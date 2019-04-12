Трамп ещё надеется при сохранении санкций денуклеаризировать КНДР

США в принципе не исключают заключения с КНДР пошаговой договоренности об урегулировании проблемы ядерных разработок Пхеньяна, но ориентируются в настоящее время на крупную сделку такого рода. Об этом сообщил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопросы работников прессы на встрече со своим коллегой из Республики Корея Мун Чжэ Ином, состоявшейся в Белом доме.

"Должен увидеть, какова [в реальности] сделка. Есть различные сделки помельче, которые, не исключено, могут состояться. <...> Могут быть выработаны пошаговые [составные] части. Однако в данный момент мы говорим о крупной сделке", - сказал американский лидер, комментируя перспективы достижения соглашения с Северной Кореей. Его слова приводит ТАСС.

Президент США не исключил того, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в третий раз, однако для этого необходима длительная подготовка. "Третий саммит может состояться, но это должно произойти постепенно, это не быстрый процесс. Я никогда не говорил, что это будет быстро", - сказал Дональд Трамп.

Он также отметил, что общение с Ким Чен Ыном приносит ему удовольствие. "Я люблю саммиты, мне нравится встречаться с председателем [Госсовета КНДР Ким Чен Ыном], это очень продуктивно, и это на самом деле постепенный процесс", - добавил американский президент.

По словам Трампа, вопрос переговоров с КНДР и проведения нового саммита с Ким Чен Ыном будет обсуждаться на встрече с президентом Республики Корея.

Трамп убежден, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь множества замечательных результатов". Он также признал, что предыдущая встреча с лидером КНДР в Ханое не принесла тех результатов, на которые рассчитывали США.

Южнокорейский лидер сказал о необходимости проведения третьего саммита США и КНДР в ближайшем будущем. Он также призвал сохранять существующие темпы переговоров.

По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты не поддерживают на данном этапе идею возобновления работы межкорейского Кэсонского индустриального комплекса, находящегося на территории КНДР. "В надлежащее время у меня будет большая поддержка [этой идеи]. Но сейчас - не время для этого", - заявил руководитель вашингтонской администрации.

Напомним, Председатель ТПК Ким Чен Ын пообещал нанести удар по тем, кто желает поставить его страну «на колени» посредством санкций, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — заявил Ким Чен Ын на заседании правящей Трудовой партии Кореи в среду, 10 апреля.

Такое заявление прозвучало накануне встречи американского президента Дональда Трампа с его южнокорейским коллегой Мун Чдэ Ином.

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