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Московский листок

Группировку Черноморского флота РФ усилили ракетоносцы

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 1

нато крымнаш чф рф
Группировку Черноморского флота РФ усилили ракетоносцы

Учения войск Южного военного округа (ЮВО) прошли в Республике Крым. Ракетные катера «Шуя» и «Р-60», а также противолодочный корабль «Суздалец» и катер «Кинель» усилили группировку кораблей Черноморского флота ВМФ России. 

В задачи отряда боевых кораблей входил мониторинг обстановки под водой и в воздухе. После выполнения целей они вернулись в места постоянного базирования, передает «Федеральное агентство новостей». 

Истребители Су-27СМ сопроводили бомбардировщики Ту-160 и перехватили условного противника. Ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» нанесли удары по морским целям «врага». 

Боевая подготовка прошла на фоне учений НАТО «Морской щит – 2019», которые проходят в Черном море с 5 по 13 апреля. В них принимают участие страны — члены Североатлантического альянса и Украина.

Напомним, группа кораблей НАТО во главе с эсминцем ВМС Нидерландов Evertsen вошла в Черном море 28 марта. Здесь к ним присоединились болгарский, румынский и турецкий фрегаты, после чего флотилия направилась на север. У берегов России корабли разделились: большая их часть направилась в грузинский порт Поти, а испанский и канадский фрегаты сделали заход в Одессу. 

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Всего комментариев к статье: 1
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и ракетами
на пердячем написал 13.04.2019 11:52
паре,еслифчо.
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