Дебатов с Порошенко не будет, Зеленский бережёт себя для президентства

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля. "На стадионе "Олимпийский" против меня готовят провокацию. Получил такую секретную информацию. Поэтому я туда не поеду", - заявил Зеленский, не став сообщать подробностей. Напомним, в субботу, 13 апреля, на правительственном сайте Украины появилось сообщение, что Порошенко ждет Зеленского на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14:00. А в записанном видеобращении он попросил своего оппонента "не прятаться от избирателей".

Таким образом Зеленский внял совету Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 12 апреля записала видеообращение к лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко по поводу их перепалки в прямом эфире. Ролик опубликован на ФБ-странице Тимошенко.

Зеленскому политик напомнила, что уже через несколько недель он может стать новым главой государства, и попросила «беречь честь и достоинство должности президента» и не «устраивать вокруг нее бои».

Ранее 12 апреля Тимошенко заявила в кулуарах Киевского форума по безопасности, что Зеленскому и Порошенко пора перестать соперничать анализами. По ее мнению, ни один из них не имеет достаточно возможностей, чтобы разобраться со стоящими перед Украиной вызовами.

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