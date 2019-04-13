Группировку Черноморского флота РФ усилили ракетоносцы

Учения войск Южного военного округа (ЮВО) прошли в Республике Крым. Ракетные катера «Шуя» и «Р-60», а также противолодочный корабль «Суздалец» и катер «Кинель» усилили группировку кораблей Черноморского флота ВМФ России.

В задачи отряда боевых кораблей входил мониторинг обстановки под водой и в воздухе. После выполнения целей они вернулись в места постоянного базирования, передает «Федеральное агентство новостей».

Истребители Су-27СМ сопроводили бомбардировщики Ту-160 и перехватили условного противника. Ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» нанесли удары по морским целям «врага».

Боевая подготовка прошла на фоне учений НАТО «Морской щит – 2019», которые проходят в Черном море с 5 по 13 апреля. В них принимают участие страны — члены Североатлантического альянса и Украина.

Напомним, группа кораблей НАТО во главе с эсминцем ВМС Нидерландов Evertsen вошла в Черном море 28 марта. Здесь к ним присоединились болгарский, румынский и турецкий фрегаты, после чего флотилия направилась на север. У берегов России корабли разделились: большая их часть направилась в грузинский порт Поти, а испанский и канадский фрегаты сделали заход в Одессу.

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