Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Богатейшим думаком за прошедший кризисный год стал едросс Аникеев

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 1

едро позор классоваяненависть госдура офшоры
Богатейшим думаком за прошедший кризисный год стал едросс Аникеев

Депутат фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев продолжает оставаться самым богатым депутатом Госдумы с 2,3 млрд рублей дохода за 2018 год, свидетельствуют данные о доходах депутатов за 2018 год на сайте нижней палаты парламента. В 2017 году Аникеев, являющийся членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заработал 4,3 млрд рублей. 

В графе имущество Аникеев указал несколько земельных участков и домов, баню в 380,6 кв м, однако по сравнению с 2017 годом из документа исчезли сети канализации, электроснабжения, здания КПП. 

Заметно сокращение дохода у супруги депутата от КПРФ Александра Некрасова. Благодаря задекларированному ею в 2017 году доходу в 2,3 млрд рублей, семья этого парламентария была в числе богатейших в Думе, однако за 2018 год супруга Некрасова декларирует уже 704,7 млн руб., и в результате семья выпадает из числа самых обеспеченных. Доход самого депутата за 2018 год - 4,9 млн рублей и 29,9 млн рублей за 2017. 

Вместе с тем, согласно декларациям, жена депутата от Челябинской области Виталия Бахметьева ('Единая Россия") расширила список имущества. В ее декларации 81 земельный участок, 32 жилых дома площадью каждый около 99 кв м. Бахметьев в 2018 году задекларировал доход в размере 7,3 млн руб., а его супруга - 67,5 млн руб.

От редакции: Что ни созыв Госдумы - то парад миллиардеров. И снова парадокс: ими, миллиардерами с надёжными офшорами, командует какой-то захудалый миллионеришка из Кремля? Нет, в это поверить нет уже никаких сил у народа, которому эта же самая Госдума "даровала" пенсионную реформу. То есть именно вот эти господа, на чужих горбах, через прибавочную стоимость "зарабатывающие" миллиарды - и решили, что работающий на таких, как они, капиталистов пролетариат обязан ещё подольше продлить своё бесправное положение, ещё пяток лет погорбатиться. И если доживёт до пенсии, то уж меньше прожиточного минимума - никак не будет получать, Путин лично позаботился недавно. Справедливо же? А у них - что ни год, то невообразимые для трудового народа миллиарды, которые одному человеку физически просто не нужны. И это вот "избранники народа"?.. Да это самый конкретный в истории России правящий класс. И деньги есть эквивалент власти, атрибут и идентификатор.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Определен размер нищеты будущего

Володин проголосовал за суверенную демократию в Рунете по интернету?

3% богатых россиян владеют почти всеми финансовыми активами страны

Почему страна превратилась для пожилых людей в огромную гору Нараяма?

Димон Тосканский "заработал" больше работодателя, скромного кремлёвского миллионера

Миллиардер и меценат Володин выступил флагманом контрпиара - против нашей классовой ненависти



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Баню едрос припас для "гражданского общества".
С.П.Вдиван написал 12.04.2019 23:22
Парить его, гражданское общество, надо же в чем-то
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Новороссия уже мстит своим предателям
Новороссия уже мстит своим предателям
10.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Они сегодня запустили "лапоть" свыше шести тонн. Они - Вашингтон (1)
Богатейшим думаком за прошедший кризисный год стал едросс Аникеев (1)
Димон Тосканский "заработал" больше работодателя, скромного кремлёвского миллионера (0)
Юля усовестила Порошенко с Зеленским, недостойных быть президентами (2)
Володин проголосовал за суверенную демократию в Рунете по интернету? (2)
В госзакупках наблюдается ударный рост воровства: в пять раз за два года (1)
Трамп ещё надеется при сохранении санкций денуклеаризировать КНДР (0)
"Повар Путина" и в Ленинграде довёл детей до сальмонеллёза? (2)
Советский нефтепровод, который правящий в РФ класс использует как личный, пора ремонтировать (6)
Свергнувший путинского коллегу Военный совет взял на себя управление Суданом (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Почему ваши зарплаты падают?
Максим Калашников Максим Калашников: С днем русско-советской космонавтики! И с пятилетием начала обороны Славянска!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Лимонов в Карабахе
Дарья Митина Дарья Митина: А что, Безруков ещё и режиссёр???
Дарья Митина Дарья Митина: "Если вы не можете стать хорошим мусульманином, станьте хотя бы марксистом" (с)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss