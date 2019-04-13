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Московский листок

"Британское Гуантанамо" стало новым домом Ассанжа

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 0

сша интернет цру англия
"Британское Гуантанамо" стало новым домом Ассанжа

Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж, в четверг выдворенный из посольства Эквадора, помещен в тюрьму "Белмарш" на юго-востоке Лондона. Неофициально это учреждение называют "британским Гуантанамо", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на друга Ассанжа Вогана Смита. 

Смит был одним из последних посетителей беглого австралийца в посольстве Эквадора перед его арестом в минувший четверг британской полицией. Он утверждает, что Ассанжа отправили в "Белмарш" сразу после заседания Вестминстерского магистратского суда, который оставил основателя WikiLeaks под стражей. 

Тюрьма "Белмарш" известна тем, что находится под строжайшей охраной. В разное время в этом пенитенциарном заведении содержались лица, представлявшие наибольшую угрозу для Соединенного Королевства, в том числе позднее депортированный в Иорданию радикальный исламский проповедник Абу Катада, которого называли "правой рукой Усамы бен Ладена в Европе". 

Напомним, накануне президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа право на убежище, и австралиец был арестован в четверг сотрудниками лондонской полиции в посольстве этой латиноамериканской страны на основании ордера, который был выдан 29 июня 2012 года за неявку в суд. По прибытии в полицейский участок его также арестовали в связи с запросом властей США о его экстрадиции. 

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. 

Главным опасением основателя WikiLeaks было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения Ассанж отвергает и называет их политически мотивированными.

Тем временем тот самый Ленин Морено, которого левая общественность по всему миру требует лишить имени, оправдывается в соцсетях...

"В соответствии с нашей твердой приверженностью правам человека и международному праву, я попросил Великобританию гарантировать, что мистер Ассанж не будет экстрадирован в страну, где к нему могут быть применены пытки или смертная казнь", - сказал Морено в видеообращении, опубликованyом в Twitter. 

По его словам, британское правительство подтвердило намерение выполнить эту просьбу в письменной форме.

В 2012 году Швеция обвинила Ассанжа, который тогда находился в британской столице, в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Лондонский суд постановил экстрадировать основателя WikiLeaks. Опасаясь, что Швеция передаст его США, где его обвиняют в разглашении секретных данных, он укрылся в посольстве Эквадора, где и находился до сих пор. 

В 2017 году Швеция прекратила преследование Ассанжа. Поводом для его задержания, по сообщениям полиции Лондона, стало неуважение к суду: в 2012 году основатель портала WikiLeaks проигнорировал решение юридической инстанции. 

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