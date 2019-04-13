Нетрадиционная ориентация царя после удаления с ярославского сайта открыла ему новые просторы

Сайт ярославского издания 76.ru разблокирован после удаления фотографии с оскорбительной надписью в отношении президента России Владимира Путина на здании УМВД из новости. Доступ к ресурсу был ограничен вечером 12 апреля.

Главный редактор 76.ru Ольга Прохорова сказала «Медузе», что сайт был разблокирован спустя два часа после того, как журналисты сообщили ведомству об удалении фотографии. Сейчас материал 76.ru о граффити на здании областного УМВД исключен из реестра запрещенных сайтов.

11 апреля Роскомнадзор заблокировал доступ к ярославскому порталу «Яркуб», который также писал о граффити на здании УМВД. Поводом к блокировке стала публикация о возможной попытке самоубийства 17-летнего подростка с аутизмом.

Как сообщалось ранее, руководитель управления Роскомнадзора по Ярославской области Евгений Офицеров устно просил главных редакторов ярославских изданий удалить новости об оскорбительном граффити.

Между тем издание "Яркуб" в своем телеграм-канале сообщило, что Роскомнадзор дважды обращался к нему с просьбой удалить материал о граффити.

"Роскомнадзор попросил нас удалить "новость по ссылке". Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент - "делом занимается федеральное ведомство". Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причем абсолютно безосновательной. От ответа на вопрос, какие законы мы нарушили, глава ярославского Роскомнадзора уклонился", - пояснили в информагентстве.

1 апреля, в День дурака и смеха "Яркуб" опубликовал фотографию с граффити, вызвавшем такой переполох. Надпись "Путин - *** (гомосексуал)" появилась в ночь на 31 марта не где-нибудь, а на полуколоннах основного здания ярославского УМВД. Уже к вечеру 31 марта буквы были закрашены. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полиция заявит о поимке автора надписи, когда это произойдет.

От редакции: Ну, "гомосексуал" это же ещё мягко сказано. И хоть нас эта конторка, где работают коллеги воришки Ампелонского тоже давно держит в прицеле, но мы скажем, что думаем. Пенсионная реВОРма - позволила считать Путина кем-то гораздо хуже... Причём, если о нём такое думает большинство, то не удивительны подобные записи. Украли-то у всех - годы жизни украли, плодотворной и свободной. И писали о нём на других стенах не такое - но что не попало в СМИ, то и не цензурируется. Лиха беда начало - рубать Роскомнадзору, не перерубать теперь, закон "открыт" - и ничего святого.

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