Юля усовестила Порошенко с Зеленским, недостойных быть президентами

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеообращение к лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко по поводу их перепалки в прямом эфире. Ролик опубликован на ФБ-странице Тимошенко.

Зеленскому политик напомнила, что уже через несколько недель он может стать новым главой государства, и попросила «беречь честь и достоинство должности президента» и не «устраивать вокруг нее бои».

Ранее 12 апреля Тимошенко заявила в кулуарах Киевского форума по безопасности, что Зеленскому и Порошенко пора перестать соперничать анализами. По ее мнению, ни один из них не имеет достаточно возможностей, чтобы разобраться со стоящими перед Украиной вызовами. Однако ее команда готова поддержать любого избранного президента.

Зеленский и Порошенко разругались в прямом эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1». Действующий президент выступал в эфире и предложил оппоненту присоединиться, Зеленский включился в эфир по телефону и сообщил, что находится во Франции, куда он приехал на встречу с президентом Эммануэлем Макроном.

Напомним, лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский позвал на дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко своего бывшего оппонента, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Новый ролик опубликован в Facebook-аккаунте «Команда Зеленского».

Зеленский заявил, что его команда предлагает назначить независимого арбитра и ведущего для избежания провокаций и подлога. «Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Cможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — продолжил он.

Артист также обратился к Порошенко с ответом на его обращение. «Тон разговора резко изменился. Что же, господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой», — сказал шоумен.

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