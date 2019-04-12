Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трамп ещё надеется при сохранении санкций денуклеаризировать КНДР

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 0

сша кндр санкции разоружение
Трамп ещё надеется при сохранении санкций денуклеаризировать КНДР

США в принципе не исключают заключения с КНДР пошаговой договоренности об урегулировании проблемы ядерных разработок Пхеньяна, но ориентируются в настоящее время на крупную сделку такого рода. Об этом сообщил в четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопросы работников прессы на встрече со своим коллегой из Республики Корея Мун Чжэ Ином, состоявшейся в Белом доме. 

"Должен увидеть, какова [в реальности] сделка. Есть различные сделки помельче, которые, не исключено, могут состояться. <...> Могут быть выработаны пошаговые [составные] части. Однако в данный момент мы говорим о крупной сделке", - сказал американский лидер, комментируя перспективы достижения соглашения с Северной Кореей. Его слова приводит ТАСС. 

Президент США не исключил того, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в третий раз, однако для этого необходима длительная подготовка. "Третий саммит может состояться, но это должно произойти постепенно, это не быстрый процесс. Я никогда не говорил, что это будет быстро", - сказал Дональд Трамп. 

Он также отметил, что общение с Ким Чен Ыном приносит ему удовольствие. "Я люблю саммиты, мне нравится встречаться с председателем [Госсовета КНДР Ким Чен Ыном], это очень продуктивно, и это на самом деле постепенный процесс", - добавил американский президент. 

По словам Трампа, вопрос переговоров с КНДР и проведения нового саммита с Ким Чен Ыном будет обсуждаться на встрече с президентом Республики Корея. 

Трамп убежден, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь множества замечательных результатов". Он также признал, что предыдущая встреча с лидером КНДР в Ханое не принесла тех результатов, на которые рассчитывали США. 

Южнокорейский лидер сказал о необходимости проведения третьего саммита США и КНДР в ближайшем будущем. Он также призвал сохранять существующие темпы переговоров. 

По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты не поддерживают на данном этапе идею возобновления работы межкорейского Кэсонского индустриального комплекса, находящегося на территории КНДР. "В надлежащее время у меня будет большая поддержка [этой идеи]. Но сейчас - не время для этого", - заявил руководитель вашингтонской администрации.

Напомним, Председатель ТПК Ким Чен Ын пообещал нанести удар по тем, кто желает поставить его страну «на колени» посредством санкций, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. 

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — заявил Ким Чен Ын на заседании правящей Трудовой партии Кореи в среду, 10 апреля. 

Такое заявление прозвучало накануне встречи американского президента Дональда Трампа с его южнокорейским коллегой Мун Чдэ Ином.  

Материалы по теме:

Социализм в отдельно взятой стране возможен: отец идей чучхе доказал это

Товарищ Ким Чен Ын не будет церемониться со странами, пытающимися поставить КНДР на колени  



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Новороссия уже мстит своим предателям
Новороссия уже мстит своим предателям
10.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Володин проголосовал за суверенную демократию в Рунете по интернету? (0)
В госзакупках наблюдается ударный рост воровства: в пять раз за два года (0)
Трамп ещё надеется при сохранении санкций денуклеаризировать КНДР (0)
"Повар Путина" и в Ленинграде довёл детей до сальмонеллёза? (1)
Советский нефтепровод, который правящий в РФ класс использует как личный, пора ремонтировать (4)
Свергнувший путинского коллегу Военный совет взял на себя управление Суданом (1)
3% богатых россиян владеют почти всеми финансовыми активами страны (3)
"Юра, я здесь!" (2)
Анонсированы очередные политические похороны Зюганова (17)
Какими достижениями РФ можно гордиться? (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Если вы не можете стать хорошим мусульманином, станьте хотя бы марксистом" (с)
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Julian Archange
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Призрак нацизма бродит по Европе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всякое утро старики ищут, кто умер из знакомых
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss