Русь Ада: возбуждено уголовное дело по факту хищения миллиона на допинг-анализах

Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения 1 млн рублей в РУСАДА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"С целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере под предлогом оплаты заключенных с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования для сбора проб биологического материала в целях проведения допинг-контроля спортсменов и прочих расходных материалов к ним, осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на сумму более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следствием установлено, что неизвестные лица из числа сотрудников некоммерческого партнерства Российского антидопингового агентства РУСАДА совершили хищение в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года.

"Организован весь необходимый комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий", - заключил собеседник.

Отметим, что общий материальный ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году составил 65,7 млрд руб. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года.

"Увеличилось число выявленных [коррупционных] деяний, причинивших существенный материальный ущерб. Причем его размер вырос на 66% по сравнению с предыдущим годом (с 39,6 до 65,7 млрд руб.)", - говорится в тексте документа.

В общем, проще назвать госкорпорацию, в которой не крали в течение минувшего года, а так же лет предыдущих.

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