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Московский листок

Русалу пророчат в Путинской России налоговые каникулы

Опубликовано 13.04.2019 в разделе комментариев 0

либералы олигархат русал
Русалу пророчат в Путинской России налоговые каникулы

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов. К такому выводу пришли менеджеры компании, о чем они рассказали на встрече c инвесторами и банкирами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников встречи. 

По их словам, «Русал» все еще намерен переехать в созданный в Калининграде офшор, что поможет ему сэкономить на налоговых выплатах около $80–100 млн. В частности, после переезда компании не придется платить налог с дивидендов «Норникеля» (сейчас он составляет 5%). 

Представитель «Русала» отказался комментировать информацию. 

Ранее «Русал» был зарегистрирован на острове Джерси. В ноябре 2018 года совет директоров компании принял решение перерегистрировать ее на территории России. Перевод компании в юрисдикцию РФ потребует одобрения акционеров, регуляторов и бирж. 

Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в черный список США. В январе 2019-го ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. При этом санкции в отношении самого бизнесмена продолжают действовать.

- С ума сойти! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный. - Так, оказывается, быть по-настоящему Русским алюминием ещё и выгодно! И ни у кого на фоне волны патриотизма (сажают алюминиевые огурцы, ага) - капиталы в основном бегут из Путинской России, а тут вон возвращаются, - не возникает вопрос, а что вообще этот самый Русал делал в юрисдикции США и почему он там платил налоги? Кто его отпустил туда вообще и зачем? Это что, государству Российскому было выгодно?! - спрашиваю я с нервозностью Проханова, почти как на Поклонной... Нет, дорогие соотечественники, выгодно это не было стране. Так вот теперь, когда Запад чётко показал, чьи тут правила игры, и что у капитализма тоже есть верховные "решалы" - когда Русал публично  кастрировали на вожделенном либералам рынке и перетасовали в нём прежнюю либеральную спесь руководства (а там и русских-то нет, англичане в основном), вот теперь он "и нам сгодится"! И налогов с него - ну, какой же теперь государь-то всемилостивый потребует? Уж коли "в родную гавань" вернулся - так уж и ладно, простим по-братски, по-буржуйски. Чай, и другие сами тогда ворОтятся, а налогов с них и вовсе можно не брать, как с Тимченко и Сечина, от санкций американских умученных, - они же "создают рабочие места", почти боги, зато с трудящихся налоги будем драть всё новые, так уж устроено развитие экономики при Медведеве... 

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