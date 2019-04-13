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Московский листок

США продолжают душить Венсуэлу санкциями

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 0

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США продолжают душить Венсуэлу санкциями

В пятницу США ужесточили санкции против Венесуэлы. В черный список дополнительно внесены четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с этой страной, передает ТАСС. Как сказано заявлении Министерства финансов США, рестрикции введены против трех судоходных компаний из Либерии и еще одной - из Италии. Под санкции также попали два танкера под итальянским флагом, четыре - под мальтийским, два - под греческим и один - под панамским. 

По сведениям американского Минфина, внесенные в черный список компании "работают в нефтяном секторе венесуэльской экономики", а танкеры, которые принадлежат этим фирмам, занимаются транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу. 

"Соединенные Штаты продолжают принимать решительные меры против нелегитимного режима бывшего президента Николаса Мадуро и тех, кто поддерживает режим Мадуро и способствуют гуманитарному кризису в Венесуэле", - отметили в ведомстве. 

"Нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу и не должна использоваться в качестве средства получения выгоды для того, чтобы поддерживать диктаторов и продолжать притеснения, - сообщил министр финансов Стивен Мнучин. - Мадуро полагается на поддержку, которую он получает от кубинских военных и разведывательных служб, чтобы удержать власть, потому что он не пользуется поддержкой венесуэльского народа". 

На прошлой неделе США внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"). Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. 

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в пятницу в Сантьяго на совместной с министром иностранных дел Чили Роберто Ампуэро пресс-конференции, заявил, что американская администрация продолжит оказывать давление на нынешние власти Венесуэлы и Никарагуа. 

Руководитель внешнеполитического ведомства США описал внутриполитический кризис в Венесуэле исключительно как борьбу населения этой страны за свои права, поддерживаемую Вашингтоном. "США и их союзники не выйдут из этого боя. Чили, США и 52 наших партнера продолжат поддерживать рядовых венесуэльцев, отважно отстаивающих демократию в своей стране", - сказал Помпео. 

При этом он подверг критике правительство Никарагуа, которое назвал режимом. "Кроме того, я хочу сказать несколько слов о Никарагуа. США продолжат работать с партнерами-единомышленниками - странами, подобными Чили, чтобы осудить насилие и репрессии со стороны Ортеги и его режима", - отметил шеф американской дипломатии. 

"Хочу поблагодарить Чили за роль лидера в рабочей группе Организации американских государств (ОАГ), следящей за ситуацией в Никарагуа и добивающейся становления полноценной демократии в этой стране", - добавил Помпео. 

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В этом году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. 

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Отметим, что США не останавливаются на одних только санкциях в давлении на Венесуэлу. 24 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разрушил план лидера оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя в конце января временным руководителем страны, который собирался его убить. Об этом Мадуро заявил, выступая перед своими сторонниками, сообщает издание El Comercio.

Президент Венесуэлы также связал недавний арест руководителя колумбийского вооруженного формирования «Лос Растрохос» Вильфредо Торрес Гомеса с возможным покушением на свое убийство, запланированное Гуаидо. По словам министра связи и информации латиноамериканской республики Хорхе Родригеса, Гомес может быть связан с партией Гуаидо «Народная воля». 

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