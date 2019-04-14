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Московский листок

Бывшую политзаключенную продолжает "прессовать" полиция

Опубликовано 14.04.2019 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

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Бывшую политзаключенную продолжает "прессовать" полиция

Весеннее обострение у полиции часто проявляется в форме острого желания с кем то пообщаться. Иногда это желание выражается крайне шумно. 

В пятницу 5 апреля 2019 г. в доме где живет Надежда Ракс (бывшая политзаключенная по так называемому делу НРА) появился опер угро 3-его отделение полиции гор. Мытищи, Александр Козыренков. Оперу Козыренкову нужно было срочно пообщаться с Надеждой Ракс. Почему-то он решил не вызывать ее повесткой, как положено по закону, и даже не звонил ей (как не положено, но часто делается).

Вместо этого он 3 раза приходил к ней в дом, в достаточно случайно выбранное время. Громко барабанил в дверь (пугая десятилетнего сына Надежды Ракс). Оскорблял ее мать и ее соседей. В последний его визит (9 апреля) его сопровождал еще один человек в штатском. Удостоверения человек никому не показывал, зато всем заявлял, что он большой начальник из уголовного розыска.

Большой начальник ругался на всех еще громче. В том числе и матом. Также орал на весь дом «что до сих пор никто не знает, что она сидела?!». В итоге соседи вежливо и настойчиво убедили веселых и звучных ребят ждать во дворе.

Тем временем Надежда Ракс, которой сообщили о происходящем концерте по телефону, наконец доехала до дома. Правоохранители потребовали от нее сесть с ними и «проехать». Ракс спросила: «на основании чего?» Ей ответили, что на основании того, что иначе вызовут наряд полиции, доставят ее в обезьянник и привлекут за «неповиновение» либо за «оскорбление представителей власти». Правоохранители при этом продолжали оскорблять мать Надежды Ракс, вышедшую на улицу. В итоге договорились на том, что один из правоохранителей (наиболее адекватный) пойдет с Ракс в квартиру и возьмет объяснительную там.

«Записал, где я живу, год рождения мамы и ребенка, где работаю, чем занимаюсь в свободное время», - описывает произошедшее Надежда. В связи с чем правоохранителям понадобилась объяснительная так и осталось неясным. То ли уважаемым правоохранителям просто нечего делать. То ли кто ни будь решил подрасти по службе, связав из чего ни будь новую «сеть».

Напоминаем, «сети» и прочие «величия» являются не единственными странными произведениями российского правосудия. В мае 2003 года члены РКСМ(б) Надежда Ракс, Лариса Романова, Ольга Невская были осуждены Мосгорсудом. Надежда Ракс была приговорена к девяти годам лишения свободы (была освобождена через 7.5), Ольга Невская и Лариса Романова — к шести годам (позднее Верховный суд РФ уменьшил срок Романовой до пяти с половиной лет).

По версии следствия, обвиняемые взорвали памятник Николаю 2-му, а так же устроили взрыв (без человеческих жертв) у приемной ФСБ. Следствие собрало настолько «убедительные» доказательства вины комсомолок, что суд пришлось проводить в закрытом режиме. Затем Европейский суд отменил решение Мосгорсуда. Ракс, Невской и Романовой были выплачены компенсации. Дело было направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд и закрыто по формальным основания (к 2014-му году прошли не только сроки заключения, но и сроки давности).



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