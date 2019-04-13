Конец внешнеполитической "парадной витрины"

В Судане пал заворовавшийся и тупой режим Омара Башира, правивший с1989 г. Одновременно Минск готов перекрыть экспортный нефтепровод «Дружба». Да, вот и конец еще одной пропагандистской сказки: «У нас – блестящая внешняя политика, и только правительство Медведева портит картину в экономике РФ». Мол, президент РФ блестяще обеспечивает внешний периметр, а Медведев все заваливает внутри страны.

Да нет, завалили и экономику, и внешнюю политику. Ибо и там, и там – один и тот же «дефективный менеджмент». Внешняя политика РФ так же бессмысленна и глупа, как и внутренняя.

***

Есть, с точки зрения Максима Калашникова, одна железно действующая примета. Если есть на планете какая вонючая дыра, где правит какой-нибудь урод, который довел экономику до ручки и коего ненавидит туземное население – Кремль непременно туда начнет вкачивать наши деньги и обзовет уродца «союзником». То в Венесуэлу, то в Судан, то в Сирию. Нет, я терпеть не могу США и сам всегда скажу: мы с американцами – онтологические враги, по всем канонам геополитики. Но искать союзников среди «черных дыр» - верх «мудрости».

Какой должна быть наша внешняя политика? Она – с точки зрения национал-футуриста – должна служить трем главным целям.

Первая – развитие и новая индустриализация РФ, подъем страны, ее рывок в области благосостояния, индустрии, науки и техники.

Вторая цель: народосбережение, преодоление тенденции на наше вымирание, рост народного достатка.

Третья: воссоединение нашего триединого народа, разрезанного преступниками в 1991 г., воссоединение и «сборка» русских земель.

Авантюра в Сирии (с перспективой затрат в 200 млрд. долларов «на восстановление» за наш счет), увязание в Венесуэле, возня в ЦАР и Судане – все это ни на вершок не приближает РФ к достижению этих целей. Наоборот, идет расточение наших ресурсов на совершенно бессмысленные затеи, которые только истощают и разоряют экономику страны, выпивая жизненные соки нашего народа. Внешняя политика РФ сейчас подчинена пропагандистскому балагану, имитации поведения Советского Союза. Причем копируются не достижения СССР, а его худшие ошибки. Вместо того, чтобы прежде всего спасать страну от вырождения и отсталости, «дефективные манагеры» решают проблемы судановенесуэло-сирии. Ну-ну…

Лукашенко, конечно, сам деградировал и показывает еще те цирковые номера. Но станьте на его место: а разве Москва за все эти годы предложила ему какие-то прорывные совместные проекты в промышленности, науке и технике? Нет, ни черта не предложила. Какие там совместные спутники, машины и суперкомпьютеры СКИФ, коль Москва свою-то территорию освоить не может, загоняя РФ в сырьевую яму?

***

Обычно пропагандоны начинают орать: «Да эти страны богаты сырьем, углеводородами, золотом, алмазами!»

Слушайте, ослы! Сырье в других странах имеет смысл лишь в том случае, если страна может это сырье взять недорого в своих колониях – и переработать у себя дома. С помощью своей РАЗВИТОЙ индустрии. И потом, кстати, продать эти товары в те же колонии. Это помимо обеспечения своего национального рынка. Так работали в начале ХХ века не только британцы, то и немцы с их африканскими владениями.

Слушайте, а разве РФ может переработать суданское или венесуэльское сырье в качественные и современные изделия? Нет, конечно. Как была РФ сырьевой окраиной Запада и КНР – так ею и остается. Причем добыча сырья за тридевять земель выходит крайне дорогой. За счет общих затрат. Вместо того, чтобы строить развитую промышленность у себя и строить инфрастуруктуру будущего, Москва расшвыривает деньги на суданы-сирии-венесуэлы. Где эти деньги пропадут в любом случае. Там уже похоронили десятки миллиардов долларов. И продолжают хоронить. Видимо, чтобы скорее подорвать экономику РФ и отправиться в Гаагу?

***

СССР допустил гигантскую ошибку. Вместо того, чтобы развивать прежде всего самого себя, вкладывая деньги в свое будущее и собственный народ, тогдашняя Москва начала вбухивать огромные ресурсы в африканские и азиатские «социалистические» страны. В еще тех «союзничков». Пока дома, в той же РСФСР, еще до Горбачева люди давились в очередях за вареной колбасой, а дороги были – ямина на колдобине. Если Западу доставался контроль над самыми богатыми и успешными странами Африки и Азии, то СССР получал самые голодраные и коррумпированные «вонючие дыры». В результате мы страну и потеряли.

Теперешний Кремль тут решил двинуть по стопам послесталинского СССР, хороня ресурсы в «черных дырах» на фоне кризиса собственной экономики. Мордуя собственный народ повышением налогов и пенсионного возраста. Ну, и результат будет схожий с позднесоветским. И если СССР еще хоть получал внешние рынки для сбыта своего промышленного оборудования, станков, электроники, разнообразных машин, то у РФ этого нет. Как мне заявил дебиловатый на вид и вечно бухой «телеполитолог», РФ предлагает «природный газ и дешевое оружие». Да? И все? Запад с Китаем предлагают гораздо большее. То, что нужно каждый день.

***

Ну, увязли вы в Сирии. Положительных целей у этой войны нет. Мы уже разоблачали пропагандистский бред. Зато Москва там уже по пояс – в трясине. Она пыталась одновременно угодить и Турции, и Ирану, и Израилю, и собственно Дамаску. Что невозможно в принципе. И вот теперь, получив ошметок Сирии (70% нефти и газа оказалось у прозападного курдского государства Рожава к востоку из Евфрата), Москва не только вынуждена содержать режим Асада, но и, в конце концов, тратить триллионы рублей на восстановление разрушенных городов и территорий. Одновременно ублажая Турцию. А ныне отброшен прочь и принцип неделимости Сирии, ее территориальной целостности.

«После недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву российские военные покидают северные территории провинции Алеппо в районе города Тель-Рифат, которые намерена оккупировать Анкара. Об этом сообщает Al-Masdar News…

… Дамаск категорически против того, чтобы вместо российских подразделений военной полиции территорию вокруг Тель-Рифата контролировали турки. Чуть более года назад Турция при негласной поддержке Москвы начала оккупацию курдского Африна, а войска Башара Асада, как и российские военные, в этот процесс не вмешивались. Сегодня ситуация иная. Дамаск, похоже, больше не прислушивается к советам Москвы и готов ответить на агрессию. И в этом вопросе он напрямую ведет диалог с Тегераном. Такая позиция во многом связана с потерями, которые понесла Сирия после безнаказанной оккупации Турцией кантона Африн.

Спустя год Африн, который помимо турок и арабов в основном населяли курды, армяне и друзы, превратился почти в монотурецкий анклав. Там действуют турецкие законы, и территорией управляют, как правило, турецкие граждане или их сирийские соотечественники. Но Эрдоган, судя по сообщениям турецких и арабских СМИ, намерен оккупировать территории вплоть до города Алеппо, а также Манбидж и всю северную часть сирийско-турецкой границы восточнее Евфрата на ширину до 35 км. Дамаск и Иран, естественно, против таких планов. А Москва, как и год назад, не проявляет в этом вопросе четкой позиции.

В то же время Al-Masdar News сообщает: «Несмотря на официальный уход России, Сирийская арабская армия отказалась покинуть город: вместо этого она усилила оборону вокруг Тель-Рифата и соседних с ним деревень. Иран также отверг требования Турции о выходе из преимущественно шиитских городов Аль-Захраа и Нубл в северной сельской местности провинции Алеппо». Отряды «Хезболлы» уже заявили, что будут защищать эти территории от возможной турецкой агрессии. Налицо конфликт интересов, который будет трудно разрешить только в интересах Дамаска и тем более Москвы…

… Российское руководство объявляет о поддержке территориальной целостности Сирии, но, похоже, закрывает глаза на действия Турции, связанные с захватом ею территории Арабской Республики. Эти действия осуждают Дамаск и Тегеран. И говорить о едином подходе к решению сирийской проблемы в рамках Астанинского процесса не приходится. Более того, Москва не реагирует на бомбовые удары Израиля по территории Сирии. Последняя такая бомбежка была связана с явно провокационным пролетом израильских самолетов в глубину территории Сирии. При этом российские средства противовоздушной обороны на агрессию не реагировали, а сирийские ПВО оказались бессильными поразить самолеты противника…

… Все эти факты говорят об одном: Россия в Сирии преследует интересы, которые в некоторой степени расходятся с целями режима Асада и его главного союзника – Ирана. Подобное, естественно, не редкость в международных отношениях. Но возникают вопросы: каковы истинные цели присутствия России в Сирии и какова цена этого присутствия для экономики РФ, которая уже долгое время испытывает перманентный кризис?

Дамаск объявил о возможности освобождения Голанских высот военными способами. Но, думается, вряд ли Россия ввяжется в военный конфликт с Израилем, как это было во времена СССР. В то же время Иран, считающий Израиль своим главным врагом, такие планы Сирии поддерживает. И это лишний раз говорит о том, что проблема Сирии далека от решения, а участие России в ее разрешении потребует ресурсов и средств, объемы которых предугадать очень трудно. И, судя по всему, вряд ли успехи военно-технического сотрудничества РФ с Турцией компенсируют издержки Москвы на сирийскую кампанию, конца которой не видно…»

http://www.ng.ru/world/2019-04-11/2_7555_syria.html

***

Ставка на Турцию тоже обернется чистыми убытками. Никакая выручка от продажи Эрдогану ЗРК С-400 не покроет того, что придется выложить на строительство АЭС в Аккую, того, что турки сдерут с Москвы за прокачку газа по «Турецкому потоку», что Турция потребует от РФ по части открытия ее рынка для турецких товаров. Эрдоган затраты на С-400 вернет несколько раз. А когда выдоит Москву – пошлет ее подальше и замирится с Западом. Вместо зависимости по газовому транзиту от Киева Кремль получит зависимость по сей части от Анкары. А та своего не упустит. И скидки ей по ценам на природный газ придется делать.

Альтернативу в виде создания Республики Новороссия (с обретением трети ГТС Украины) на юго-востоке бывшей УССР Кремль упустил. Хотя если бы ее создали в 2014-м, Москва могла бы тянуть нитки трубопроводов в Европу по землям и шельфу полностью зависимой от себя Новороссии. Задействуя важнейшие газораспределительные узлы в Приднестровье и Одесской области. Ну, а теперь придется кормить-ублажать турок. Еще и вбухивая триллионы на восстановительные работы на обломке Сирии. Это и есть блестящая внешняя политика?

Если так, то Максим Калашников – балерина.

***

В сухом остатке у нас что? Сваленная в кризис экономика РФ, нарастание озлобления масс на власть. Перспектива опасного спада. Угроза новой войны на Кавказе и перспектива роста цен на топливо. А на фоне этого – полный провал внешней политики. Кремль не смог ни Украину удержать, ни войны избежать, ни Белую Русь интегрировать. Все это выливается в огромные затраты, причем совершенно непроизводительные, буквально обескровливающие РФ. Черт, Кремлю перекрытие Северокрымского канала нужно прежде всего объявить терроризмом и его пресекать! Но он смирился с тем, что Крым оставлен без пресной водицы Днепра. Сирия, видать, намного важнее. И Венесуэла тоже.

Что дальше? При нынешнем курсе Кремль получит ряд унизительных поражений во внешней политике и спад в экономике. Который выльется в политический кризис. А дальше – перестройка-2. Особенно если чисто российский спад в экономике совпадет с новой волной мирового кризиса, что надолго собьет цены на основу основ жизни РФ – цены на нефть, газ и прочее сырье.

Вот к ней и будем с вами готовиться. Не обращая внимания на пропагандистскую бредятину. Власть наворотила так много, так далеко сунула руку в капкан, что теперь ничего исправить уже не в силах. Она уже не сможет уйти из Сирии и не увязнуть в Венесуэле, ибо боится «потерять лицо». Она сама стала заложницей собственной пропаганды, своего шоу.

Но уходить все равно придется. С позором. Винить в этом ее придется саму себя. Сами, все сами сделали.