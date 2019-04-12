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Московский листок

Димон Тосканский "заработал" больше работодателя, скромного кремлёвского миллионера

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть
Димон Тосканский "заработал" больше работодателя, скромного кремлёвского миллионера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн руб., сообщается в декларации политика. По сравнению с 2017 годом его доход вырос на 1,35 млн рублей.  

Согласно документу, премьер владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, а также автомобилями «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21». Кроме того, господин Медведев взял в аренду на 49 лет земельный участок площадью 47 соток. У супруги главы правительства есть автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа. 

Заместитель Дмитрия Медведева, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал в 54 раза больше премьера — 538 млн 395,6 тыс. руб. Он заработал больше всех чиновников российского правительства.

А вот президент РФ из года в год нищает. На фоне состояний тех, кого он одаривает орденами и чем-то куда более материально значимым - его доход ничтожен, подозрительно зауряден. Но такова выстраданная пиар-политика Администрации президента. Спокойствие масс - дороже правды. Впрочем, ведь есть и те, кто поверит следующей строке.

Доход Владимира Путина составил 8,648 миллиона рублей против 18,7 миллиона рублей в 2017 году. 

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Вот отсюда-то, из этих данных и вырастают теории "кошельков" Путина - в общем, довольно убедительная для лохов конспирология, согласно которой нищему президенту, из года в год "зарабатывающему" от 7 до 8 миллионов рублей, каким-то образом "скидывают" миллиарды олигархи в добровольном порядке, и в обязательном такие люди, как Алишер Усманов, Роман Абрамович, Тимченко, Ротенберг, в общем вся силовигархия, порядка двадцати олигархов-ставленников Путина. Ну, или передают тем, кто президентом назначен распоряжаться финансами. Однако эта теория рушится от одного факта: доходы президента Путина отчаянно не сходятся с расходами. Ведь у него имеется целый Фонд президентских грантов, а в нём - что ни грант, то миллион (знаю, поскольку в "Литературной России", где год назад я работал, такой грант распределялся в виде зарплат, весьма скромных, от 8 до 21 тысяч), и явно 8 официальных миллионов на такое меценатство не хватило бы. Так чьи это деньги, откуда они берутся? Фонд президентских грантов никакой транспарентностью не страдает - проще говоря, непрозрачная структура, и её наполнение финансами, как и отчёты о расходах - никогда не будут публичным достоянием. Что это, как не воспитание психологии нахлебничества, этакого монархизма на уровне бытия?.. То есть - как учил нас Гарри Каспаров, такого не бывает в буржуазном обществе вообще. Наверху пирамиды власти - самый богатый, иначе его бы там давно не было. То есть - нам из года в год врут в декларациях, но для общественного спокойствия лучше врать, чем знать всю правду. Например, про Приобское месторождение. Нет-нет, только 8 лямчиков - так, акции, процентики по вкладам... И старая "Волга" в гараже, ага. Потому что патриот.

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