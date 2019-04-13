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Московский листок

Жанаозен. Власти врут. Выступления безработных продолжаются

Опубликовано 13.04.2019 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

казахстан тюрьма
Жанаозен. Власти врут. Выступления безработных продолжаются

Как сообщил автору материала источник в Жанаозене (11.04.2019) - акции протеста безработных продолжаются. По-прежнему стоит постоянная вахта безработных рядом с акиматом (городская администрация).

Впрочем, местные правоохранители могут гордиться своей маленькой «победой». Совсем от дверей акимата людей удалось выжить. Молодых людей, которые подходят слишком близко к священным стенам, опознают. Затем вызывают повесткой в местную полицию, где запугивают тем, что вместо работы они получит сначала штраф, потом административный арест, затем уголовную ответственность. В итоге люди стоят не у самого акимата, а чуть поодаль.

Тем временем местные власти проводят встречи с населением, но на них пускают только специально подготовленных людей. Также власти официально объявляют о решении социальных проблем. О том, что все безработные якобы получили работу. Реально же, по сообщению из Жанаозеня, было трудоустроено не более трехсот человек (из нескольких тысяч нуждающихся в работе). Причём, на достаточно низкую зарплату - 100 000 тенге.

Напоминаем, акции протеста с требованием увеличения заработной платы для низкооплачиваемых категорий рабочих до 150 тысяч тенге и трудоустройства безработной молодежи идут в городе с 22 февраля 2019 года. За это время, как минимум, 16 человек были в скором порядке административно осуждены, а один участник митинга привлечен к уголовной ответственности по статье Уголовного Кодекса РК «за разжигание социальной розни».



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Всего комментариев к статье: 1
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Впустыне, чахлой исырой Гуляет делушка дурак! Ведьтам - нибаб ниж-п нис-к! Пошел бы лучше он в кабак
!!!!KAKTOTBOGDELAJ TAKIDA!!!&& написал 13.04.2019 02:47
"
Жанаозен. Власти врут. Выступления безработных продолжаются"
- То таки безроботы должны призвать в страну таки китайцев - у китайцев есть для перевоспитания безроботов в роботов - таки волшебная Бамбуковая палочка - то таки да! тут таки другого средства просто нет! То таки да...
"Над канадой - небо сине!
А народец там - гав-но!
Подкопать под ея мину -
И пускай идет на дно!"
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