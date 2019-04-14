Милонову вломили в Ленинграде, и он решил отменить эвакуаторы

В Петербурге избили депутата Госдумы Виталия Милонова. Утверждается, что на него набросился сотрудник стоянки в Кировском районе, куда парламентарий приехал, чтобы помочь другу, у которого эвакуировали машину.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 13 апреля. Депутат обратился с заявлением в полицию. Парламентарий рассказал, что вечером на стоянке для хранения задержанных транспортных средств, которая находится на дороге на Турухтанные острова, старший администратор нанес ему телесные повреждения.

Ранее «Мойка78» сообщала о гневном посте Милонова об эвакуации транспорта, который он опубликовал у себя в Instagram. Он заявил, что, помогая приятелю, у которого эвакуировали авто, «обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм».

Парламентарий также заметил, что посоветует врио губернатора Петербурга Александру Беглову предложить ЗакСу ликвидировать платную эвакуацию в городе.

Вот так до законодателей доходят беды населения - "вручную". При том, что проблем из-за эвакуаторов хватает и в Москве. Например, в 2016-м году автомобиль с двумя находившимися в нем маленькими детьми в четверг эвакуировали на северо-востоке Москвы. Об этом сообщал телеканал 360 со ссылкой на источник в правоохранительных органах и владельца машины.

По данным источника в органах, автомобиль увезли от станции метро "Отрадное". Эвакуатор был остановлен полицейскими возле метро "Ботанический сад". Правоохранительные органы связались с владельцем автомобиля.

Владелец машины Андрей рассказал телеканалу, что оставил машину возле детской поликлиники у метро "Отрадное", в салоне в этот момент находились двое его детей двух и трех лет.

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