Путина, наделённый статусом почти министра и капиталами огромными, явно не озабочен такими мелочами, как питание детей, отсюда и все проблемы "на местах".

Московские школы номер 1210 и 1554, подавшие иски к компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, заявили, что компания нарушила условия контрактов. Об этом сообщили РБК в столичном департаменте образования.

"В связи с тем, что комбинат питания "Московский школьник" не поставил продукты в установленное время, мы направили исковое заявление", - привел департамент слова директора школы номер 1210 Павла Терехова.

В свою очередь, директор школы номер 1554 Ольга Тертухина объяснила, что иск к комбинату питания "Московский школьник" подали в связи с тем, что в школу привезли меньше продуктов, чем указано в контракте. В электронной картотеке арбитражных дел о сути претензий не говорится.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию "Московский школьник" с владельцем комбината питания "Конкорд" Евгением Пригожиным, О связи "Московского школьника" утверждалось и в расследовании антикоррупционного центра "Яблоко". Опрошенные в 2016 году участники рынка также указывали на то, что Пригожин контролирует компанию "Московский школьник", однако в пригожинской фирме "Конкорд" эту связь отрицают.

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