Германия подарила Украине украденный нацистами российский документ

Грамота императора Петра I, датированная 1708 годом, была доставлена самолетом на Украину из Германии. Исторический документ представляет собой рукописный пергамент размером 80х58 см, обрамленный в серебряно-позолоченную оправу. Грамоту поместили в Национальный заповедник «София Киевская», где в ближайшее время она будет представлена посетителям.

Документ был утерян во время Второй мировой войны, а с конца 1950-х годов хранился в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Университета Тюбингена. На Украину грамоту удалось вернуть благодаря усилиям сотрудников межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

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Шума уже много - якобы грамота говорит о какой-то "аннексии" киевской митрополии со стороны Московского патриархата. Хотя, на самом деле к моменту написания грамоты Киев уже больше полувека находился в составе России, и, соответственно, столько же киевская митрополия находилась в подчинении Москвы.

Если бы во время Северной войны на территорию Украины претендовала бы Османская империя, которой подчинялся в то время константинопольский патриарх, или гетман Мазепа пытался вернуться в состав Речи Посполитой, от которой Украина отделилась за полвека до того, было бы понятно. Но гетман Мазепа, находившийся на службе российского государства, перешел во время войны к шведскому королю - во-первых, лютеранину, не имевшему никакого отношения ни к Вселенской, ни к Русской православным церквям, а во вторых никогда не владевшему Украиной. То есть имела место откровенная попытка аннексии Швецией российской территории, в чем ей и помогал гетман Мазепа.

Естественно, в русской истории он остается государственным изменником, а на Украине с самого начала "незалежности" его портрет печатают на деньгах, как национального героя.

Ну что ж, пора уже печатать на деньгах портреты украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны - Гитлер ведь тоже был "просвещенным европейцем", пришедшим "освободить" Украину от "московского ига"... Ну и от "жидовского ига" тоже - вспомним Бабий яр, где свою роль сыграли не только немцы, но и "вспомогательные формирования" украинских полицаев. А чего стесняться-то?..

Символично и то, что Германия передает исторический документ Украине, хотя он никогда ей не принадлежал и к ней вообще не имеет никакого отношения!

Грамота принадлежала Петру Первому, который был российским императором, а никак не украинским. То есть документ принадлежал Российской империи. После революции он перешел в собственность СССР, а Украина никакой международной субъектностью на момент начала войны не обладала, была частью Советского союза.

Так с какой же стати Германия передает российский документ государству, которому он никогда не принадлежал и принадлежать не мог?

Хотя для европейских государств прецедент не новый - Европа всю дорогу грабила и Восток, и Новый Свет, вывозила культурные и исторические ценности, а потом торговала ими, менялась и так далее. Вот и сейчас документ, украденный немцами у России, в рамках работы межправительственной комиссии передается другой "европейской державе"...

Пора, пора уже портреты украинских пособников нацистов печатать на деньгах...

Анатолий Баранов