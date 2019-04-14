Почему ФСБ безнаказанно убивает невиновных людей?

О Тюмени. Увидел тут дискуссию о событиях. "Ведомости" написали: "ФСБ ликвидировала подозреваемых в подготовке теракта в Тюмени". На это комментаторы в Твиттере резонно пишут, что правильнее писать "убили", а не "ликвидировали". В свою очередь Мария Баронова (Maria Baronova) в ответ написала в Телеграме, что, вот, мол, видно, кто сочувствует террористам и хочет, чтобы нас убивали, скрывая это за придирками к формулировкам.

Но с чего бы нам считать убитых террористами просто потому, что ФСБ так сказала? Сочувствие к реальным террористам и желание, чтобы нас убивали тут ни при чем. Мы хорошо знаем, как спецназ врывается во все окна к несчастным свидетелям Иеговы, заведомо не представляющим никакой опасности. Что мешало поступить так и в этом случае? Не то ли, что заставило убить "при задержании" всех или почти всех подозреваемых в московских взрывах 1999 года?

Если мы знаем как фабрикуются обвинения в терроризме против Хизб ут-Тахрир, "Сети", Мифтахова или осужденных за приготовление ко взрыву кинотеатра "Киргизия" в Перово, почему мы должны считать, что убитые в Тюмени - террористы? Чем ФСБ заслужила наше доверие, а покойные, никого не убившие, недоверие, предполагающее, что даже об их убийстве надо писать как об отстреле бешеных собак?

Сергей Давидис

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Не исключено, что основания для проведения контртеррористической операции у ФСБ имелись - оперативная информация и все остальное.

В общем известно, что Тюмень и правда стала средоточием радикального исламского подполья. Почему именно Тюмень - отдельный вопрос.

Но некто Путин В.В. уже довольно-таки давно и очень убедительно говорил о "диктатуре закона". Правильно, в общем, говорил. А на деле что?

Статья 49 Конституции РФ, нашего основного закона, гласит:

"Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда".

Так ведь виновность подозреваемых в терроризме в Тюмени никаким судом доказана не была! Да и теперь, ввиду смерти подозреваемых, доказана быть и не может.

То есть сотрудники ФСБ именно что убили людей, никаким судом виновными ни в чем не признанных, то есть - невиновных!

И сколько угодно теперь можно говорить, что у сотрудников ФСБ были самые "железобетонные" основания для проведения операции - лицензии на отстрел граждан РФ у ФСБ пока нет. Или есть уже?

Если не умеют всеми силами и мощью государства задержать террористов, не убивая их, то пусть ищут какую-нибудь другую работу, менее опасную для сограждан. А то как-то у нас получается, что террористов только убивают - либо уже после совершения теракта, либо вообще до (или вместо). Причем происходит это на сугубой территории РФ, где условия для работы спецслужб практически идеальные - Тюмень даже не Кавказ эпохи чеченских войн, а спокойный и благополучный регион.

Они что, вообще работать разучились?

Или они сознательно убивают всех, чтобы не отвечать за результаты?

Кстати, за убийство невиновных по закону граждан какая ответственность предусмотрена для сотрудников ФСБ? Устное порицание? Лишение премии?

Анатолий Баранов