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Московский листок

Отцы города ездят на метро и живут в гаражах?

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 1

собянин бюджет доходы
Отцы города ездят на метро и живут в гаражах?

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год - 19,9 млн рублей, годом ранее значительно больше - 219,7 млн рублей, что было вызвано продажей недвижимости. В собственности заммэра столицы по вопросам транспорта три земельных участка, жилой дом площадью свыше двух тысяч квадратных метров и два нежилых помещения. Ему также принадлежат мотоциклы Harley-Davidson и Ducati XDiavel, но нет указанных годом ранее в декларации автомобилей Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG и мотоцикла Honda.

***

Интересно, почему я не удивлен?

Почему я не удивлен, что этот относительно молодой человек на государственной службе в чужом государстве честно и открыто зарабатывает полтора миллиона рублей в месяц, и это очень скромно, поскольку за год до того было в 10 раз больше.

Ах да, продал недвижимость... Почему я не удивлен, что недвижимость государственного чиновника в 20 раз дороже приличной московской трехкомнатной квартиры?

Почему я не удивлен, что государственный чиновник рассекает на дорогущих мотоциклах, на которые даже и посмотреть-то боязно? А ему нужно то ли два таких, то ли три... У него что, три задницы?

И у других вице-мэров доходы по 7-8 миллионов в год. Видимо, очень хорошо работают.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков задекларировал доход за прошлый год в размере 8,2 млн рублей, а его супруга - почти 14 млн рублей. Почему-то почти всегда супруги высокопоставленных чиновников зарабатывают много больше своих мужей, так еще с Лужкова повелось, у которого вообще почти ничего своего не было, зато Елена Батурина до сих пор самая богатая женщина России.

Ну так и Бирюков с супругой руководят столицей с тех самых былинных времен, когда Елена Батурина производила пластмассовые тазики... И кто б мог подумать, что учитель математики из деревни Старый Бузец Железногорского района Курской области достигнет таких высот.

Другие заместители мэра Москвы тоже, в основном, не местные, но живут в Москве каким-то образом: зам Ефимов, например, официально имеет жилье в 40 кв. метров, Сергунина полквартирки в 74 метра... И всё на одну зарплату, с которой уплачены все налоги. 

А вот заместитель Ракова вообще своего жилья не имеет, так и ютится, видимо, на съемной квартире с детьми, прозябая на жалкие 8,2 миллиона в год. 

И машин у них почти ни у кого нету - пользуются казенными, а в неурочное время на метро катаются или Яндекс-Такси. А чего? Сел на МЦК и катайся. И еще велосипеды кругом в аренду. Зимой, правда, холодно, но можно ведь и получше укутаться.

***

Честно говоря, я уже публикации доходов и имущества самого мэра Собянина даже побаиваюсь...

В 2017-м году доход мэра Москвы составил 6 млн 456 тыс. руб. Годом раньше он отчитался о доходе практически такой же величины: 6 млн 480 тыс. руб.

Небось, сидит вообще почти без копейки. Займет у Раковой сотенную на метро, и чуть свет на работу.

В перечне собственности градоначальника указан гараж площадью 26,8 кв. м, а в пользовании — квартира площадью 308,1 кв. м. В пользовании! Случись что, и придется в гараж перебираться. Надеюсь, хоть теплый гараж-то?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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три земельных
участка написал 13.04.2019 11:55
опахивает мотыгой денно и ношно,некогда ему отдыхать,на благо россии прет хомут барин!!!!
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