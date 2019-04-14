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Московский листок

Почему ФСБ безнаказанно убивает невиновных людей?

Опубликовано 14.04.2019 в разделе комментариев 6

терроризм фашизм фсб собр
Почему ФСБ безнаказанно убивает невиновных людей?

О Тюмени. Увидел тут дискуссию о событиях. "Ведомости" написали: "ФСБ ликвидировала подозреваемых в подготовке теракта в Тюмени". На это комментаторы в Твиттере резонно пишут, что правильнее писать "убили", а не "ликвидировали". В свою очередь Мария Баронова (Maria Baronova) в ответ написала в Телеграме, что, вот, мол, видно, кто сочувствует террористам и хочет, чтобы нас убивали, скрывая это за придирками к формулировкам.

Но с чего бы нам считать убитых террористами просто потому, что ФСБ так сказала? Сочувствие к реальным террористам и желание, чтобы нас убивали тут ни при чем. Мы хорошо знаем, как спецназ врывается во все окна к несчастным свидетелям Иеговы, заведомо не представляющим никакой опасности. Что мешало поступить так и в этом случае? Не то ли, что заставило убить "при задержании" всех или почти всех подозреваемых в московских взрывах 1999 года?

Если мы знаем как фабрикуются обвинения в терроризме против Хизб ут-Тахрир, "Сети", Мифтахова или осужденных за приготовление ко взрыву кинотеатра "Киргизия" в Перово, почему мы должны считать, что убитые в Тюмени - террористы? Чем ФСБ заслужила наше доверие, а покойные, никого не убившие, недоверие, предполагающее, что даже об их убийстве надо писать как об отстреле бешеных собак?

Сергей Давидис

***

Не исключено, что основания для проведения контртеррористической операции у ФСБ имелись - оперативная информация и все остальное.

В общем известно, что Тюмень и правда стала средоточием радикального исламского подполья. Почему именно Тюмень - отдельный вопрос.

Но некто Путин В.В. уже довольно-таки давно и очень убедительно говорил о "диктатуре закона". Правильно, в общем, говорил. А на деле что?

Статья 49 Конституции РФ, нашего основного закона, гласит: 

"Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда".

Так ведь виновность подозреваемых в терроризме в Тюмени никаким судом доказана не была! Да и теперь, ввиду смерти подозреваемых, доказана быть и не может.

То есть сотрудники ФСБ именно что убили людей, никаким судом виновными ни в чем не признанных, то есть - невиновных!

И сколько угодно теперь можно говорить, что у сотрудников ФСБ были самые "железобетонные" основания для проведения операции - лицензии на отстрел граждан РФ у ФСБ пока нет. Или есть уже?

Если не умеют всеми силами и мощью государства задержать террористов, не убивая их, то пусть ищут какую-нибудь другую работу, менее опасную для сограждан. А то как-то у нас получается, что террористов только убивают - либо уже после совершения теракта, либо вообще до (или вместо). Причем происходит это на сугубой территории РФ, где условия для работы спецслужб практически идеальные - Тюмень даже не Кавказ эпохи чеченских войн, а спокойный и благополучный регион.

Они что, вообще работать разучились?

Или они сознательно убивают всех, чтобы не отвечать за результаты?

Кстати, за убийство невиновных по закону граждан какая ответственность предусмотрена для сотрудников ФСБ? Устное порицание? Лишение премии?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Исключение написал 14.04.2019 10:48
Напрашивается вывод-ветви власти,в т.ч пятая,совершенно ни за что не отвечают.чушь - не чушь, ...какая большая разница. Как тут. https://m.youtube.com/watch?v=eGb9buEdswM
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(без названия)
Исключение написал 14.04.2019 10:42
Хотя извините,забыл про курильщика и его уголовное преследование.В РФ сама постановка на референдум вопроса "Об ответственности власти" является уголовным преступлением.Потому сотрудники будут продолжать заниматься чудью и изображать деятельность,и никто из рууководства отвечать не будет!
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(без названия)
Исключение написал 14.04.2019 10:32
Одному несчастному иеговисту,сидящему в СИЗО, на обращение внимание на интервью Путина В.В. ,декабря2018,стенограмма которого есть на официальном правительственном сайте,где президент РФ и Гарант конституционных прав,в т.ч статьи 28-ой ,и где он назвал чушью -преследование иеговистов,дознаватель ФСБ сказал,-было потрачено множество средств и усилий на оперативные мероприятия против тебя,и от нас требуют результат!(В переводе,потрачены на чушь десятки тысяч часов сотрудников ,и кто-то должен за это отвечать!П поэтому сотрудники будут продолжать заниматься чудью,выполняя посадки! Помните слова "Где посадки,где посадки я вас спрашиваю?!!!" .Есть понятие -этническая криминальная преступность,когда такая нападет на мой дом,я при вызове буду орать о террористах,срабатываемость 100%. Есть анекдот -мужик звонит в полицию-"Помогите,бандиты перевезли через забор и ломают входную дверь!!!!!дежурная-ждите,вас вызов наряда зарегистрирован!Ждет.....Подумал,и звонит -не надо приезжать,я их всех из автомата положил! Через десять минут на огороде садиться вертолет с надписью "ФСБ", оттуда выскакивает куча бойцов и старший кричит всем :"Оружие и сами на пол,где трупы?"". Вероятно здесь разборки с мусульманами,может быть бандитами,перевели в спецоперации!
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Товарищ, верь взойдет она
человек может жить долго написал 14.04.2019 10:06
человек может жить долго - до 5000 лет если не убивать и не болеть. сильные мира - боятся конкурентов.
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(без названия)
вася питерский написал 14.04.2019 09:47
А сколько техники было .Бронетранспортеры автобусы с омоном. После прочтения этой новости осталось неприятное тревожное ощущение. Автор совершенно прав как можно просто убить людей. Если это террористы то надо было их задержать. Либо вообще работать не умеют либо убрали того кто мешал. Но вообще это просто возмутительно!
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(без названия)
вася питерский написал 14.04.2019 09:41
А сколько техники было
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