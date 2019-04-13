Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зампред Общественной наблюдательной комиссии немного пострелял на Цветном

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 0

москва правозащита
Зампред Общественной наблюдательной комиссии немного пострелял на Цветном

Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. "Поступило сообщение о хулиганстве на Цветном бульваре, неизвестный мужчина, находясь в салоне автомашины Ford несколько раз выстрелил из пистолета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Прибывшими на место сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль Ford и рядом с ним несколько предметов, похожих на гильзы, добавили в главке. 

"По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения, - сообщили в ведомстве. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ". 

По данным источника "Интерфакса", задержанный - зампред ОНК Павел Пятницкий. 

В комиссии агентству сообщили, что о случившемся знают из прессы и пока не владеют какой-либо официальной информацией. "Я прочитал об этом в СМИ. После того, как мы поймем, что произошло, будем уже думать о дальнейших шагах", - сказал руководитель ОНК Вадим Горшенин.

От редакции: Так ведь защита прав человеков - она-то как раз иногд пострелять в воздух и требует! Правда, неясно чьи права в тот момент этот молодой правозащитник защищал, но уж если член ОНК - так наверное можно... Вот те же кадыровцы ходят по ресторациям Москвы при оружии, причём не стесняются его показывать прохожим. Был такой Борис Немцов... Так вот он пытался возмущаться таким поведением в Москве, в ресторане на Китай-городе, близ Старой площади то есть - и чем эти его возмущения закончились в тех же краях, поближе к Кремлю?

Нет, мы тут ни на что не намекаем, но убит-то он был именно чеченцами, это факт судебно доказанный. Которые привыкли носить оружие при себе и показывать его при желании любому встречному - то ли сублимация, то ли эксгибиционизм в такой извращённой форме. Ну так почему же то, что позволено чеченцу - нельзя правозащитнику, тем более близ святая святых - зданий ЦК КПРФ и бывшего полиграфического комплекса "Литературной газеты"? Где уж если стрелять, то долго и прицельно... Любопытно, спишут ли такой сбой в нервишках правозащите, как долги за газ - чеченцам? Ей-богу же спишут, если кремлёвская рука, то есть правозащита  уже за это взялась.

Д.Ч.

Новости по теме:

Судан не выдаст своего путина Международному уголовному суду, сам судить будет

Единороссы, бывшие астраханские депутаты за изнасилования детей получили 16 и 24 года колонии



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Почему ваши зарплаты падают?
Почему ваши зарплаты падают?
13.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зампред Общественной наблюдательной комиссии немного пострелял на Цветном (0)
Пора всенародно начать бороться за рост доходов президента! (0)
Нетрадиционная ориентация царя после удаления с ярославского сайта открыла ему новые просторы (0)
Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина (3)
Группировку Черноморского флота РФ усилили ракетоносцы (4)
США продолжают душить Венсуэлу санкциями (2)
"Британское Гуантанамо" стало новым домом Ассанжа (0)
Отцы города ездят на метро и живут в гаражах? (4)
Почему ваши зарплаты падают? (6)
Вице-премьер Голикова отчиталась о росте смертности в 32 регионах (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Батька берёт в заложники нефтяную трубу
Дарья Митина Дарья Митина: Грядущая революция, политэкономия и Российский социальный форум
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Честно говоря, я уже публикации доходов и имущества самого мэра Собянина даже побаиваюсь...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто осуществил этот проект, с какой целью?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пали нравы...ниже некуда...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss