Коммунисты проводят пленумы, а предприятия продолжают закрываться

В.Соловьёв когда с чем - то не согласен то говорит: "Мне просто интересно знать"... И мне тоже. В России по заявлению Зюганова ежегодно закрывается до 400 предприятий. Мне интересно знать, куда деваются рабочие? И ведь нет массовых выступлений. В подтверждении сказанного вторит депутат А.Макаров. В стране около 30 миллионов человек не работают. Но ведь они как - то живут. Значит работают у наших мошенников на подхвате без оформления. Бюджет не получает необходимых средств. А кого это волнует? Может Зюганова и его команду? Он говорит, что безработных 18 миллионов, а А.Макаров 30 миллионов, хотя является депутатом от партии власти. Геннадий Андреевич, как изволите понимать? И что вы сделали кроме выступления статиста.

О том, что доходы народа сокращаются, а всё остальное растёт мы это на своей шкуре испытываем каждый день. Вы что хотели нас этим удивить? "Безработица и низкая зарплата лишают возможности даже мечтать о приобретении жилья". Жильё рабочему человеку и пенсионеру приобрести практически не представляется возможным. Это вам можно десятки лет платить по 130 тысяч рублей в месяц за съёмное жильё, хотя никто из моих земляков не верят этому. Зачем платить если можно пользоваться думской квартирой. А за 26 лет можно накопить на приличную квартиру. Не думаю, что Зюганов не умеет считать деньги. Думаю, что это самый настоящий обман.

Главный коммунист говорит, что нищета загоняет народ в банковскую кабалу. Ведь не зря власть создала специальные конторы по выбиванию долгов. Это вклады народа от воровских банкиров могут пострадать, а государственные никогда.

Геннадий Андреевич продолжает рассказывать народу о его бедственном положении. Конечно мы же не знаем. Спасибо, отец родной, за подсказку. А вы случаем не бедствуете? Может помочь, народ у нас сердобольный, последнюю рубаху отдаст. "Несправедливый и разрушительный курс больно бьёт по рабочим и крестьянам, по пожилым и молодежи".

10.04.2019 года прочитал отзыв на вою статью "Комментарии на доклад Зюганова на "Пленуме ЦК КПРФ". Один очень "умный" человек и политик назвал меня безграмотным и заявил, что капитализм в России существует. Капитализма в России нет с профессиональной точки зрения. Есть бандитски - воровской капитализм, а вернее рабовладельческий строй. В развитых капиталистических странах если человек имеет работу, то он живёт вполне прилично. А вот О.Голодец на совещании у президента заявила, что у нас рабочий человек - нищий. В России занижена цена труда. Можно сказать, что Россия на грани мировой войны. Кругом воровство, воруют даже в космической отрасли это и есть капитализм? Да воруют везде, но не так же как в России. В развитых странах нет такой зарплаты и даже ботинки народ не может купить. Например, в США минимальная оплата труда предполагает приобретение и обуви. И это по вашему капитализм, хотя сейчас он перешёл на последнюю стадию - империализма. Я пишу не для таких умных как вы, а для народа от которого вы откачнулись давно, вместе с коммунистами.

Коммунисты ведь с 1999 года и по сей день ничего против бандитски - воровского капитализма, а фактически против рабства не имеют. Зюганов ходит с охраной и в народ не идёт. Значит они тоже не считают этот строй капиталистическим.

Г.Зюганов продолжает рассказывать на Пленуме о плохой жизни студентов. А кто об этом не знает? И зачем повторять то о чём всем известно, в том числе и студентам. Лучше бы предложил выход из бедственного положения. Да и какая может быть учёба если педагоги сплошь берут взятки. И я их не виню. Чиновники Роскосмоса были нищими? А украли более 1,6 миллиардов рублей. Губернаторы, другие чиновники воруют по чёрному и это тоже капитализм. Вот Зюганов озвучил трагическую цифру, страна вымирает не только от отсутствия медицины, но и от снижения рождаемости. Молодая женщина ножом убивает малолетнего ребёнка, запихивает в пакет и выбрасывает с этажа. Спускается и забирает бездыханное тело. Это тоже капитализм? И это ни первый и ни последний случай. До чего довели народ.

Страна действительно вымирает. Власть принимает меры? Наоборот Путин усиливает меры давления на простых смертных. Пять лет падают доходы граждан, а вот олигархов, чиновников и просто воров наоборот растут. За первый квартал из страны вывезено более 25 миллиардов долларов. Не плохо устроились.

Лидер коммунистов пишет, что увеличивается потребление алкоголя. И это закономерно. Что делать человеку если нет работы. Фактически она есть, но зарплаты даже не хватает на восстановление работоспособности. Вот и заливают горе и не только палёной водкой, а и наркотиками. Умник, вы поинтересуйтесь в военкоматах, сколько отсеиваются призывников по состоянию здоровья? Защищать страну будет некому. А В.Скворцова установила план сокращения числа инвалидов к 2024 году на 350 тысяч человек. Девочка после онкологии потеряла глаз и не является инвалидом. Вот так идёт сокращение инвалидов. Есть случаи, когда инвалиду отказывают в инвалидности и он не успев выйти на улицу умирает. Мой сосед после операции в Москве и оформлении всех документов на инвалидность вернулся в деревню и его заставили снова проходить комиссию. Ему заменили тазобедренный сустав. Надо ездить до поликлиники 25 километров с пересадкой, потом ехать 150 километров в Пензу и не один раз. Плюнул, поблагодарил врачей крепким словом и на этом оформление закончилось.

То что с 1990 года сократилось число медицинский учреждений народу известно гораздо лучше чем депутатам. Они в наших учреждениях не лечатся. Однако Геннадий Андреевич повествует о проблемах медицины вполне доходчиво. Она отодвинулась от народ на сотни километров. Молодым ехать на обследование нужны дни, хозяин не отпустит. Старикам сложно преодолевать такие километры и как правило с пересадкой. Когда припрёт, будет уже поздно. Вот это и будет явлением сокращения количества инвалидов. Без шума тихо и миро на погост.

Лидер КПРФ снова поднимает проблему зарплат. Но ведь об этом говорила О.Голодец на совещании у президента. Что ни будь изменилось. Нет не изменилась. Значит надо предлагать что - то новое. На это Геннадий Андреевич не способен. Надо идти в народ. Дневать и ночевать с народом рассказывать о том, что только вместе мы можем сменить власть. Однако он привык говорить только с трибуны и в закрытом помещении, и публика подобрана специально, чтобы не задавали глупых вопросов.

Политика нашей власти конечно не может да и не хочет решить проблему бедности. В бюджете не хватает средств. При этом гигантские средства расходуются на оборону. Армию надо укреплять никуда не денешься. Однако никто не решает проблему безработных. Устроить всех на работу и бюджет пополнится на 25 %. Кто этим занимается? Никто. Якобы наша продукция не пользуется спросом за бугром. А и не надо чтобы она на первых порах имела спрос. Надо сперва обеспечить себя пусть и не самыми хорошими изделиями. При этом работать над повышением качества. Власть лучше вывезет миллиарды за рубеж, хотя это усугубляет экономическое положение в стране. Президент зациклен на глобальных проектах, премьер в этом ничего не понимает, при этом по стране идёт нехороший слушок по причине отсутствия длительного времени премьера на работе. Что бы это значило?

"Цена, которую платит народ за олигархический курс власти, становится непосильной". Лидер КПРФ совершенно справедливо выражает данную проблему. Действительно народ платит, а вот коммунисты нет. Они живут совершенно в другой стране. Видите как всё просто решается. Прокукарекал и в кресло думы. Его миссия закончена.

Десятого апреля штаб протестных действий КПРФ наметил акцию в поддержку Зюганова около офиса "Русал". Собралось человек 15 и даже в интернете нет информации. В некоторых городах России произошли одиночные пикеты, которые до коликов напугали Кремль. Вдруг народ встанет за Геннадия Андреевича. По мнению лидера Россия теряет остатки социального государства. Ну почему такое бестолковое обращение? Не Россия теряет, а народ уже потерял и давно. Не думаю, что надо это повторять. Президент придумал или премьер ещё 4 новых налогов. Разве это не рабство. А олигархи наращивают за бугром капитал.

Меня поражает спокойствие лидера КПРФ, когда он проводит ликбез с коммунистами. Он говорит: "Нарастает тревога граждан за будущее России, за судьбу своих детей". Эта тревога длиться уже 30 лет, но нет лидера, который бы объединил тревогу людей в мощный людской поток. Либералы ранее говорили, что в войне победил народ а не Сталин. Сейчас у народа нет лидера и мы ничего против власти поставить не можем. Зюганов не лидер он дальше трибуны в закрытом зале говорить не может. Он превратился в самого настоящего буржуа и народ его просто ненавидит. По его мнению протест народный нарастает и они его энергично поддержат. Как можно поддержать если лидер боится самого народа.

Вчитывайтесь, граждане, хотя и читать - то негде. "Стратегия наших действий ясна. Тактика уточняется постоянно". В чём заключается стратегия ваших действий? Почему бы не рассказать об этом народу? Когда эта стратегия будет применена на деле? Вы уже 26 лет уточняете тактику, потеряли 52 мандата на вас никто не обращает внимание, вы балласт в думе. "Провели два Пленума по состоянию экономики. Большую законотворческую и экспертную работу проводит депутатский корпус КПРФ. Самые последние тенденции раскрыты мною в статье "Система либерального рэкета" и в специальных материалах о Китае, Украине и Курилах". Где всё это можно посмотреть и есть ли отзыв на вашу экспертную работу? Есть хоть одна публикация по вашим экспертным работам? Кто одобрил работу? Вы занимаетесь бестолковщиной. Сегодня на повестке дня должен стоять один вопрос - отставка руководства страны. Сколько лет коммунисты говорят одно и тоже, а народ стаёт жить всё хуже и хуже. Вам не кажется что пластинка уже заезжена и её надо менять. Вы не пробиваемы.

Зюганову было ясно ещё в 1991 году, когда три придурка развалили Союз. И с тех пор Зюганов борется против воровского капитализма. На самом деле никакой борьбы нет да и нынешние коммунисты в действительности не возражают такому повороту событий.

На Пленуме рассказывает о том, что курс Ельцина - Гайдара - Чубаиса вогнал нашу страну в жесточайший кризис. Дефолт 1998 года окончательно подорвал экономику страны. Что - то надо было делать и срочно. Пригласили Е.Примакова и он согласился только на одном условии, что ключевые фигуры подберёт сам. Ельцин кочевряжился, но вынужден согласиться. А вот дальше Зюганов на главный вопрос об отставке правительства Примакова умалчивает. Месяцев через семь, ознакомившись с воровской элитой в центре и на местах допустил ошибку. Евгений Максимович на всю страну заявил, что дал указание МВД (тогда тюрьма подчинялись МВД) освободить 78 тысяч мест. (Может 87 точно не помню). Ельцин испугался, что на параше может оказаться сам отстраняет премьера. Он бросил страну в угоду собственного благополучия. Миллиарды долларов, которые занимало правительство Ельцин через дочь разворовывал. Только за один раз он украл более миллиардов долларов , а доченька перевела их в Швейцарию. Ради воровства миллиардов снял достойного премьера. Вот такая у нас власть. Даже при капитализме такое невозможно. На всю страну с трибуны думы было заявлено, что Ельцин вор и тишина. Об этом Зюганов больше никогда не вспоминал. Согласился с тем, что президент может воровать миллиарды, которые потом народ вынужден отдавать да ещё с процентами.

Когда же, Геннадий Андреевич, перестанет лгать? "Мощные акции протеста наша партия провела по всей стране". И кто эти акции видел? Какие последствия? По всей стране наберётся тысяч пять. " Факторы крупных перемен в стране вызревают быстрыми темпами". 26 лет это и есть по мнению Зюганова быстрые темпы?

Нет смысла обсуждать выступление на Пленуме полностью. Меня уже тошнит от этой бредятины. Однако приведу заключительные слова Геннадия Андреевича. "Прямой долг и ответственность КПРФ в том, чтобы они не разорвали страну, а вывели её из пучины кризиса, защитили трудящихся и гарантировали лучшее будущее. От партии это потребует нарастить мускулы, укрепить свои организации и мобилизовать граждан на борьбу за свои права". Кого имеет ввиду лидер, которые хотят разорвать страну? Граждане, вы думаете, что страна не разорвана. Миллионы образованных людей уже давно покинули Россию. И отток продолжается особенно среди молодёжи. Олигархи, чиновники, депутаты давно приобрели за границей недвижимость и многие уже уехали на постоянное место жительства. Остальные работают в России на подобии вахтового метода. Им всё мало. Зюганов совсем совесть потерял, говорит об ответственности КПРФ перед народом. Народ говорит, что КПРФ на самом деле уже нет. Кроме зала её никто не видит. О какой ответственности говорит Зюганов? Загнул на счёт мускулов. Их наращивать надо лет тридцать. А что вы делали 26 лет и только сейчас хотите укреплять свои организации. Назовите хотя бы одну?

Что даёт народу дата Великой Октябрьской Социалистической революции? То что лично вы возлагаете под охраной цветы к Мавзолею Ленина. Большинство народа уже не воспринимают эту дату как знаковую в истории России. Какое отношение она имеет к нищему народу? Зачем помнить то, что вы предали ради доллара, которым пользуетесь сами.

"Наша партия не раз доказала, что умеет чувствовать пульс событий. Мы используем широкий арсенал средств политической борьбы. Мы способны отвечать на запросы общества и принимать точные решения. Будем действовать так и дальше. Мы будем сражаться за правое дело. За интересы трудящихся. За целостность своего Отечества. За достоинство нашей державы. Будем тверды и решительны. И победа непременно придёт". Возможно события вы чувствуете, но что толку от ваших чувств народу? Вы боритесь за социальные права народа. А зачем народу арсенал политической борьбы. Мы это воспринимает как просто болтовню. Народу- то от этого не легче, наоборот стаёт ещё хуже. Вся ваша борьба начинается и заканчивается в закрытом зале. И когда вы ответили на запросы общества? Пенсионную реформу заболтали, она вас не коснулась. Тарифы, цены растут. Власть придумывает всё новые и новых поборы с народа и при этом не трогает олигархат и воровскую элиту. Одна фраза Зюганова справедлива. "Будем действовать так и дальше". Кто бы сомневался. В каждом выступлении произносит фразу "Мы будем сражаться". Расскажите как вы сражаетесь? В сражениях бывают раненые, погибшие. Вы одним махом расстались с 50 - десятью депутатами, это было настоящее сражение, о котором не сожалеете. Других сражений нет и не будет. Вы достойно сражаетесь за интересу трудящихся. Пять лет падает даже нищенская зарплата. Геннадий Андреевич, вам не стыдно получать депутатскую зарплату и пенсию, которая в три раза больше зарплаты рабочего.

За целостность Отечества не вы сражаетесь. Сражались те коммунисты, которые уже ушли в мир иной. Они создали оружие, которое пока сохраняет Россию. Вашей заслуги в этом нет. Вы наоборот разваливаете страну. Вы задумывались над таким вопросом? Не дай Бог случится, кто будет защищать Отечество? И за кого будут умирать военные? За вас ?... За олигархов? И победа непременно придёт сама собой. Вот так вы видите своё участие в победе за народ.