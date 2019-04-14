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Московский листок

Росатом экономит на российских рабочих в Курчатове, чтобы дать энергию иностранцам?!

Опубликовано 14.04.2019 в разделе комментариев 1

забастовка росатом рабочий класс
Росатом экономит на российских рабочих в Курчатове, чтобы дать энергию иностранцам?!

11 апреля на строящейся Курской АЭС-2 в г. Курчатове - впервые в истории - прошла акция протеста. Сотрудники объявили забастовку и на полдня приостановили свою работу. Около 30 протестующих сварщиков покинули рабочие места после обеденного перерыва и пришли к главному офису треста "РосСЭМ", где провели собрание и рассказали о своих нарастающих проблемах. 

По их словам, работать им приходится в таких условиях, как будто они строят "свинарник или коровник", а не энергоблок для АЭС. В комнаты общежития набито по восемь человек вместо обещанных пяти, одна плита на 20 человек - "представляете, как можно успеть пообедать в таких условиях?". 

На холоде людям приходится находиться по 11 часов в сутки, без возможности зайти в теплое помещение и поесть горячую пищу. На новые инструменты денег не выделяют - оказывается, на стройке АЭС (!) рабочие вынуждены изготавливать самодельные молотки и другие орудия труда, как в первобытные времена. 

Более того - сотрудники не имеют разрешения работать на высоте, и им приходится буквально "бегать" от специалистов по технике безопасности, когда те появляются на объекте. В общем, с документами и оснащением полный бардак. 

В объявлениях о приеме на работу сулят очень неплохие заработки (60-90 тысяч рублей), но это обман, с возмущением отметили бастующие. С зарплатой все время проблемы - она урезается, снижается, обещанного дохода, добавок и компенсаций нет и в помине - "я как получал свои 30-32 тысячи, так и получаю".

Результатом стала неудержимая "текучка кадров" - каждый месяц увольняется по 50-100 человек. Но работодателю это безразлично. 

И о каком профессионализме и качестве работы можно говорить при таких условиях?! А ведь речь идет о строительстве потенциально сверхопасного объекта, неисправность на котором грозит катастрофическими последствиями для России и соседних с ней стран.

То есть на создание нормальных условий для труда у Росатома денег что ли нет? Экономим на родимых рабочих? Так, может, в Росатоме вообще шаром покати?

Да вроде бы нет: российский "мирный" атом победно шествует по планете, захватывая под свои проекты новые территории. Помимо европейских стран - Венгрии, Финляндии, Болгарии, Атомстройэкспорт удобно устроился в Исламской Республике Иран и уже объявил о строительстве второго энергоблока АЭС "Бушер". Турки с нетерпением ждут начала строительства АЭС российского дизайна "Аккую".Новые блоки Атомстройэкспорт с размахом строит в Индии на АЭС "Куданкулам", сообщает корреспондент The Moscow Post. Уже заливается площадка под новую АЭС "Руппур" в Бангладеш. Несколько дней назад подписано мощное соглашение с КНР о строительстве сразу четырех новых энергоблоков. Все стройки пока идут за счет России и россиян.

Свои монеты пока только предлагает Тегеран. И Пекин обещает, что новая АЭС будет целиком оплачена китайской стороной. Но лишь обещает.

Какие же миллиарды идут на строительство зарубежных атомных станций? Росатом раздает кредиты странам, в которых он реализует свои атомные проекты.

В общей сложности Турция, Египет, Бангладеш и Финляндия уже получили больше 100 млрд. долларов под 3% годовых. Эти деньги, между прочим, изымаются из бюджета Российской Федерации. Рабочие Росатома не хотят поднять этот вопрос на своих собраниях? Ведь это - непосредственно их деньги, как граждан РФ.

И, кстати, когда истекает срок по кредиту, который Москва предоставила Минску на строительство АЭС "Островец" в Белоруссии? В 2068 году! Может, сперва научимся в РФ создавать человеческие условия труда для квалифицированных рабочих?

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Всего комментариев к статье: 1
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да просто жгите воду
просто прозрейте написал 14.04.2019 12:06
да просто жгите воду - да просто жгите воду. вода прекрасно горит при нагреве выше 950 градусов цельсия - образуется перегретый пар - он то и горит. разуйте глаза - воды хватит всем. горит и росто вода и морская.
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