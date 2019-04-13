В США успешно прошли испытания аналога "Мрии", только посолиднее

Компания Stratolaunch Systems провела в субботу на западе США первые летные испытания крупнейшего в мире самолета Stratolaunch, предназначенного для воздушного старта ракет-носителей. Подтверждающие это видео и снимки опубликовали фотожурналисты Мэтт Хартман и Джек Бейер.

"Stratolaunch удалось совершить первый полет", - написал Хартман в своем Twitter. По его словам, полет состоялся над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Компания Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, не анонсировала испытания. На сайте и в Twitter компании нет пока сведений об этом полете, его скорости и высоте.

Stratolaunch состоит из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса составляет 250 т, с полной нагрузкой - около 590 т. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси.

Ну, а что у нас с "Мрией", с которой стартовал "Буран"? То есть - да, уже не у нас... Да и там же она, где "Буран" - на свалке...

Так хотя бы с "Суперджетом"? Который оказался не нужен вообще никому за пределами РФ, а в самой РФ только отряду "Россия", в обязательном порядке. Ведь сколько вбухано государственных денег в заведомо проигрышный, блёклый, нелепый даже на вид, ничего нового в себе не несущий кроме иностранной начинки самолёт?.. И это делал тот же КБ Сухого, который в 1970-80 выпускал лучшие в мире истребители?!

Мексиканский авиаперевозчик Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и вернуть их обратно производителю - подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Об этом сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на информированные источники. Это подтвердил РБК и источник в российской авиационной промышленности.

Да уж, вот что такое социальный регресс, влекущий за собой регресс технический: стали сырьевой империей, так и - пожалте вон из лидеров во всех сферах. Нефть и газ зато поставляем Западу и Востоку, которые с нуля создают из наших же технологий (особенно Китай) и сырья индустрию и обгоняют Рашку. А! Ещё строим чужим индустриям и экономикам атомные электростанции, чем путриоты неустанно гордятся, это ж уже высокие технологии в поставке энергоносителей... Впрочем, в формулу Чубайса и это укладывается: "энергетическая держава" - которая не себе, а соседям энергию поставляет.

Но есть ещё в стране путриоты, верующие в разработку новых двигателей, которые очень скоро покажут всему миру, что мы ого-го!, а не иго-го!..

Однако не сопла новых двигателей, а две трубы - нефтяная и газовая, вот что есть у нас. Вот что мы показываем миру в реальности, наружу высунутые неприлично две трубы. Словно для пипИ и какА.

Д.Ч.

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