Богатейшим думаком за прошедший кризисный год стал едросс Аникеев

Депутат фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев продолжает оставаться самым богатым депутатом Госдумы с 2,3 млрд рублей дохода за 2018 год, свидетельствуют данные о доходах депутатов за 2018 год на сайте нижней палаты парламента. В 2017 году Аникеев, являющийся членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заработал 4,3 млрд рублей.

В графе имущество Аникеев указал несколько земельных участков и домов, баню в 380,6 кв м, однако по сравнению с 2017 годом из документа исчезли сети канализации, электроснабжения, здания КПП.

Заметно сокращение дохода у супруги депутата от КПРФ Александра Некрасова. Благодаря задекларированному ею в 2017 году доходу в 2,3 млрд рублей, семья этого парламентария была в числе богатейших в Думе, однако за 2018 год супруга Некрасова декларирует уже 704,7 млн руб., и в результате семья выпадает из числа самых обеспеченных. Доход самого депутата за 2018 год - 4,9 млн рублей и 29,9 млн рублей за 2017.

Вместе с тем, согласно декларациям, жена депутата от Челябинской области Виталия Бахметьева ('Единая Россия") расширила список имущества. В ее декларации 81 земельный участок, 32 жилых дома площадью каждый около 99 кв м. Бахметьев в 2018 году задекларировал доход в размере 7,3 млн руб., а его супруга - 67,5 млн руб.

От редакции: Что ни созыв Госдумы - то парад миллиардеров. И снова парадокс: ими, миллиардерами с надёжными офшорами, командует какой-то захудалый миллионеришка из Кремля? Нет, в это поверить нет уже никаких сил у народа, которому эта же самая Госдума "даровала" пенсионную реформу. То есть именно вот эти господа, на чужих горбах, через прибавочную стоимость "зарабатывающие" миллиарды - и решили, что работающий на таких, как они, капиталистов пролетариат обязан ещё подольше продлить своё бесправное положение, ещё пяток лет погорбатиться. И если доживёт до пенсии, то уж меньше прожиточного минимума - никак не будет получать, Путин лично позаботился недавно. Справедливо же? А у них - что ни год, то невообразимые для трудового народа миллиарды, которые одному человеку физически просто не нужны. И это вот "избранники народа"?.. Да это самый конкретный в истории России правящий класс. И деньги есть эквивалент власти, атрибут и идентификатор.

Д.Ч.

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