Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год. В 2018 году Ликсутов заработал 19,9 млн рублей, годом ранее значительно больше - 219,7 млн рублей, что было вызвано продажей недвижимости.

В собственности заммэра столицы по вопросам транспорта Ликсутова три земельных участка, жилой дом площадью свыше двух тысяч квадратных метров и два нежилых помещения. Ему также принадлежат мотоциклы Harley-Davidson и Ducati XDiavel, но нет указанных годом ранее в декларации автомобилей Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG и мотоцикла Honda.

Другие заместители мэра Москвы Сергея Собянина вовсе не указали в декларациях наличие автомобилей в собственности.

Заместитель мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин заработал в прошлом году 8,8 млн рублей. Ему принадлежат два жилых дома и два земельных участка общей площадью около 19 соток.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков задекларировал доход за прошлый год в размере 8,2 млн рублей, его супруга - почти 14 млн рублей. У Бирюкова в совместной с супругой собственности квартира площадью 173,8 кв. м, есть дачный дом и иные постройки, участок в 15 соток и машиноместо.

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заработал 7,3 млн рублей, его супруга - 3,2 млн рублей. В его собственности треть квартиры площадью 268,1 кв. м, жилой дом площадью 377,3 кв. м, два машиноместа и почти два гектара земли.

Нет жилья в собственности у заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, заработавшей в прошлом году 8,2 млн рублей.

Заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов задекларировал 7,7 млн рублей дохода. Ему принадлежит небольшая квартира площадью чуть более 40 кв. м, а также машиноместо.

Еще один заммэра, глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, как и в 2017 году, в 2018 году заработала меньше своих коллег - 7,2 млн рублей. Ей принадлежат одна вторая доли квартиры площадью 74 кв. м и земельный участок в 21 сотку.

Сведения о доходах и имуществе мэра Москвы будут обнародованы через несколько дней.

От редакции: Больше всего умиляет в этих декларациях, а точнее в том, как их цитируют официозные СМИ слово "заработал". Просто-таки опошлено это слово, унижено. Выходит, что и те, кто работает не покладая рук, в месяц имея тысяч 25 (таких в Москве ещё очень много), и вот эти господа, которым капают дивиденды, доли, проценты и прочие буржуйские бонусы, - равны в возможностях. Просто вот у Ликсутова была "ноу-хау" Аэроэкспресса, а у других москвичей - не нашлось. И безумно дорогие билеты на это ноу-хау - это как бы плата Ликсутову за идею наша, добровольная. Но, извините, ведь строили это всё не руки Ликсутова, и проезжая станцию "Ленинская" в направлении Домодедово каждый аэроэкспресс должен бы по идее давать громкий гудок - "привет и спасибо Владимиру Ильичу и Феликсу Дзержинскому, восстанавливавшему железные дороги после Гражданской!" - ведь на готовую насыпь, на готовые рельсы встала ликсутовская "ноу-хау".

И это лишь единственный пример того, как буржуазное общество несправедливо распределяет выработанное - и записывает как "заработанное" даже доходы по акциям, то есть по документам ничегонеделанья. Что уж им напоминать о прибавочной стоимости? Именно так - чем меньше эта элита трудится, тем больше получает - статусная рента, знаете ли. "Сами придут и всё принесут" как называл не это, но с верной эмоцией в 1930-х скрытый контрреволюционер М.Булгаков. С другой стоороны и мэрам и президентам приходится прятаться за спины своих богатых подчинённых - как-то бедны они, но ведь и рассказывать народу о своих богатствах опасно, а то и впрямь решит народ, что "партия жуликов и воров" у власти...

Д.Ч.