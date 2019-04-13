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Московский листок

Почему ваши зарплаты падают?

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, почему формально зарплаты растут, а на деле – сокращаются? И куда уходит 43% ваших заработков?



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