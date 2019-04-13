Зампред Общественной наблюдательной комиссии немного пострелял на Цветном

Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. "Поступило сообщение о хулиганстве на Цветном бульваре, неизвестный мужчина, находясь в салоне автомашины Ford несколько раз выстрелил из пистолета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Прибывшими на место сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль Ford и рядом с ним несколько предметов, похожих на гильзы, добавили в главке.

"По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения, - сообщили в ведомстве. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ".

По данным источника "Интерфакса", задержанный - зампред ОНК Павел Пятницкий.

В комиссии агентству сообщили, что о случившемся знают из прессы и пока не владеют какой-либо официальной информацией. "Я прочитал об этом в СМИ. После того, как мы поймем, что произошло, будем уже думать о дальнейших шагах", - сказал руководитель ОНК Вадим Горшенин.

От редакции: Так ведь защита прав человеков - она-то как раз иногд пострелять в воздух и требует! Правда, неясно чьи права в тот момент этот молодой правозащитник защищал, но уж если член ОНК - так наверное можно... Вот те же кадыровцы ходят по ресторациям Москвы при оружии, причём не стесняются его показывать прохожим. Был такой Борис Немцов... Так вот он пытался возмущаться таким поведением в Москве, в ресторане на Китай-городе, близ Старой площади то есть - и чем эти его возмущения закончились в тех же краях, поближе к Кремлю?

Нет, мы тут ни на что не намекаем, но убит-то он был именно чеченцами, это факт судебно доказанный. Которые привыкли носить оружие при себе и показывать его при желании любому встречному - то ли сублимация, то ли эксгибиционизм в такой извращённой форме. Ну так почему же то, что позволено чеченцу - нельзя правозащитнику, тем более близ святая святых - зданий ЦК КПРФ и бывшего полиграфического комплекса "Литературной газеты"? Где уж если стрелять, то долго и прицельно... Любопытно, спишут ли такой сбой в нервишках правозащите, как долги за газ - чеченцам? Ей-богу же спишут, если кремлёвская рука, то есть правозащита уже за это взялась.

Д.Ч.

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