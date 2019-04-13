Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нетрадиционная ориентация царя после удаления с ярославского сайта открыла ему новые просторы

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 0

цензура интернет силовигархия роскомнадзор
Нетрадиционная ориентация царя после удаления с ярославского сайта открыла ему новые просторы

Сайт ярославского издания 76.ru разблокирован после удаления фотографии с оскорбительной надписью в отношении президента России Владимира Путина на здании УМВД из новости. Доступ к ресурсу был ограничен вечером 12 апреля. 

Главный редактор 76.ru Ольга Прохорова сказала «Медузе», что сайт был разблокирован спустя два часа после того, как журналисты сообщили ведомству об удалении фотографии. Сейчас материал 76.ru о граффити на здании областного УМВД исключен из реестра запрещенных сайтов. 

11 апреля Роскомнадзор заблокировал доступ к ярославскому порталу «Яркуб», который также писал о граффити на здании УМВД. Поводом к блокировке стала публикация о возможной попытке самоубийства 17-летнего подростка с аутизмом. 

Как сообщалось ранее, руководитель управления Роскомнадзора по Ярославской области Евгений Офицеров устно просил главных редакторов ярославских изданий удалить новости об оскорбительном граффити.

Между тем издание "Яркуб" в своем телеграм-канале сообщило, что Роскомнадзор дважды обращался к нему с просьбой удалить материал о граффити. 

"Роскомнадзор попросил нас удалить "новость по ссылке". Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент - "делом занимается федеральное ведомство". Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причем абсолютно безосновательной. От ответа на вопрос, какие законы мы нарушили, глава ярославского Роскомнадзора уклонился", - пояснили в информагентстве. 

1 апреля, в День дурака и смеха "Яркуб" опубликовал фотографию с граффити, вызвавшем такой переполох. Надпись "Путин - *** (гомосексуал)" появилась в ночь на 31 марта не где-нибудь, а на полуколоннах основного здания ярославского УМВД. Уже к вечеру 31 марта буквы были закрашены. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полиция заявит о поимке автора надписи, когда это произойдет.  

От редакции: Ну, "гомосексуал" это же ещё мягко сказано. И хоть нас эта конторка, где работают коллеги воришки Ампелонского тоже давно держит в прицеле, но мы скажем, что думаем. Пенсионная реВОРма - позволила считать Путина кем-то гораздо хуже... Причём, если о нём такое думает большинство, то не удивительны подобные записи. Украли-то у всех - годы жизни украли, плодотворной и свободной. И писали о нём на других стенах не такое - но что не попало в СМИ, то и не цензурируется. Лиха беда начало - рубать Роскомнадзору, не перерубать теперь, закон "открыт" - и ничего святого.

Материалы по теме:

Определен размер нищеты будущего 

Личная жизнь банкира Костина охраняется теперь всем Роскомнадзором

А власть-то нас уважает? Шлосберг решил проверить это законодательно 

3% богатых россиян владеют почти всеми финансовыми активами страны 

Двух астраханских депутатов-единороссов отправили в колонию за педофилию 

Для удаления сообщений о граффити с оскорблением силовигарха Путина опробован закон о неуважении к власти 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Почему ваши зарплаты падают?
Почему ваши зарплаты падают?
13.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нетрадиционная ориентация царя после удаления с ярославского сайта открыла ему новые просторы (0)
Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина (2)
Группировку Черноморского флота РФ усилили ракетоносцы (2)
США продолжают душить Венсуэлу санкциями (1)
"Британское Гуантанамо" стало новым домом Ассанжа (0)
Отцы города ездят на метро и живут в гаражах? (3)
Почему ваши зарплаты падают? (5)
Вице-премьер Голикова отчиталась о росте смертности в 32 регионах (12)
Конец внешнеполитической "парадной витрины" (28)
Жанаозен. Власти врут. Выступления безработных продолжаются (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Батька берёт в заложники нефтяную трубу
Дарья Митина Дарья Митина: Грядущая революция, политэкономия и Российский социальный форум
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Честно говоря, я уже публикации доходов и имущества самого мэра Собянина даже побаиваюсь...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто осуществил этот проект, с какой целью?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пали нравы...ниже некуда...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss