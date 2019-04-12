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Московский листок

Володин проголосовал за суверенную демократию в Рунете по интернету?

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 1

интернет госдура
Володин проголосовал за суверенную демократию в Рунете по интернету?

Голос председателя Госдумы Вячеслава Володина, отсутствовавшего при рассмотрении во втором чтении законопроекта о надежном Рунете, был учтен по ошибке сотрудников аппарата палаты. Об этом, кае передает ТАСС, сообщила в пятницу советник Володина по связям со СМИ Анастасия Кашеварова. 

Онлайн-издание "Медуза" накануне написало, что голос Володина засчитался в системе анализа результатов голосований палаты при рассмотрении в четверг законопроекта о надежном Рунете, хотя спикер отсутствовал в зале пленарных заседаний. 

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 и 12 апреля находился в командировке в Саратове. Никто этого не скрывал, вы могли это прочитать и на сайте Госдумы, и в СМИ, которые освещали визит Володина", - написала Кашеварова в своем телеграм-канале. Учет голоса Володина она объяснила "человеческим фактором": карточку председателя "не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе". 

Кашеварова подчеркнула, что карательные меры к провинившимся сотрудникам приниматься не будут. "Если кто-то ошибся впервые, наказывать и уж тем более увольнять не стоит", - заявила она.

Напомним, вчера Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. По словам депутатов, главная задача этой инициативы — обеспечение надёжной работы российского сегмента интернета в случае сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик2271 написал 12.04.2019 17:54
Так же якобы выбирали и сортирного Карлика?
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