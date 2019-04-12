В госзакупках наблюдается ударный рост воровства: в пять раз за два года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год. В основном они связаны с завышением стоимости контрактов и нарушением требований по приемке и оплате работ, сообщила на Апрельской международной конференции Высшей школы экономики аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова. Ее цитирует РБК.

"294,6 млрд руб. - объем выявленных нарушений в 2018 году. Это в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года. Если эту цифру сопоставить с 2016 годом, то в 5,5 раза больше", - рассказала Блинова. Эта сумма включает как нарушения законодательства, так и коррупционные преступления. В 2017 году в сфере закупок выявлены нарушения на 118,3 млрд руб., в 2016 году - на 53,05 млрд руб., уточнила она. При этом отмечается, что количество выявленных нарушений за последние два года остается практически неизменным, но растет их сумма.

Среди выявленных Счетной палатой коррупционных нарушений в сфере закупок превалирует необоснованное увеличение стоимости контрактов - почти 40% от общего объема. Нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, связанных с приемкой и оплатой невыполненных работ, составляет около 20%. Ранее сообщалось о массовых нарушениях при закупке госорганами программного обеспечения.

Кроме того, растет коррупция в госуправлении: для вывода денежных средств создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения, проводящие фиктивную конкурсную процедуру или большой форум. Подобные схемы становятся все более изощренными и по большей части формально вполне легальны.

По данным Счетной палаты, ежегодно на закупки направляется объем средств, примерно равный 30% ВВП, большинство приходится на закупки по 223-ФЗ (закупки госкомпаний и госпредприятий). Расходы на закупки по 44-ФЗ, которыми руководствуются государственные и муниципальные органы власти, выросли на 0,5 трлн руб., по 223-ФЗ - порядка 2 трлн руб., рассказала Блинова.

В свою очередь, Генпрокуратура за прошлый год выявила 150 тыс. нарушений в сфере закупок, из которых 6% имели коррупционную составляющую, заявил на конференции ВШЭ начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. В основном они связаны с начальной ценой контракта, изменениями его условий, приемкой фактически невыполненных работ, ограничением конкуренции, выставлением необоснованных критериев оценки.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 275 уголовных дел, 2,5 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности. Только связанных с откатами нарушений выявлено свыше 400, что на 84% превысило показатели прошлого года. На имущество обвиняемых и подозреваемых стоимостью порядка 500 млн руб. наложен арест, позволяющий полностью компенсировать ущерб.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что в прошлом году Генпрокуратура проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (среди них МЧС и Роспатент) и госкорпораций, в том числе "Росатома" и "Уралвагонзавода".

Но кражи государственных денег характерны для госкорпораций вообще. Так, за минувший год подведомственные предприятия "Роскосмоса" и "Ростеха" похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году, поступившем в Совет Федерации.

Сотрудники ведомства выявили факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

"Только в прошлом году прокурорами выявлено более 3,7 тысяч фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 миллиардов рублей. По данным и иным фактам противоправных действий в сфере ОПК по материалам прокурорских проверок возбуждено 437 уголовных дел", - отмечается в докладе генпрокурора.

Кроме того, за год более чем в два раза выросло число сотрудников ФСБ России, замеченных в коррупции, - с 17 до 39, говорится в докладе. Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел - с 956 до 971 (на 1,6%). Всего по итогам проверок за год было выявлено почти 16 тысяч коррупционеров, в том числе более 10 тысяч должностных лиц.

В связи с расследованием генпрокурор РФ Юрий Чайка предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, закрепив за органами предварительного расследования право возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере гособоронзаказа, без заявления потерпевшей стороны.

Напомним, ещё в августе 2018-го года бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, возглавляющий с конца мая 2018 года Счетную палату, вынужден был признать, что в России разворовывают государственные деньги и воруют "широко". "Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно", - заявил Кудрин в интервью газете "Коммерсант". Он утверждает, что для сдерживания воровства в России не хватает ряда институтов, "в том числе политических и национальных".

Если в обществе говорят о широком размахе воровства государственных ресурсов России, то это, по словам Кудрина, является недоработкой и Счетной палаты. "Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство", - пояснил он.

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