Выступления "жёлтых жилетов" сделали Макрона непопулярным у подавляющего большинства

Подавляющее большинство французов - 82% - высказались за изменение социально-экономической политики, которую проводит президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный социологической службой Ifop и опубликованный в воскресенье в газете Journal de dimanche.

Исследование Ifop проводилось 12-13 апреля, в нем приняли участие около тысячи респондентов старше 18 лет. Опрос был подготовлен в преддверии выступления Макрона, которое должно состояться в ближайшие дни по итогам больших национальных дебатов. Они были инициированы президентом Франции в ответ на акции протеста "желтых жилетов" против роста цен на топливо и падения уровня жизни.

Как отмечают авторы исследования, число недовольных действиями властей в социально-экономической сфере за последние месяцы выросло на 4%. При этом около 80% французов выступают за снижение подоходного налога. Кроме этого, 76% респондентов заявили о необходимости "смягчения условий, позволяющих гражданам предлагать проведение референдумов по значимым вопросам", а 72% опрошенных высказались за увеличение государственной помощи самым бедным.

В субботу по стране прокатилась новая волна манифестаций "желтых жилетов", в которых, по данным МВД Франции, приняли участие около 31 тыс. человек. Как и в предыдущие дни, не обошлось без столкновений манифестантов с полицией.

"Столицей протеста" 13 апреля "желтые жилеты" провозгласили Тулузу. Собравшиеся на улицах города выражали недовольство национальными дебатами: участники манифестаций считают, что глава государства использовал дебаты как площадку для продвижения собственной повестки. Они потребовали от властей представить в ближайшее время конкретные решения по итогам общения с региональными властями и представителями общественности.

Напомним, радикальная часть «желтых жилетов» при симпатии умеренной разгромила в конце марта богатый ресторан Fouquet's, а кафе Quick разрешило добровольной медслужбе «ЖЖ» размещать в нем раненых. Боюсь даже пытаться себе представить, какой из сторон сочувствует подавляющая часть русской эмиграции и буржуазной оппозиции.

После событий последней субботы в центре Парижа правительство запретило проведение демонстраций на Елисейских полях и в центре городов, где в прошедшие недели столкновения протестующих и полиции отличались особо высоким уровнем взаимной неприязни. И эти города – Тулуза и Бордо. Появляющаяся на глазах «партия порядка» требует арестовать лидеров «жилетов», ввести чрезвычайное положение (хотя бы в Париже), сменить министра внутренних дел и т.д.

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