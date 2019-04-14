Некоторое время назад я писала про планы убийственной застройки в Лефортово – дома для переселения по реновации хотят построить в центре отравленной промзоны, в которой 130 лет велось тяжелое металлургическое производство, на пересечении двух крупных магистралей, с превышением максимально допустимой плотности застройки более чем в 3 раза, вообще без какой-либо социальной инфраструктуры.

А недавно выяснилось, что в рамках ковровой зачистки территории для этой стройки хотят снести великолепнейшее здание конца XIX – начала XX века, одно из самых выдающихся и самых роскошных образцов краснокирпичной архитектуры Москвы – чаеразвесочную фабрику Вогау.

И знаете, что самое омерзительное? Великолепнейший дореволюционный дом хотят снести даже не для того, чтобы на его месте что-то построить. Здание стоит прямо на обочине третьего транспортного кольца, в санитарной зоне магистральной трассе. На его месте ничего построить нельзя.

Прекраснейшее старинное здание, практически дворец, хотят снести просто так.

Чаеразвесочная Вогау была построена торговым домом «Вогау и Ко» в конце XIX – начале XX века на территории московских складов близ деревни Новая Андроновка, на Проломной улице.

В начале XX века Вогау, выходцы из Германии, были одной из богатейших семей Российской империи. Члены семьи управляли торговым домом «Вогау и Ко» - одним из крупнейших предприятий России. Торговый дом «Вогау и Ко» объединял несколько не связанных между собой промышленных и торговых монополий: по меди, соде, сахару, чаю. В частности, в распоряжении торгового дома сосредоточилось около 1/3 всей чайной торговли России.

Вогау много занимались благотворительностью. Они выделяли деньги на приюты для бедных, оплатили приобретение здания для Евангелического госпиталя.

Чаеразвесочная на Проломной улице была построена для товарищества «Караван», учрежденного торговым домом «Вогау и Ко» для оптовой и розничной торговли чаем. Здание было принято в эксплуатацию в 1907 году.

Здание строилось как промышленное, при этом оно фантастически роскошно. Это практически дворец. Это очень редкий образец краснокирпичной архитектуры концаXIX – начала XX века.

Здание четырехэтажное, при этом окна каждого этажа имеют собственную форму. На четвертом этаже вместо обычных окон сделан ряд узких стрельчатых окон в стиле неоготики. Это весьма необычное решение для промышленного здания. Вогау и архитеуктор сочли возможным пожертвовать некоторым комфортов ради красоты.

Между каждыми двумя рядами окон здание охватывает «пояс» из сложного кирпичного декора. Каждый такой «пояс» уникален.

Более того: каждый фасад здания имеет собственные уникальные черты. В здании нет двух одинаковых фасадов.

Такое внимание к деталям, такая индивидуальность каждого ряда окон и каждого фасада – это огромная редкость для фабричных зданий.

После революции чаеразвесочная Вогау была национализирована и продолжала работать как государственное предприятие. В начале 30-х годов XX века чаеразвесочная фабрика была переведена на другую территорию, а здание, построенное Вогау, вошло в состав завода «Серп и молот». С этого момента и до конца существования завода в здании работала центральная заводская лаборатория – одна из крупнейших в Союзе.

В 70-х годах, во время большой реконструкции «Серпа и молота», рядом со зданием центральной заводской лаборатории (бывшей чаеразвесочной) был был размещен мемориал сотрудникам завода, погибшим во время Великой Отечественной Войны - «Металлурги своим погибшим товарищам».

Чаеразвесочная Вогау – один из лучших образцов краснокирпичной архитектуры конца XIX – начала XX века не только в Лефортово, но и во всей Москве.

Здание чаеразвесочной (центральной заводской лаборатории) и мемориал , погибшим во время Великой Отечественной Войны - «Металлурги своим погибшим товарищам» сформировали органичный ансамбль памяти о великих событиях в жизни нашей страны.

Здание чаеразвесочной Вогау и мемориал находятся прямо на обочине бывшей Проломной улице, ныне – Третьего транспортного кольца, городской магистрали первого класса. Они стоят в санитарной зоне автомобильной магистрали, в которой любое новое строительство запрещено.

Между тем, на сайте госзакупок уже размещен тендер на снос чаеразвесочной Вогау - http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/journal.html?regNumber=31907656388

Бессмысленно уничтожение одного из лучших образцов краснокирпичной архитектуры Москвы – это преступление против российской культуры. Москвичи требуют сохранить чаеразвесочную Вогау и мемориал погибшим заводчанам.

Здание чаеразвесочной (центральной заводской лаборатории) и мемориал «Металлурги – своим погибшим товарищам» - это идеальное место для создания культурного центра, центра патриотического воспитания.