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Московский листок

Израильские бомбардировки провинции Хама нанесли не только материальный ущерб

Опубликовано 14.04.2019 в разделе комментариев 0

израиль сирия хамас
Израильские бомбардировки провинции Хама нанесли не только материальный ущерб

В результате ударов, нанесенных по сирийской провинции Хама, пострадали трое сирийских военнослужащих, передает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник. 

По его данным, удары по Сирии были нанесены авиацией Израиля. Также сообщается о разрушении нескольких зданий. 

SANA отмечает, что ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей. 

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы.

Напомним, 15 марта Изариль атаковал около сотни целей в секторе Газа в ответ на обстрелы с палестинской стороны, сообщил представитель пресс-службы армии обороны Израиля Авихай Эдри. 

«В пятницу израильские военные самолеты и вертолеты нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написал Эдри в Twitter. Он уточнил, что среди таких объектов были здания штаба ХАМАС в городе Газа, завод по производству ракетного оружия, база военно-морских сил и др.  

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