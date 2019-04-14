Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Германия подарила Украине украденный нацистами российский документ

Опубликовано 14.04.2019 в разделе комментариев 4

украина война киев
Германия подарила Украине украденный нацистами российский документ

Грамота императора Петра I, датированная 1708 годом, была доставлена самолетом на Украину из Германии. Исторический документ представляет собой рукописный пергамент размером 80х58 см, обрамленный в серебряно-позолоченную оправу. Грамоту поместили в Национальный заповедник «София Киевская», где в ближайшее время она будет представлена посетителям. 

Документ был утерян во время Второй мировой войны, а с конца 1950-х годов хранился в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Университета Тюбингена. На Украину грамоту удалось вернуть благодаря усилиям сотрудников межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

***

Шума уже много - якобы грамота говорит о какой-то "аннексии" киевской митрополии со стороны Московского патриархата. Хотя, на самом деле к моменту написания грамоты Киев уже больше полувека находился в составе России, и, соответственно, столько же киевская митрополия находилась в подчинении Москвы.

Если бы во время Северной войны на территорию Украины претендовала бы Османская империя, которой подчинялся в то время константинопольский патриарх, или гетман Мазепа пытался вернуться в состав Речи Посполитой, от которой Украина отделилась за полвека до того, было бы понятно. Но гетман Мазепа, находившийся на службе российского государства, перешел во время войны к шведскому королю - во-первых, лютеранину, не имевшему никакого отношения ни к Вселенской, ни к Русской православным церквям, а во вторых никогда не владевшему Украиной. То есть имела место откровенная попытка аннексии Швецией российской территории, в чем ей и помогал гетман Мазепа.

Естественно, в русской истории он остается государственным изменником, а на Украине с самого начала "незалежности" его портрет печатают на деньгах, как национального героя.

Ну что ж, пора уже печатать на деньгах портреты украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны - Гитлер ведь тоже был "просвещенным европейцем", пришедшим "освободить" Украину от "московского ига"... Ну и от "жидовского ига" тоже - вспомним Бабий яр, где свою роль сыграли не только немцы, но и "вспомогательные формирования" украинских полицаев. А чего стесняться-то?..

Символично и то, что Германия передает исторический документ Украине, хотя он никогда ей не принадлежал и к ней вообще не имеет никакого отношения!

Грамота принадлежала Петру Первому, который был российским императором, а никак не украинским. То есть документ принадлежал Российской империи. После революции он перешел в собственность СССР, а Украина никакой международной субъектностью на момент начала войны не обладала, была частью Советского союза.

Так с какой же стати Германия передает российский документ государству, которому он никогда не принадлежал и принадлежать не мог?

Хотя для европейских государств прецедент не новый - Европа всю дорогу грабила и Восток, и Новый Свет, вывозила культурные и исторические ценности, а потом торговала ими, менялась и так далее. Вот и сейчас документ, украденный немцами у России, в рамках работы межправительственной комиссии передается другой "европейской державе"...

Пора, пора уже портреты украинских пособников нацистов печатать на деньгах...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Как испанцеры пытают - кости нгачисто ломают! В испанцерии живет Милый, радужный народ!
!!!TOTQ!VASIVAMQ!TOTJA!!!&&& написал 14.04.2019 02:33
"Естественно, в русской истории он остается государственным изменником, а на Украине с самого начала "незалежности" его портрет печатают на деньгах, как национального героя."
- Какой таки "народ" - такая и страна! Таки какая страна - такие и "герои"! "Каждый урод имеет то правительство, которого заслуживает!" То таки да...
\\\\\/\\/////\"Так с какой же стати Германия передает российский документ государству, которому он никогда не принадлежал и принадлежать не мог?"
- "Но они же 3,1416-дарасы, сэр!"
Ответить
балалайку
зе написал 14.04.2019 02:14
тебе баранофф :) лучше на балалайке сыграй, чем в дела других стран лезть! имперщину из себя выбей и чаще о проблемах своей страны пиши ;)
Ответить
сракатела сракатяшная
линь пу написал 14.04.2019 02:09
сракатяшная сракатела
Ответить
сракатела сракатяшная
дю написал 14.04.2019 02:07
сракатяшная сракатела
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы были на пляже у моря в прошлом году?:
Результаты
Интернет-ТВ
Какими достижениями РФ можно гордиться?
Какими достижениями РФ можно гордиться?
12.04.2019
Почему ваши зарплаты падают?
Почему ваши зарплаты падают?
13.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Германия подарила Украине украденный нацистами российский документ (4)
В США успешно прошли испытания аналога "Мрии", только посолиднее (4)
Русь Ада: возбуждено уголовное дело по факту хищения миллиона на допинг-анализах (1)
Русалу пророчат в Путинской России налоговые каникулы (2)
Зампред Общественной наблюдательной комиссии немного пострелял на Цветном (4)
Пора всенародно начать бороться за рост доходов президента! (2)
Нетрадиционная ориентация царя после удаления с ярославского сайта открыла ему новые просторы (3)
Миллиардер Ликсутов по-прежнему лидирует в богатстве среди замов Собянина (2)
Группировку Черноморского флота РФ усилили ракетоносцы (4)
США продолжают душить Венсуэлу санкциями (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Германия и Украина обменялись краденым
Дарья Митина Дарья Митина: РАБОТАТЬ!!!!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Маразм крепчал
Дарья Митина Дарья Митина: За мной уже выехали??....
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - Как Хрущёв начал разрушение СССР своим подлым докладом
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss