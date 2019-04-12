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Московский листок

Они сегодня запустили "лапоть" свыше шести тонн. Они - Вашингтон

Опубликовано 12.04.2019 в разделе комментариев 1

сша космос саудиты маск

Американская компания SpaceX Илона Маска осуществила первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Запуск произвели с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Ракета доставила на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A весом около 6,5 тонны, сообщает DW.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 февраля 2018 года SpaceX запустила на Марс сверхтяжелую ракету Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту. Это был первый полет подобной ракеты.

А вот первый израильский лунный посадочный аппарат не смог совершить посадку, которая должна была состояться вчера, 11 апреля. Этот роботизированный космический аппарат под названием Beresheet, построенный фирмами SpaceIL и Israel Aerospace Industries (IAI), мог стать первым израильским аппаратом и первой частной миссией, когда-либо совершавшей посадку на поверхность Луны. Однако этот небольшой робот не смог выполнить поставленную перед ним задачу, упав в серую пыль примерно в 19:25 GMT. Центр управления полетами потерял связь с научной станцией, когда та находилась на высоте 149 над поверхностью Луны.

«Нас постигла неудача с этим космическим аппаратом; к сожалению, мы не смогли выполнить успешную посадку», - сказал Офер Дорон, генеральный менеджер компании IAI во время прямого эфира из центра управления полетом. – Но даже будучи завершенной на текущем этапе, эта миссия стала для нас большим достижением».

«Если в первый раз не получилось, нужно пытаться снова», - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, наблюдавший попытку посадки аппарата Beresheet из центра контроля полетов компании SpaceIL, расположенного в г. Йехуд, Израиль.

Таким образом, список стран, совершивших посадку на Луну, пока остается состоящим лишь из трех сверхдержав – Советского Союза, США и Китая.

От редакции: Помните частушечку с "Голубого огонька" 1958-го года, мелькнувшую в кинофильме "Москва слезам не верит"? "Пусть нас лапотной Россией называет Вашингтон, мы сегодня запустили лапоть свыше пяти тонн"... Ну, так вот не РФ, а США, а ещё точнее - частник Маск отмечает Наш праздник своими запусками, причём успешными. Пока Раша лапу медвежью сосёт. И реальность космоса 21-го века - отнюдь не та, что рисовалась нашим научным фантастам. Частная космонавтика - как антитеза коммунистической. Кто платит - тот и летит.

И хоть не вся она успешна, Израиль вот пока не научился прилуняться, - но это вопрос времени. Тренд не наш, антикоммунистический. Частнособственнический, приватизаторский, приватный. Сдали мы наш космос, идеологически сдали. Ну, а нынче поистине лапотная Путинская Россия, которая во все стороны света гонит нефть и газ, а в космосе является давно челноком, может разве что вздохнуть гордо: но первыми-то были наши. И то - какие ваши? Вы-то не советский народ, а постсоветский, пост вам сдали, а вы не приняли... Хотя, нет - "принять" это вы как раз только и можете.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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А у них там негров держали в рабстве !
С.П.Вдиван написал 12.04.2019 23:28
Ты че, не знаешь, чаво про пиндосов надо информировать население ?
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