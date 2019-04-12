Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В госзакупках наблюдается ударный рост воровства: в пять раз за два года

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 0

коррупция госзакупки вертикаль счётпалата
В госзакупках наблюдается ударный рост воровства: в пять раз за два года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год. В основном они связаны с завышением стоимости контрактов и нарушением требований по приемке и оплате работ, сообщила на Апрельской международной конференции Высшей школы экономики аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова. Ее цитирует РБК. 

"294,6 млрд руб. - объем выявленных нарушений в 2018 году. Это в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года. Если эту цифру сопоставить с 2016 годом, то в 5,5 раза больше", - рассказала Блинова. Эта сумма включает как нарушения законодательства, так и коррупционные преступления. В 2017 году в сфере закупок выявлены нарушения на 118,3 млрд руб., в 2016 году - на 53,05 млрд руб., уточнила она. При этом отмечается, что количество выявленных нарушений за последние два года остается практически неизменным, но растет их сумма. 

Среди выявленных Счетной палатой коррупционных нарушений в сфере закупок превалирует необоснованное увеличение стоимости контрактов - почти 40% от общего объема. Нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, связанных с приемкой и оплатой невыполненных работ, составляет около 20%. Ранее сообщалось о массовых нарушениях при закупке госорганами программного обеспечения. 

Кроме того, растет коррупция в госуправлении: для вывода денежных средств создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения, проводящие фиктивную конкурсную процедуру или большой форум. Подобные схемы становятся все более изощренными и по большей части формально вполне легальны. 

По данным Счетной палаты, ежегодно на закупки направляется объем средств, примерно равный 30% ВВП, большинство приходится на закупки по 223-ФЗ (закупки госкомпаний и госпредприятий). Расходы на закупки по 44-ФЗ, которыми руководствуются государственные и муниципальные органы власти, выросли на 0,5 трлн руб., по 223-ФЗ - порядка 2 трлн руб., рассказала Блинова. 

В свою очередь, Генпрокуратура за прошлый год выявила 150 тыс. нарушений в сфере закупок, из которых 6% имели коррупционную составляющую, заявил на конференции ВШЭ начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. В основном они связаны с начальной ценой контракта, изменениями его условий, приемкой фактически невыполненных работ, ограничением конкуренции, выставлением необоснованных критериев оценки. 

По материалам прокурорских проверок возбуждено 275 уголовных дел, 2,5 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности. Только связанных с откатами нарушений выявлено свыше 400, что на 84% превысило показатели прошлого года. На имущество обвиняемых и подозреваемых стоимостью порядка 500 млн руб. наложен арест, позволяющий полностью компенсировать ущерб. 

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что в прошлом году Генпрокуратура проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (среди них МЧС и Роспатент) и госкорпораций, в том числе "Росатома" и "Уралвагонзавода".

Но кражи государственных денег характерны для госкорпораций вообще. Так, за минувший год подведомственные предприятия "Роскосмоса" и "Ростеха" похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году, поступившем в Совет Федерации.

Сотрудники ведомства выявили факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения. 

"Только в прошлом году прокурорами выявлено более 3,7 тысяч фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 миллиардов рублей. По данным и иным фактам противоправных действий в сфере ОПК по материалам прокурорских проверок возбуждено 437 уголовных дел", - отмечается в докладе генпрокурора. 

Кроме того, за год более чем в два раза выросло число сотрудников ФСБ России, замеченных в коррупции, - с 17 до 39, говорится в докладе. Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел - с 956 до 971 (на 1,6%). Всего по итогам проверок за год было выявлено почти 16 тысяч коррупционеров, в том числе более 10 тысяч должностных лиц. 

В связи с расследованием генпрокурор РФ Юрий Чайка предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, закрепив за органами предварительного расследования право возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере гособоронзаказа, без заявления потерпевшей стороны.

Напомним, ещё в августе 2018-го года бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, возглавляющий с конца мая 2018 года Счетную палату, вынужден был признать, что в России разворовывают государственные деньги и воруют "широко". "Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно", - заявил Кудрин в интервью газете "Коммерсант". Он утверждает, что для сдерживания воровства в России не хватает ряда институтов, "в том числе политических и национальных".

Если в обществе говорят о широком размахе воровства государственных ресурсов России, то это, по словам Кудрина, является недоработкой и Счетной палаты. "Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство", - пояснил он. 

Материалы по теме:

Условия мирного прохождения революции

В Укркосмосе, как и в Роскосмосе - воруют миллионами

Генпрокуратура заявила о хищении 1,6 млрд рублей в "Ростехе" и "Роскосмосе"

Обосновавший госворовство у пенсионеров Кудрин узрел, что воруют и государственное "широко"



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Новороссия уже мстит своим предателям
Новороссия уже мстит своим предателям
10.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Володин проголосовал за суверенную демократию в Рунете по интернету? (0)
В госзакупках наблюдается ударный рост воровства: в пять раз за два года (0)
Трамп ещё надеется при сохранении санкций денуклеаризировать КНДР (0)
"Повар Путина" и в Ленинграде довёл детей до сальмонеллёза? (1)
Советский нефтепровод, который правящий в РФ класс использует как личный, пора ремонтировать (4)
Свергнувший путинского коллегу Военный совет взял на себя управление Суданом (1)
3% богатых россиян владеют почти всеми финансовыми активами страны (3)
"Юра, я здесь!" (2)
Анонсированы очередные политические похороны Зюганова (17)
Какими достижениями РФ можно гордиться? (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Если вы не можете стать хорошим мусульманином, станьте хотя бы марксистом" (с)
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Julian Archange
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Призрак нацизма бродит по Европе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всякое утро старики ищут, кто умер из знакомых
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss