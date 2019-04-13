Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 1

беспредел москва собянин классоваяненависть
Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год. В 2018 году Ликсутов заработал 19,9 млн рублей, годом ранее значительно больше - 219,7 млн рублей, что было вызвано продажей недвижимости. 

В собственности заммэра столицы по вопросам транспорта Ликсутова три земельных участка, жилой дом площадью свыше двух тысяч квадратных метров и два нежилых помещения. Ему также принадлежат мотоциклы Harley-Davidson и Ducati XDiavel, но нет указанных годом ранее в декларации автомобилей Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG и мотоцикла Honda. 

Другие заместители мэра Москвы Сергея Собянина вовсе не указали в декларациях наличие автомобилей в собственности. 

Заместитель мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин заработал в прошлом году 8,8 млн рублей. Ему принадлежат два жилых дома и два земельных участка общей площадью около 19 соток. 

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков задекларировал доход за прошлый год в размере 8,2 млн рублей, его супруга - почти 14 млн рублей. У Бирюкова в совместной с супругой собственности квартира площадью 173,8 кв. м, есть дачный дом и иные постройки, участок в 15 соток и машиноместо. 

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заработал 7,3 млн рублей, его супруга - 3,2 млн рублей. В его собственности треть квартиры площадью 268,1 кв. м, жилой дом площадью 377,3 кв. м, два машиноместа и почти два гектара земли. 

Нет жилья в собственности у заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, заработавшей в прошлом году 8,2 млн рублей. 

Заммэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов задекларировал 7,7 млн рублей дохода. Ему принадлежит небольшая квартира площадью чуть более 40 кв. м, а также машиноместо. 

Еще один заммэра, глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, как и в 2017 году, в 2018 году заработала меньше своих коллег - 7,2 млн рублей. Ей принадлежат одна вторая доли квартиры площадью 74 кв. м и земельный участок в 21 сотку. 

Сведения о доходах и имуществе мэра Москвы будут обнародованы через несколько дней.

От редакции: Больше всего умиляет в этих декларациях, а точнее в том, как их цитируют официозные СМИ слово "заработал". Просто-таки опошлено это слово, унижено. Выходит, что и те, кто работает не покладая рук, в месяц имея тысяч 25 (таких в Москве ещё очень много), и вот эти господа, которым капают дивиденды, доли, проценты и прочие буржуйские бонусы, - равны в возможностях. Просто вот у Ликсутова была "ноу-хау" Аэроэкспресса, а у других москвичей - не нашлось. И безумно дорогие билеты на это ноу-хау - это как бы плата Ликсутову за идею наша, добровольная. Но, извините, ведь строили это всё не руки Ликсутова, и проезжая станцию "Ленинская" в направлении Домодедово каждый аэроэкспресс должен бы по идее давать громкий гудок - "привет и спасибо Владимиру Ильичу и Феликсу Дзержинскому, восстанавливавшему железные дороги после Гражданской!" - ведь на готовую насыпь, на готовые рельсы встала ликсутовская "ноу-хау".

И это лишь единственный пример того, как буржуазное общество несправедливо распределяет выработанное - и записывает как "заработанное" даже доходы по акциям, то есть по документам ничегонеделанья. Что уж им напоминать о прибавочной стоимости? Именно так - чем меньше эта элита трудится, тем больше получает - статусная рента, знаете ли. "Сами придут и всё принесут" как называл не это, но с верной эмоцией в 1930-х скрытый контрреволюционер М.Булгаков. С другой стоороны и мэрам и президентам приходится прятаться за спины своих богатых подчинённых - как-то бедны они, но ведь и рассказывать народу о своих богатствах опасно, а то и впрямь решит народ, что "партия жуликов и воров" у власти...   

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик2283 написал 13.04.2019 13:17
Партия Воров и Палачей коренных народов Руси подлежит уничтожению?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Почему ваши зарплаты падают?
Почему ваши зарплаты падают?
13.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина (1)
Группировку Черноморского флота РФ усилили ракетоносцы (2)
США продолжают душить Венсуэлу санкциями (2)
"Британское Гуантанамо" стало новым домом Ассанжа (0)
Отцы города ездят на метро и живут в гаражах? (2)
Почему ваши зарплаты падают? (3)
Вице-премьер Голикова отчиталась о росте смертности в 32 регионах (12)
Конец внешнеполитической "парадной витрины" (29)
Жанаозен. Власти врут. Выступления безработных продолжаются (1)
Они сегодня запустили "лапоть" свыше шести тонн. Они - Вашингтон (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Батька берёт в заложники нефтяную трубу
Дарья Митина Дарья Митина: Грядущая революция, политэкономия и Российский социальный форум
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Честно говоря, я уже публикации доходов и имущества самого мэра Собянина даже побаиваюсь...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто осуществил этот проект, с какой целью?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пали нравы...ниже некуда...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss