Вице-премьер Голикова отчиталась о росте смертности в 32 регионах

Cамый высокий уровень смертности в 2018 году зафиксирован в Ивановской, Орловской, Новгородской, Тульской, Тверской и Псковской областях. При этом самый низкий отмечается в Северо-Кавказском и Уральском и федеральных округах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Но важней другое - вице-премьер Голикова рассказала о росте смертности в 32 регионах!

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Извините, конечно, но это вообще-то повод для отставки правительства. И уж социального блока - точно.

Ну подумайте сами: забота правительтства о подведомственном народе дошла до того, что почти в половине регионов увеличилась смертность.

Причем причины очевидны.

Во-первых, "оптимизация" медицины, в результате которой доступность квалифицированной медицинской помощи резко сократилась.

Во вторых "пенсионая реформа", а вернее пенсионное ограбление.

В третьих падение доходов населения, вступающее в противоречие с докладом министра труда Топилина, утверждающего, что имеет место увеличение зарплат на 6,8%, и это лучший показатель с 2012 года. И ведь не врет - увеличились зарплаты, то есть по номиналу. А вот премиии и иные выплаты практически полностью исчезли. В итоге формально человек получает "повышенную" зарплату, а заработок его уменьшается раза в два...

В общем, жизнь ухудшилась, и часть граждан этого ухудшения не выдержала и перебралась в лучший мир.

И что, думаете кто-то хотя бы пожурит правительство? Нет, его только похвалят - ведь меньше народу, больше кислороду... Меньше пенсионных выплат и расходов по медицинскому страхованию.

Да ведь и видно, что причины роста смертности социальные - в списке лидеров по смертям самые бедные области! А где чуть побогаче, там и смертность пониже.

А.Б.