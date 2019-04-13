Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пора всенародно начать бороться за рост доходов президента!

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть
Пора всенародно начать бороться за рост доходов президента!

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка осталась самой богатой среди жен сотрудников администрации президента, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля. В 2018 году Навка заработала 218,6 миллиона рублей - почти в 20 раз больше мужа, который задекларировал доход в 12,8 млн рублей. "Открытые медиа" обратили внимание, что из декларации исчезла квартира Навки в США. Песков сообщил РБК, что квартира была продана по цене ипотеки, и дохода от ее продажи нет.

Он отметил, что американская квартира у Навки была "только де-юре". "У нас, если ты берешь квартиру в ипотеку, она числится на банке, а в США - на тебе. Поэтому де-юре квартира числилась на ней, но де-факто этой квартиры у нее никогда не было, потому что она уехала из Америки, приехала жить в Россию, и квартира так и осталась висеть в этой ипотеке", - объяснил пресс-секретарь президента. 

Недвижимость была продана сейчас, потому что Навке "пришлось этим заниматься самой", сообщил Песков, не ответив на вопрос о стоимости квартиры. Также из декларации Навки пропал автомобиль Lexus RX 350, который числился за ней в 2017 году. 

У супруги президентского пресс-секретаря остались в собственности три квартиры, два жилых дома и два земельных участка (все в России), а также автомобили Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63 и мотовездеход Yamaha. 

Из декларации следует, что от квартиры за рубежом избавился и один из сыновей Пескова. Информация о квартире площадью 180 кв. м во Франции, которая была у него в пользовании, значилась в декларации за 2017 год. "Теперь сын живет со мной в Москве и квартирой не пользуется", - пояснил Дмитрий Песков "Открытым медиа". 

Доходы самого представителя Кремля оказались выше, чем заработок его начальника - главы администрации президента Антона Вайно: тот в прошлом году заработал лишь 9,6 млн рублей.

От редакции: Что же касается самого Путина, то его финансовые дела идут из рук вон плохо - из года в год то 7 миллионов "на галерах" заработает, то 8. Как заурядный кОммерс. И только в год столетия столь ненавистной и непонятной ему революции, которая, как говорил Путин в 1991-м году, в августе, разрушила рыночные отношения - было на десять миллионов побольше. Что, Сургутнефтегаз тогда много накачал разве?

Может, и памятник Солженицыну он для Таганки в том году на свои собственные отлил - как и перезахоранивал Деникина с Иваном Ильиным сюда, в Даниловский монастырь? Немудрено, что и рейтинг незаменимого лоцмана нашей галеры по имени РФ - всё падает и падает. В обществе, которое именно он (если Ельцин переставил, то Путин упрочил) стабилизировал на рельсах пропаганды либеральных реформ и капитализма как прогрессивного мировоззрения - бедных не уважают.

Ну что это такое, если даже какая-то песковская Навка гребёт миллионы лопатой, всего лишь виляя опеределёнными частями тела, стоя на фигурных коньках, на которых и Путин неплохо в хоккей играет в Сочи? Что, умственный труд в Путинской России так низко ценится? Или это как раз реализация мечты либералов (лидер-то "абсолютно либеральный") о разгосударствлении экономики? Уходит государство отовсюду (в его собственности менее 18% предприятий) - падают и доходы главы государства...

Нет, пора тут что-то менять! (Например, всю социальную иерархию и "структуру собственности" путём национализации...) А то прям зло же берёт - тот же Миллер или Сечин всего лишь за то что друзья Путина - а насколько его богаче? Несправедливо же!

Помню, когда проводили мы в Мосгордуме "круглый стол" за то, чтоб "Литературную Россию" не выселяли с Цветного бульвара , 32, стр. 3 (с тех пор, правда, выселили оттуда именно организатора этого мероприятия) - один старичок-художник аж всплакнул от того, что Путин получает в им руководимой стране меньше заурядного футболиста Аршавина. Мол, непорядок, расшатывает такое положение устои, скрепы ослабляет, надо как-то помочь президенту!..

Может, и впрямь выйти под соответствующими лозунгами умеренной оппозиции? "Сильному президенту - сильные миллиарды!" В духе НОДа чтоб - за рост суверенных доходов любимого президента: "Олигархи - пора делиться! Путину - коньки, ой, то есть доходы Навки!"

Дмитрий Чёрный, член ЦРК ОКП

Материалы по теме:

Почему ваши зарплаты падают?

Определен размер нищеты будущего

Отцы города ездят на метро и живут в гаражах?

Богатейшим думаком за прошедший кризисный год стал едросс Аникеев

Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина 

Димон Тосканский "заработал" больше работодателя, скромного кремлёвского миллионера

Законопроект о раскрытии доходов силовигарха Путина одобрен Палатой представителей США 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Почему ваши зарплаты падают?
Почему ваши зарплаты падают?
13.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зампред Общественной наблюдательной комиссии немного пострелял на Цветном (0)
Пора всенародно начать бороться за рост доходов президента! (0)
Нетрадиционная ориентация царя после удаления с ярославского сайта открыла ему новые просторы (0)
Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина (3)
Группировку Черноморского флота РФ усилили ракетоносцы (4)
США продолжают душить Венсуэлу санкциями (2)
"Британское Гуантанамо" стало новым домом Ассанжа (0)
Отцы города ездят на метро и живут в гаражах? (4)
Почему ваши зарплаты падают? (6)
Вице-премьер Голикова отчиталась о росте смертности в 32 регионах (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Батька берёт в заложники нефтяную трубу
Дарья Митина Дарья Митина: Грядущая революция, политэкономия и Российский социальный форум
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Честно говоря, я уже публикации доходов и имущества самого мэра Собянина даже побаиваюсь...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто осуществил этот проект, с какой целью?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пали нравы...ниже некуда...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss