Володин проголосовал за суверенную демократию в Рунете по интернету?

Голос председателя Госдумы Вячеслава Володина, отсутствовавшего при рассмотрении во втором чтении законопроекта о надежном Рунете, был учтен по ошибке сотрудников аппарата палаты. Об этом, кае передает ТАСС, сообщила в пятницу советник Володина по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.

Онлайн-издание "Медуза" накануне написало, что голос Володина засчитался в системе анализа результатов голосований палаты при рассмотрении в четверг законопроекта о надежном Рунете, хотя спикер отсутствовал в зале пленарных заседаний.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 и 12 апреля находился в командировке в Саратове. Никто этого не скрывал, вы могли это прочитать и на сайте Госдумы, и в СМИ, которые освещали визит Володина", - написала Кашеварова в своем телеграм-канале. Учет голоса Володина она объяснила "человеческим фактором": карточку председателя "не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе".

Кашеварова подчеркнула, что карательные меры к провинившимся сотрудникам приниматься не будут. "Если кто-то ошибся впервые, наказывать и уж тем более увольнять не стоит", - заявила она.

Напомним, вчера Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. По словам депутатов, главная задача этой инициативы — обеспечение надёжной работы российского сегмента интернета в случае сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

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